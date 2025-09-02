BAIC 5 z LPG podczas testu długodystansowego nie będzie mógł liczyć na taryfę ulgową. Będziemy go sprawdzać w różnych warunkach - od codziennej jazdy w korkach aż po intensywną eksploatację po europejskich drogach. Jedno jest pewne - w tym czasie wszystkie jego wady i zalety zostaną pieczołowicie wypunktowane.

Podczas testu będziemy regularnie dzielić się z Wami wszystkimi spostrzeżeniami, a przy okazji postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości oraz mity dotyczące tego samochodu. Rozprawimy się również z powielanymi często "głosami w sieci".

BAIC Beijing 5 przeszedł właśnie tzw. PDI, czyli ostatnią kontrolę przed wręczeniem kluczyków. Zostało tylko zamontować tablice rejestracyjne i może ruszać w pierwszą dłuższą trasę. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Nowa marka w Polsce. Co oznacza nazwa BAIC?

Skrót BAIC oznacza Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd. Jest to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych w Chinach. Firma powstała w 1958 roku i przez kilka dekad wyprodukowała ponad 31 milionów samochodów, które jeżdżą po drogach ponad 110 krajów świata. Od 2023 roku marka BAIC jest dostępna w Polsce za sprawą oficjalnego importera - BAIC Auto Polska.

Główna siedziba koncernu BAIC znajduje się w stolicy Kraju Środka. Stąd nawiązanie w nazewnictwie gamy modelowej - "Beijing" to po chińsku... Pekin. Bezpośrednie tłumaczenie nazwy oznacza 'BAIC Pekin 5.

BAIC Beijing 5 - tak brzmi pełna nazwa tego modelu. "Beijing" to stolica Chin, czyli Pekin. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

"Piątka" to jeden z trzech modeli oferowanych na polskim rynku. Jest pozycjonowany pomiędzy mniejszym Beijingiem 3, a większym Beijingiem 7. Oficjalna premiera samochodu na macierzystym rynku miała miejsce w 2023 roku.

Samochód zbudowano od podstaw na bazie nowej platformy - z myślą o globalnej ekspansji. Dlatego przeszukując internet możemy spotkać się z różnym nazewnictwem tego modelu - np. Beijing X6, BAIC X55 czy Beijing X55. Po prostu w różnych zakątkach świata samochód może mieć trochę inną nazwę.

BAIC Beijing 5 - ceny i konkurencja. Od Dacii po Toyotę

Chiński SUV klasy średniej ma 4,62 m długości, 1,89 m szerokości oraz 1,68 m wysokości, a jego rozstaw osi to 2,74 m. Przy okazji warto wspomnieć, że prześwit w tym modelu wynosi 16 cm. Auto jest dostępne w Polsce w jednej wersji nadwozia, z jednym silnikiem, ale w dwóch wersjach wyposażenia.

Podstawowa wersja wyposażenia Business kosztuje 99 900 zł, ale do naszego testu wybraliśmy bogatszy wariant Luxury. Za taki samochód trzeba zapłacić aktualnie 132 800 zł. Konkurencja w tym segmencie jest bardzo mocna.

Żeby wyjechać z salonu nowym egzemplarzem BAIC Beijing 5, trzeba zostawić co najmniej 99 tys. zł. Tyle kosztuje wersja podstawowa. W nasze ręce trafił egzemplarz w topowej wersji Luxury. Kosztuje od 132 800 zł. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

W tej samej lidze grają następujące modele (ceny aktualne w dniu przygotowania publikacji): Dacia Bigster (od 99 000 zł), MG HS (od 109 900 zł), Nissan Qashqai (od 128 000 zł), Kia Sportage (od 135 500 zł), Hyundai Tucson (od 120 400 zł), Toyota RAV4 (od 176 100 zł) czy Ford Kuga (od 140 480 zł).

Klienci mogą wybierać za dopłatą 2900 zł jeden z pięciu kolorów nadwozia: żółty metalizowany, biały perłowy, czerwony metalizowany, szary metalizowany oraz turkusowy metalizowany. Tylko kolor szaroniebieski jest bez dopłaty.

Oczywiście wybraliśmy kolor żółty, ponieważ już z daleka rzuca się w oczy, rozświetla szarość dominującą na polskich drogach i wywołuje uśmiechy na ustach przechodniów. Polacy nadal boją się wybierać odważne kolory, zwłaszcza w popularnych modelach ze względu na obawy związane z odsprzedażą. Zupełnie niepotrzebnie.

Jaskrawy, żółty lakier rzuca się w oczy już z daleka pośród szarości na polskich drogach. Kosztuje 2900 zł, ale warto dopłacić taką kwotę. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Jakie wyposażenie w BAIC 5?

