Samochody są coraz bardziej zaawansowane, ale jednocześnie coraz częściej zawodzą. Najnowsze badanie J.D. Power pokazuje wyraźny spadek niezawodności - a Volvo znalazło się niemal na samym końcu zestawienia. To nie jest pojedynczy przypadek, tylko szerszy trend w całej branży.

Volvo od zawsze budowało swoją pozycję na trwałości i bezpieczeństwie. Dziś ten pierwszy filar zaczyna się chwiać. Wyniki najnowszego badania J.D. Power sugerują, że marka - przynajmniej w oczach użytkowników - nie dowozi tego, z czego była znana.

Zmiana nie dotyczy wyłącznie jednego producenta. Dane pokazują, że problem jest systemowy i wynika z kierunku, w którym poszła motoryzacja.

Jak J.D. Power mierzy niezawodność samochodów i co oznaczają wyniki?

Badanie Vehicle Dependability Study opiera się na liczbie problemów zgłaszanych przez użytkowników po trzech latach eksploatacji auta. Kluczowy wskaźnik to PP100 - liczba usterek na 100 pojazdów. Im niższy wynik, tym lepsza niezawodność.

Każdy zgłoszony problem - niezależnie od jego wagi - jest liczony tak samo. Może to być zarówno awaria skrzyni biegów, jak i wolno działający ekran czy problem z połączeniem telefonu.

Wskaźnik PP100 oznacza liczbę problemów przypadających na 100 samochodów. Jeśli wynik wynosi 200, oznacza to średnio dwa zgłoszone problemy na auto w ciągu trzech lat użytkowania. To kluczowe: nie mówimy o awariach unieruchamiających samochód, tylko o wszystkich niedogodnościach zgłoszonych przez użytkowników.

W 2026 roku średnia dla całej branży wyniosła 204 problemy na 100 samochodów. To najwyższy poziom od czasu zmiany metodologii badania w 2022 roku, co oznacza, że auta realnie psują się częściej niż jeszcze kilka lat temu.

Wyniki rankingu niezawodności JD Power Vehicles Dependability Study materiały prasowe

Dlaczego Volvo wypadło tak słabo w rankingu niezawodności?

W przypadku Volvo wynik jest wyraźnie poniżej średniej. W badaniu odnotowano 296 problemów na 100 aut, co dało marce przedostatnie miejsce - wyprzedziła jedynie Volkswagena.

To wyraźne pogorszenie względem poprzedniego roku, kiedy Volvo również było poniżej średniej, ale różnica nie była aż tak duża. Trudno uznać to za przypadek. W tle widać konkretne decyzje produktowe: szybkie przejście na napędy zelektryfikowane oraz intensywne rozwijanie funkcji opartych na oprogramowaniu. Oba te obszary są dziś najbardziej problematyczne.

Czy winne są systemy multimedialne i aktualizacje OTA?

Z danych J.D. Power wynika, że największym źródłem problemów nie są silniki ani skrzynie biegów, tylko elektronika.

Systemy infotainment odpowiadają za największą liczbę zgłoszeń - 56,7 problemu na 100 aut. Co istotne, cztery z pięciu najczęstszych usterek dotyczą integracji ze smartfonem, w tym Android Auto i Apple CarPlay.

Do tego dochodzą aktualizacje OTA. Teoretycznie mają poprawiać działanie auta, ale w praktyce tylko 27 proc. użytkowników zauważa realną poprawę, a 58 proc. nie widzi żadnej różnicy. Co więcej, wprowadzenie aktualizacji wiąże się ze wzrostem liczby problemów.

W przypadku Volvo, które mocno stawia na software i centralne zarządzanie funkcjami auta, ten efekt może być szczególnie widoczny.

Czy hybrydy plug-in i auta elektryczne psują się częściej?

Tak - i dane są tu jednoznaczne. Najwięcej problemów zgłaszają użytkownicy hybryd plug-in - aż 281 usterek na 100 pojazdów.

Samochody elektryczne i klasyczne hybrydy również wypadają gorzej niż auta spalinowe. Te ostatnie notują najniższy poziom problemów - 198 PP100.

To ważny kontekst dla wyników Volvo, które w ostatnich latach mocno rozbudowało ofertę PHEV i EV. W praktyce oznacza to wejście w segmenty, gdzie ryzyko problemów jest statystycznie wyższe.

Dlaczego samochody premium są dziś mniej niezawodne?

Jeszcze kilka lat temu auta premium kojarzyły się z lepszą jakością wykonania i trwałością. Dziś jest odwrotnie - segment premium wypada gorzej niż masowy.

W 2026 roku samochody premium osiągnęły wynik 217 PP100, czyli wyraźnie powyżej średniej dla rynku. Powód jest prosty: więcej technologii oznacza więcej potencjalnych punktów awarii. Rozbudowane systemy, duże ekrany, cyfrowe interfejsy i zależność od oprogramowania zwiększają ryzyko problemów, nawet jeśli mechanika pozostaje dopracowana.

Co te wyniki oznaczają dla kierowców?

Dla użytkownika najważniejsza jest zmiana proporcji problemów. Coraz rzadziej chodzi o poważne awarie mechaniczne, a coraz częściej o rzeczy, które utrudniają codzienne korzystanie z auta - zawieszający się system, problemy z łącznością czy błędy aktualizacji.

To nie są usterki unieruchamiające samochód, ale wpływają na komfort i poczucie jakości. W efekcie rośnie frustracja użytkowników, mimo że same auta są technicznie bardziej zaawansowane niż kiedykolwiek.

W przypadku marek takich jak Volvo problem jest bardziej odczuwalny, bo uderza w fundament wizerunku budowanego przez dekady.

