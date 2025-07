Osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych powinny mieć się dziś na baczności. Pomorska policja ogłosiła specjalną akcję przygotowaną z myślą o nich. Funkcjonariusze będą nieco uważniej przyglądać się zachowaniom użytkowników tego typu pojazdów. Ze względu na trwające wakacje i większą aktywność dzieci na hulajnogach elektrycznych, akcja może dotknąć również najmłodszych.

Hulajnogi pod okiem policji. Rusza specjalna akcja

Policyjna akcja "Hulajnogi elektryczne", która we wtorek odbędzie się na Pomorzu, ma przede wszystkim wymiar edukacyjny. Funkcjonariusze będą uświadamiali kierujących na temat przepisów ruchu drogowego. Przekonuje o tym rzecznika prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Karina Kamińska, w rozmowie z PAP.

W dobie rosnącej popularności hulajnóg elektrycznych, które stały się całorocznym środkiem transportu, zachowanie bezpieczeństwa na chodnikach i drogach rowerowych stało się priorytetem policjantów. W związku ze startem wakacji mundurowi rozpoczynają akcję, której celem jest edukacja i promowanie odpowiedzialnych postaw wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Podstawowe zasady poruszania się na hulajnogach elektrycznych

Policjanci będą przypominali użytkownikom hulajnóg elektrycznych o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się na tych urządzeniach w przestrzeni publicznej. Będą zatem uświadamiali, że kierujący hulajnogą ma możliwość korzystania tylko z trzech rodzajów infrastruktury. W pierwszej kolejności powinien wybierać drogę dla rowerów, po której może poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h.

Następnie, jeśli w pobliżu nie ma ścieżki, może poruszać się ulicą z prędkością do 20 km/h. Ważne jednak, aby maksymalna prędkość na drodze była ograniczona do 30 km/h. Na końcu kierujący hulajnogą elektryczną może wybrać chodnik, ale za każdym razem musi on dostosować swoją prędkość do prędkości pieszych.

Policjanci sprawdzą, czy hulajnogi spełniają wymagania techniczne

Podczas akcji "Hulajnogi elektryczne", pomorscy funkcjonariusze zwrócą uwagę również na modyfikacje hulajnóg elektrycznych. Niestety są one dość częste, a ich użytkownicy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji modyfikowania hulajnóg elektrycznych.

Przepisy bardzo dokładnie definiują czym jest taka hulajnoga. Art. 2 pkt. 47b ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi, że hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na pojeździe. Natomiast w art. 19 pkt. 6. 4) tej samej ustawy znajdziemy wzmiankę o maksymalnej dozwolonej prędkości na hulajnodze elektrycznej, która wynosi 20 km/h.

Naruszanie zarówno norm wynikających z definicji, jak i prędkości może wiązać się z konsekwencjami. W przeszłości policja karała kierujących hulajnogami za jazdę powyżej 20 km/h lub dodawanie modyfikacji do urządzeń. Niektóre z nich mogą zamienić hulajnogę w motorower, co może podlegać znacznie surowszym konsekwencjom

Policjanci z Pomorza sprawdzą trzeźwość i uprawnienia

Akcja pomorskiej policji obejmie również inne czynności. Mundurowi będą sprawdzali, kto i w jakim stanie porusza się na hulajnodze. Odbędzie się m.in. badanie trzeźwości, a także weryfikacja uprawnień. Warto wiedzieć, że jazda hulajnogą po spożyciu alkoholu jest tak samo zabroniona, jak w przypadku roweru, czy innych pojazdów.

Osobom jeżdżącym hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi mandat 1000 zł, natomiast za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) mandat wynieść może nawet 2500 zł. W przypadku odnotowania recydywy, amator jazdy z promilami może stanąć przed sądem. Wówczas grzywna może wzrosnąć.

Weryfikując uprawnienia do kierowania hulajnogami, policjanci będą kontrolowali przede wszystkim dzieci. Prawo mówi o tym, że osoby pełnoletnie nie muszą mieć żadnych uprawnień, by kierować hulajnogą elektryczną. Minimalny wiek osoby poruszającej się na hulajnodze po chodniku, drodze dla rowerów lub zwykłej drodze, wynosi 10 lat. Osoby od 10 do 18 roku życia muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy w kat. AM, A1, B1 lub T, by móc legalnie poruszać się po przestrzeni publicznej. Młodsze dzieci mogą jeździć na hulajnodze elektrycznej tylko w strefie zamieszkania i pod okiem dorosłych.