W podstawowej wersji Business kierowca otrzymuje już całkiem solidny zestaw wyposażenia. Na liście znajdziemy reflektory LED wraz ze światłami do jazdy dziennej LED, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne z kierunkowskazami LED, a także system opóźnionego wyłączenia świateł "follow me home".

W zakresie stylistyki wersja Business oferuje m.in. 18-calowe czarne felgi aluminiowe, klasyczne relingi dachowe, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, wycieraczki z czujnikiem deszczu, a także tapicerkę wykonaną ze skóry ekologicznej. Komfort podróży podnosi dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, nawiewy powietrza dla drugiego rzędu siedzeń, chłodzony schowek w podłokietniku, elektrycznie sterowane szyby z funkcją zapobiegania przytrzaśnięciu oraz tryby jazdy ECO, Sport, Comfort i Smart.

Nie zabrakło również praktycznych elementów, takich jak porty ładowania 12V dla pasażerów i w bagażniku, zwijana roleta bagażnika, czy elektryczne ogrzewanie całej przedniej szyby oraz podgrzewane dysze spryskiwaczy (w ramach pakietu Comfort).

Podstawowa wersja Business oferuje naprawdę bogate wyposażenie. To wszystko już od 99 tys. zł. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Wersja Luxury względem Business wyróżnia się bogatszym wyposażeniem w zakresie oświetlenia, stylistyki oraz komfortu. Otrzymuje dodatkowo m.in. automatyczne włączanie i wyłączanie świateł drogowych (HBA), dynamiczne kierunkowskazy LED, panoramiczny szklany dach, czarne relingi dachowe, chowane klamki, lusterka z funkcją składania, przyciemniane szyby boczne oraz elektrycznie sterowaną klapę bagażnika z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem.

W standardzie znajdziemy także czujnik otwierania klapy, ambientowe oświetlenie wnętrza, 19-calowe felgi oraz dwukolorowe malowanie nadwozia. Pod kątem komfortu Luxury oferuje m.in. tryb powitania kierowcy, a w ramach pakietu Comfort - podgrzewane dysze spryskiwaczy, elektrycznie ogrzewaną przednią szybę i powiększony zbiornik płynu do spryskiwaczy.

Wersja Luxury rozpieszcza wyposażeniem. Szklany dach o powierzchni 0,81 m2 rozświetla ciemne wnętrze. Małym minusem są kontrastujące przeszycia. W tym przypadku pasują do koloru nadwozia, ale niestety producent nie oferuje innych opcji do wyboru. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Czy chińskie auta są bezpieczne?

Choć BAIC Beijing 5 nie przeszedł jeszcze rygorystycznych testów zderzeniowych Euro NCAP, jego bezpieczeństwo zostało potwierdzone maksymalną, pięciogwiazdkową oceną chińskiego C-NCAP. SUV ten imponuje bogatym zestawem zaawansowanych systemów aktywnego bezpieczeństwa.

Na pokładzie znajdziemy nie tylko adaptacyjny tempomat, ale także inteligentnych asystentów monitorowania martwego pola, utrzymania na pasie ruchu czy wsparcia w jeździe w korkach. Wszystko w zależności od wersji wyposażenia.

Chiński SUV jest dość mocno naszpikowany elektronika, a tym samym nowoczesnymi systemami wspomagającymi lub uprzykrzającymi życie kierowcy. Jak będzie tym razem? Przekonamy się niebawem. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Najwięcej różnic występuje w zakresie inteligentnych systemów wsparcia. Bazowa wersja zawiera tylko zwykły tempomat, standardowa kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi oraz system ostrzegający o zmęczeniu kierowcy. W droższej wersji Luxury jest już pełen pakiet nowoczesnych systemów wsparcia: ACC - aktywny tempomat, LDW - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, LKA - system utrzymywania pasa ruchu, FCW - system ostrzegający przed kolizją czołową, AEB - automatyczne hamowanie awaryjne (identyfikacja pojazdów i pieszych), BSD - czujniki martwego pola, TJA - asystent jazdy w korku, APA - system automatycznego parkowania, System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360 stopni.

Podczas testu w osobnej publikacji przyjrzymy się szczegółowo konkurentom Beijinga pod kątem kosztu zakupu, wyposażenia oraz wydatków związanych z eksploatacją.

Na pierwszy montaż w chińskim SUV-ie trafiły... koreańskie opony Hanook Dynapro HP2. W teście przeprowadzonym przez ADAC zebrały pozytywne noty za zużycie paliwa i hałas. Gorzej wypadły na mokrej nawierzchni. INTERIA.PL

Jaki silnik w BAIC Beijing 5? Tylko jeden wybór

Chiński SUV jest dostępny z jednym silnikiem. Turbodoładowana jednostka benzynowa o pojemności 1,5 litra rozwija 177 KM maksymalnej mocy oraz dysponuje maksymalnym momentem obrotowym o wartości 305 Nm. To wystarczy, żeby rozpędzić się od 0 do 100 km/h w 7,8 sekundy.

