Korytarz życia należy utworzyć w Polsce zgodnie z tym, co mówią przepisy zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym. W art. 9 tejże czytamy, że kierowcy jadący lewym pasem powinni zjechać maksymalnie w lewo, natomiast wszyscy pozostali - w prawo. Na drogach wielopasmowych tylko skrajnie lewy pas zjeżdża w lewo, pozostałe w prawo, tworząc jedną, szeroką przestrzeń dla służb ratunkowych.. Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi mandat od 500 do 2,5 tys. złotych oraz 8 punktów karnych.

Korytarz życia - jak to wygląda w innych krajach?

Podobne przepisy obowiązują w wielu krajach europejskich, choć szczegółowe regulacje różnią się między sobą. W Austrii, gdzie kary są w tej kwestii najwyższymi w Europie, kierowcy muszą tworzyć korytarz życia już przy spowolnionym ruchu. Za niedostosowanie się do przepisów grozi grzywna do 726 euro, a w przypadku utrudniania przejazdu służbom ratunkowym - nawet do 2180 euro.