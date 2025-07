Objawy problemów to niestabilne obroty, opóźniona reakcja na gaz i zapalająca się kontrolka "check engine".

Zanim zaczniemy szukać skomplikowanych usterek, należy sprawdzić przepustnicę. To właśnie ona w 70 proc. przypadków odpowiada za problemy z gaśnięciem silnika na postoju. Zabrudzona lub uszkodzona przepustnica nie jest w stanie utrzymać stabilnych obrotów biegu jałowego, co prowadzi do zgaśnięcia jednostki napędowej.