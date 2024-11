Spis treści: 01 Kierowcy utknęli na zwężeniu i nie mogli utworzyć korytarza życia

02 Strażacy apelują do kierowców

03 Jak prawidłowo tworzyć korytarz życia?

Przepisy o korytarzu życia funkcjonują już kilka lat i generalnie kierowcy wiedzą, jak je stosować. Czasem jednak dochodzi do sytuacji, które z jednej strony mogą bulwersować, z drugiej jednak - wynikają z tzw. przyczyn obiektywnych. Tak było własnie w przypadku zdarzenia, do którego doszło 31 października wieczorem na autostradzie A4, między Krakowem a Katowicami.

Kierowcy utknęli na zwężeniu i nie mogli utworzyć korytarza życia

O 20:31 strażacy otrzymali informację, że na 390. kilometrze autostrady, na nitce w kierunku Krakowa doszło do zderzenia czterech samochodów. Jak się okazało, dotarcie do miejsca zdarzenia nie było łatwe, kierowcy nie utworzyli bowiem korytarza życia. Jak jednak informują strażacy, nie była to tylko i wyłącznie wina kierowców. Na płatnym odcinku autostrady A4, jak zawsze zresztą, trwają remonty. Na skutek zwężenia pasów utworzył się korek, a kierowcy nie byli w stanie prawidłowo, zgodnie z przepisami, utworzyć korytarza, bo droga była zbyt wąska, dodatkowo ograniczona barierami betonowymi i energochłonnymi.

Reklama

By wóz strażacki mógł dotrzeć na miejsce wypadku, strażacy musieli pieszo poruszać się po autostradzie i instruować kierowców, jak utworzyć przejazd dla pojazdów służb. Konieczne było przesunięcie wszystkich samochodów na prawy pas, tak, by lewy pozostał wolny.

Strażacy apelują do kierowców

Ostatecznie okazało się, że na 390. kilometrze zderzyło się aż sześć samochodów, na szczęście tylko jedna osoba wymagała przebadania przez ratowników. Gdyby jednak doszło nie do kolizji, a wypadku, to konsekwencje opóźnionego dojazdu służb ratunkowych mogły być bardzo poważne.

Płatny odcinek autostrady A4 między Krakowem a Katowicami jest w nieustających remontach, więc taka sytuacja, z zablokowaniem przejazdy służb, może się powtórzyć. Dlatego strażacy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i tworzenie "korytarza życia" w korkach, szczególnie na odcinkach z ograniczonymi pasami ruchu.

Jak prawidłowo tworzyć korytarz życia?

Przepisy o korytarzu życia wprowadzono w 2019 roku. Art. 9 ust. 2 w ustawie Prawo o ruchu drogowym brzmi następująco:

2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.