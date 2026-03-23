W skrócie Ceny diesla na stacjach w Polsce mogą wkrótce osiągnąć poziom 9 zł za litr, co potwierdzają najnowsze prognozy rynku paliw.

Gwałtowny wzrost cen hurtowych oleju napędowego oraz rosnąca cena ropy na rynkach światowych są bezpośrednimi przyczynami podwyżek.

Ceny benzyny i LPG pozostają stabilniejsze, a prognozy wskazują, że diesel nadal będzie drożał, jeśli sytuacja na świecie się nie poprawi.

Ceny diesla 2026. Ile zapłacimy na stacjach?

Jeszcze kilka dni temu prognozy dla oleju napędowego zakładały ceny na poziomie 8,09-8,25 zł za litr. Takie wyliczenia przygotował branżowy serwis e-petrol.

Sytuacja zmieniła się jednak po weekendzie. Nowe dane wskazują, że ceny na stacjach mogą wyraźnie przekroczyć wcześniejsze prognozy i zbliżyć się do 9 zł za litr. W niektórych lokalizacjach taki poziom może zostać osiągnięty już w najbliższych dniach.

Dlaczego diesel drożeje tak szybko?

Bezpośrednią przyczyną jest nagła zmiana cen hurtowych. Koncern Orlen podniósł cenę oleju napędowego z 6,74 zł netto za litr do 7,26 zł netto.

Po doliczeniu podatku VAT oznacza to wzrost z około 8,29 zł do 8,93 zł za litr. Do tej wartości należy doliczyć marżę detaliczną oraz koszty funkcjonowania stacji paliw. W efekcie cena przy dystrybutorze może sięgnąć około 9 zł za litr.

Podwyżka została wprowadzona z dnia na dzień, co oznacza szybkie przełożenie na ceny dla kierowców.

Ceny ropy a ceny diesla w Polsce

Wzrost cen paliw ma swoje źródło na rynkach globalnych. Baryłka ropy Brent kosztuje około 108 dol. To efekt napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie. Wyższe ceny surowca przekładają się bezpośrednio na koszt produkcji paliw.

Polska jako importer ropy pozostaje zależna od sytuacji na światowych rynkach, dlatego zmiany cen surowca szybko odczuwalne są na krajowych stacjach.

Ceny paliw 2026. Co z benzyną i LPG?

Na tle diesla sytuacja pozostałych paliw jest stabilniejsza. Hurtowa cena benzyny Pb95 utrzymuje się w okolicach 5,73-5,74 zł netto za litr, a Pb98 około 6,29-6,30 zł netto.

Przekłada się to na prognozy cen detalicznych na poziomie 6,94-7,09 zł za litr dla Pb95 oraz 7,76-7,91 zł dla Pb98.

Również LPG drożeje umiarkowanie. Średnia cena autogazu może wzrosnąć z około 3,32 zł do poziomu 3,38-3,51 zł za litr.

Zmiana cen hurtowych w połączeniu z rosnącą ceną ropy sprawia, że diesel w Polsce szybko zbliża się do granicy 9 zł za litr. To nie jest już hipotetyczny scenariusz, lecz realny kierunek zmian na rynku paliw. Jeśli sytuacja na świecie nie ulegnie poprawie, kierowcy powinni przygotować się na dalsze podwyżki w najbliższym czasie.

Konfiskata auta działa. Mustang trafił do policji i wyjechał na drogi Polsat News