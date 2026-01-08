Toyota pozostaje wierna sprawdzonej koncepcji, ale rynek wokół niej mocno się zmienił. Nowa RAV4 jest droższa niż poprzednik i wyraźnie celuje wyżej niż kiedyś. Kluczowe pytanie brzmi więc nie tylko "ile kosztuje", ale "co dokładnie dostaje klient za te pieniądze - i jak to wypada na tle konkurencji".

Toyota RAV4 2026 tylko jako hybryda. Dwa napędy: FWD i AWD-i

Szósta generacja Toyoty RAV4 w Polsce dostępna jest wyłącznie z układem 2.5 Hybrid Dynamic Force i bezstopniową skrzynią e-CVT. Wersja z napędem na przód ma 183 KM mocy, przyspiesza do 100 km/h w 8,0 s i według WLTP zużywa od 4,9 do 5,2 l/100 km. Odmiana AWD-i, z dodatkowym silnikiem elektrycznym przy tylnej osi, rozwija 192 KM, osiąga "setkę" w 7,7 s i zużywa 5,3-5,7 l/100 km.

Różnice nie kończą się jednak na osiągach. Wersja AWD-i wyraźnie rozszerza możliwości użytkowe auta - przede wszystkim dzięki dopuszczalnej masie holowanej przyczepy do 2000 kg. Wariant przednionapędowy ma limit 800 kg, co w praktyce ustawia oba modele w zupełnie innych rolach.

Póki co auto będzie u nas dostępne wyłącznie z napędem hybrydowym z silnikiem 2,5 l Adam Majcherek INTERIA.PL

Toyota RAV4 Comfort - co oferuje najtańsza wersja hybrydowa

Cennik przedsprzedażowy otwiera RAV4 Comfort FWD za 181 600 zł. To najtańsza odmiana, ale trudno mówić tu o wersji budżetowej. Już w standardzie Toyota oferuje cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala, centralny ekran multimediów 12,9 cala z nawigacją działającą online i offline oraz pełen pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE, obejmujący m.in. aktywny tempomat, układ awaryjnego hamowania i monitorowanie martwego pola. Do tego dochodzą kamera cofania, elektrycznie unoszona klapa bagażnika i dwustrefowa klimatyzacja.

Dopłata do napędu AWD-i podnosi cenę do 190 900 zł, ale nie zmienia wyposażenia. Klient płaci tu wyłącznie za trakcję, stabilność w trudniejszych warunkach i większe możliwości holowania.

Ile kosztuje nowa RAV4 Style i Executive

Wersja Style, wyceniona od 199 300 zł, to wyraźna zmiana charakteru auta. W standardzie pojawiają się 20-calowe felgi, dwukolorowe nadwozie, wentylowane i podgrzewane fotele przednie oraz bogatsze wykończenie wnętrza. To wariant, który w praktyce najczęściej trafia na shortlisty klientów prywatnych - oferuje zauważalnie więcej "premium feelingu", ale jeszcze bez wchodzenia w najwyższe ceny.

Jeszcze wyżej pozycjonowana jest wersja Executive, kosztująca od 215 900 zł. Tutaj Toyota stawia już nie na wygląd, lecz na funkcje, które jeszcze niedawno były domeną droższych segmentów. Standardem są adaptacyjne reflektory Matrix LED, zaawansowany asystent parkowania, dwie bezprzewodowe ładowarki do smartfonów oraz porty USB-C z możliwością ładowania z mocą 45W. To wariant skierowany do klientów, którzy oczekują maksymalnego komfortu i technologii, ale niekoniecznie sportowego charakteru.

RAV4 ma zupełnie nowy system multimedialny Adam Majcherek INTERIA.PL

Toyota RAV4 GR SPORT - sportowy wygląd, wyposażenie Executive

Na szczycie gamy znajduje się RAV4 GR SPORT, dostępna wyłącznie z napędem AWD-i i wyceniona od 225 200 zł. To wersja o wyraźnie usportowionej stylistyce, zmodyfikowanym zawieszeniu i bardziej dynamicznym nastawieniu do prowadzenia. Wyposażeniowo GR SPORT w dużej mierze pokrywa się z Executive, ale sens tej wersji nie polega na dodawaniu kolejnych gadżetów - to propozycja dla tych, którzy chcą, by RAV4 wyglądała i jeździła bardziej "agresywnie".

Odmiana GR Sport jest wyposażona jak Executive, ale ma więcej charakteru Jeroen Peeters materiały prasowe

Konkurencja dla Toyoty RAV4. Co za te pieniądze oferują Chińczycy

Nowa RAV4 wchodzi na rynek w zupełnie innych realiach niż poprzednik. Ceny od 181 do ponad 225 tys. zł lokują ją wyżej niż jeszcze kilka lat temu i zbliżają do górnej części segmentu SUV-ów klasy średniej. Jednocześnie Toyota pozostaje przy klasycznej hybrydzie HEV, podczas gdy coraz więcej konkurentów - szczególnie marek z Chin - stawia na układy plug-in.

I tu pojawia się kluczowe porównanie. Za pieniądze, które Toyota każe zapłacić za RAV4 Style lub Executive, chińscy producenci oferują dziś SUV-y z napędem PHEV, z możliwością codziennej jazdy w trybie elektrycznym. Często już w standardzie dostarczają pełne wyposażenie, panoramiczne dachy, kamery 360 stopni i bogate systemy multimedialne - czyli elementy, za które w Toyocie trzeba dopłacać lub wybierać droższe wersje.

Toyota odpowiada na to inną walutą: sprawdzoną technologią hybrydową bez kabla, przewidywalnymi kosztami eksploatacji, wysoką wartością rezydualną i rozbudowaną siecią serwisową w Polsce. Nowa RAV4 nie jest więc ofertą "najtańszą" ani "najbogatszą". To propozycja dla klientów, którzy stawiają na renomę i doświadczenie marki - nawet jeśli oznacza to, że za te same pieniądze gdzie indziej dostaną więcej koni mechanicznych i dłuższą listę wyposażenia. Za to z wieloma wciąż przegrywa gwarancją - podstawowa ochrona gwarancyjna trwa 3 lata z limitem do 100 tys. km, a na elementy hybrydowego układu napędowego - 5 lat z tym samym limitem przebiegu.

