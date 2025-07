Wszyscy stali, ona cofała i zarobiła 18 punktów. Policjanci nie mieli litości

Podczas gdy setki kierowców tkwiły w korku, 42-letnia mieszkanka Gdańska postanowiła wykorzystać pusty pas utworzony dla służb ratunkowych. Policjanci z Pruszcza Gdańskiego dotarli do kobiety i ukarali ją mandatem 800 złotych oraz 18 punktami karnymi - to prawie maksymalna kara za ten typ wykroczenia. Cofanie na autostradzie, a także korzystanie z korytarza życia, to przewinienia, które policjanci piętnują i karają bez litości.