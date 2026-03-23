W skrócie AC Schnitzer zakończy działalność z końcem 2026 roku z powodu nieopłacalności biznesu.

Firma znana była z tuningu samochodów BMW i Mini oraz oferowała pakiety tuningowe montowane przez dealerów BMW.

W oficjalnym oświadczeniu firma wskazuje na rosnące koszty i długotrwałe procedury zatwierdzające jako przyczyny trudnej sytuacji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jeździł szybko, umarł młodo. AC Schnitzer, legendarny niemiecki tuner kojarzony głównie z BMW, zakończy swoją działalność z końcem 2026 roku - na krótko przed swoimi czterdziestymi urodzinami. Decyzję o zaprzestaniu działalności podjął właściciel marki - grupa KOHL.

AC Schnitzer przechodzi do historii. Tuningował BMW i Mini

Biznes przestał być opłacalny, więc pracownicy AC Schnitzera będą musieli znaleźć dla siebie nowe zajęcie.

Siedzia AC Schnitzer INTERIA.PL

Obecna oferta AC Schnitzera, którego korzenie sięgają drugiej połowy lat osiemdziesiątych, skupia się głównie na markach Mini i BMW. Warto przypomnieć, że - mimo własnego działu BMW Motorsport - przez wiele lat pakiety tuningowe AC Schnitzer oferowane były przez dealerów BMW, a ich montaż nie powodował utraty gwarancji na samochód.

Symbol upadku niemieckiej motoryzacji. Szef AC Schnitzer nie przebiera w słowach

Zakończenie działalności AC Schnitzer śmiało nazwać można symbolem upadku potęgi niemieckiej motoryzacji. W oficjalnym oświadczeniu przedstawiciele legendarnej firmy nie szczędzą gorzkich słów obrazujących trudną sytuację niemieckiej branży motoryzacyjnej. Nie ulega wątpliwości, że jeden z gwoździ do trumny marki wbiła słynna niemiecka biurokracja.

Siedziba AC Schnitzer w Akwizgranie INTERIA.PL

W opublikowanym na stronach firmy dokumencie czytamy, że producent znalazł się w gorszej sytuacji w porównaniu z międzynarodową konkurencją głównie ze względu na "rosnące koszty rozwoju i produkcji" oraz "długotrwałe procedury zatwierdzające w systemie niemieckim".

Jeśli wprowadzimy części "aftermarketowe" na rynek osiem lub dziewięć miesięcy po konkurencji, to mówi samo za siebie

Firma powstała z połączenia sił dwóch niemieckich pasjonatów motoryzacji - w 1987 w Akwizgranie założyli ją wspólnie Willi Kohl i Herbert Schnitzer. AC Schnitzer ma główną kwaterą w Aachen (Akwizgran). AC w nazwie wzięło się od liter z tablic rejestracyjnych wydawanych w tym mieście.

Jeszcze w 1987 roku zadebiutował pierwszy model marki - ACS7. Zbudowane w oparciu o BMW serii 7 auto zobaczyć można była na targach IAA we Frankfurcie. Agresywnie stylizowany pojazd przypadł do gustu nabywcom, a firma postanowiła również spróbować swoich sił w sporcie.

Samochody AC Schnitzera szybko pojawiły się na niemieckich torach wyścigowych. Marce udało się odnieść kilka spektakularnych zwycięstw, ale w krótkim czasie spółka zajmująca się sportem samochodowym odłączyła się od spółki matki.

Aktualnie ostatnią iskierką nadziei na kontynuowanie działalności legendarnej tuningowej marki z Aachen są trwające jeszcze "rozmowy z zainteresowanymi stronami w sprawie potencjalnego przejęcia".

Producent zastrzega jednak, że niezależnie od wyniku rozmów z potencjalnymi nabywcami, oferta AC Schnitzer - począwszy od elementów mechanicznych do silnika, przez układy wydechowe, części zawieszenia czy kute obręcze kół - utrzymywana będzie jedynie do końca roku. Po tym czasie firma w praktyce zakończy działalność skupiając się jedynie na utrzymaniu ciągłości wsparcia gwarancyjnego.

Kia K4 zastępuje Ceeda. Co się zmieniło i jak jeździ nowy model? INTERIA.PL