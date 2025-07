Rząd nie zdecydował się jednak na wprowadzenie kasków dla wszystkich. Obowiązkowe będą jedynie dla osób do 16. roku życia.

W pierwszej połowie 2025 roku w Polsce odnotowano 130 zdarzeń drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jak przekazał minister Klimczak, niemal 60 proc. poszkodowanych to dzieci do 17. roku życia. Co trzeci z tych wypadków zakończył się poważnymi obrażeniami. Policja apeluje o używanie kasków, choć obowiązku prawnego wciąż nie ma.