Co ciekawe, producent chwali się oficjalnie, że konstrukcja powstała przy udziale niemieckich ekspertów. Motor jest połączony z 7-stopniową skrzynią dwusprzęgłową (7DCT), a napęd trafia wyłącznie na przednią oś. Prędkość maksymalna to 200 km/h. Średnie zużycie paliwa podawane przez producenta wynosi 9,2 l/100 km.

Pod maską tylko jeden silnik do wyboru. Klasycznie, jak w przypadku chińskich marek, jednostka benzynowa z turbo o pojemności 1,5 litra. W tym przypadku dołożono jeszcze instalację LPG. INTERIA.PL

Chiński SUV z instalacją LPG. Ile można zaoszczędzić?

Nasz egzemplarz w momencie rozpoczęcia testu został doposażony w instalację LPG dostępną za 1 zł. Aktualnie za dodatkowe źródło zasilania trzeba dopłacić od 4599 zł (wersja ze zbiornikiem 52,5 litra brutto) do 5207 zł (wariant 62 litry brutto) plus cena montażu.

Instalacja LPG marki EuropeGAS została specjalnie przygotowana na potrzeby modelu Beijing 5. Zbiornik o pojemności 62 litrów pozwoli przejechać dodatkowe kilkaset kilometrów. Ile realnie można zaoszczędzić dzięki instalacji gazowej w chińskim SUV-ie? Kalkulatory na stronie importera mówią o 401 zł miesięcznie oraz 4809 zł rocznie. Wszystko dokładnie przeliczymy podczas kilkumiesięcznego testu.

Pod pokrywą wlewu paliwa zainstalowano również wlew LPG. Robi się trochę ciasno, ale pokrętło od benzyny bezołowiowej będziemy używać znacznie rzadziej. Piotr Król INTERIA.PL

Pod maską "piątki" pracuje silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa. To oznacza konieczność zastosowania sterownika, który będzie odpowiednio skalibrowany z tą jednostką. Rozwiązanie przygotowane przez EuropeGAS (sterownik EG Injecto) chroni gniazda zaworowe oraz wtryskiwacze benzynowe w komorach spalania poprzez zaprogramowane dotryski niewielkich ilości benzyny co kilka cykli pracy silnika.

Takie rozwiązanie powinno sprawić, że silnik jest odpowiednio zabezpieczony, ale trzeba mieć świadomość, że w baku powinna się znaleźć większa ilość paliwa niż "trochę ponad rezerwę".

Ile gwarancji na chiński BAIC Beijing 5?

Importer od dwóch lat oficjalnie współpracuje z dostawcą tego rozwiązania. Montaż instalacji odbywa się w ASO. To oznacza, że kupujący nie muszą się przejmować utratą gwarancji fabrycznej. A ta w przypadku BAIC obowiązuje przez 5 lat lub 100 tys. km.

BAIC Beijing 5 oficjalnie rozpoczyna pierwszy w historii test długodystansowy chińskiego modelu. Jak wypadnie? Przekonamy się za kilka miesięcy. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

BAIC Beijing 5 - dane techniczne Długość / szerokość / wysokość (mm) 4620 / 1886 / 1680 Rozstaw osi (mm) 2735 Prześwit przy pełnym obciążeniu (mm) 160 Masa własna / Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1550 / 1970 Liczba miejsc 5 Pojemność bagażnika (l) 350 Pojemność zbiornika paliwa (l) 53 Pojemność silnika w cm3 1498 Maksymalna moc silnika w kW (KM) 130 (177) Prędkość maksymalna w km/h 200 Maksymalny moment obrotowy (Nm / przy obr. min.) 305 / 1500-4500 Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wg WLTP (l/100 km) 9,2 Wartość emisji CO2 wg WLTP (g/km). Cykl mieszany 209,5 Przyspieszenie 0-100 km/h w sek. 7,8 Skrzynia biegów dwusprzęgłowa 7DCT Rodzaj paliwa Benzyna Norma emisji Euro VI Typ napędu Przedni Zawieszenie przednie Kolumny McPherson Zawieszenie tylne Niezależne zawieszenie wielowahaczowe Hamulce przednie Tarczowe wentylowane Hamulce tylne Tarczowe Opony 225 / 55 R18 (225 / 55 R19 Luxury) Koło zapasowe Dojazdowe T125 / 80R15