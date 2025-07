Niemiecka policja nie miała wątpliwości: to właśnie oni uniemożliwili służbom szybki dojazd do miejsca wypadku. Każdy z kierowców otrzymał mandat w wysokości 240 euro (ok. 1020 zł), punkty karne, a dodatkowo groził im czasowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Tworzenie korytarza życia to obecnie obowiązek każdego kierowcy. Jego brak lub - co gorsza - wykorzystywanie wolnego pasa do jazdy na skróty to wykroczenie drogowe.