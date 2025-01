Ile jest znaków informacyjnych?

Znaki informacyjne to najliczniejsza grupa znaków drogowych. Jest ich ponad 70. Wielu kierowców je ignoruje lub po prostu nie zwraca na nie uwagi. To błąd, bo stosowanie się do nich poprawia płynność ruchu, ułatwia orientację w terenie i znacząco zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

Warto więc znać i respektować niebieskie znaki drogowe informacyjne. Dostarczają one cennych wskazówek podczas jazdy.

Jak wyglądają znaki informacyjne? Niebieskie z wyjątkiem

Jaki kolor mają znaki informacyjne? To zazwyczaj niebieskie tło, na którym występują białe symbole. Sam znak ma kształt kwadratu lub prostokąta. Wyjątkiem jest znak D-1 - "droga z pierwszeństwem" czy znak D-42 - "obszar zabudowany".

Możemy podzielić je na pojedyncze oraz zbiorcze. W tym drugim przypadku na jednym znaku może występować nawet sześć symboli (dwa rzędy po trzy symbole).

Najważniejsze niebieskie znaki informacyjne. Opis i znaczenie

Poniżej lista popularnych znaków informacyjnych wraz z ich opisem. Jest dość długa, lecz warto zapoznać się z każdym znakiem, gdyż wiedza ta istotnie zwiększa szansę bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po drogach publicznych.

Znak informacyjny D-1. Droga z pierwszeństwem. Zacznijmy od znaku D-1, który jak już wspomnieliśmy, jest wyjątkiem w przypadku wyglądu. Ma on postać rombu z białą obwódką i żółtym środkiem. Funkcjonuje na drodze, na której kierujący ma pierwszeństwo przejazdu. Jego występowania możemy dopatrywać się na początku drogi z pierwszeństwem na obszarze zabudowanym oraz przed każdym skrzyżowaniem, gdzie droga z pierwszeństwem może zmienić kierunek, o czym oczywiście w razie potrzeby powiadomi nas tabliczka. Znak D-1 odwołuje znak D-2 (koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu).

Znak informacyjny D-3. Droga jednokierunkowa. Kolejnym znakiem informacyjnym drogowym, który często możemy dostrzec podczas przemieszczania się po ulicach, jest znak D-3. Posiada klasyczny, kwadratowy kształt z białym symbolem na niebieskim tle. Informuje kierującego pojazdem o wyznaczonym kierunku jazdy. W takim przypadku zawracanie oraz jazda w przeciwnym kierunku jest niedopuszczalna. Co istotne, na drodze jednokierunkowej cofanie jest dozwolone. Pod warunkiem jednak, że nie jest to droga ekspresowa, autostrada oraz nie znajdujemy się na moście, wiadukcie tudzież w tunelu.Czasami można spotkać dodatkowe tabliczki pod znakiem D-3, które informują o wyłączeniu pewnej grupy użytkowników z obowiązku jazdy w danym kierunku (np. rowerzystów).

Znak informacyjny D-4a. Droga bez przejazdu. Znakiem informacyjnym, który powiadomi nas o tym, że zbliżamy się do drogi bez przejazdu (tzw. ślepej uliczki), jest D-4a. Taka droga nie ma połączenia z innymi, a w pewnym momencie możemy spodziewać się jej końca. Wyjazd z takiej drogi możliwy jest tylko w tym samym miejscu, w którym do niej wjechaliśmy. Najczęściej znaki te można spotkać na osiedlach mieszkaniowych.

Znak informacyjny D-5. Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi. Bardzo ważnym, a często lekceważonym znakiem drogowym informacyjnym jest znak D-5. Dla kierującego jest to komunikat o tym, że znajduje się na odcinku drogi, który ulega zwężeniu i w tym przypadku ma on pierwszeństwo przejazdu. Nie zwalnia to jednak z konieczności zachowania szczególnej ostrożności przy jeździe po takim odcinku drogi, gdyż potencjalnie występuje duże ryzyko zdarzenia drogowego. Znak ten umieszczany jest w odległości 20 metrów przed zwężonym odcinkiem.

Znak informacyjny D-6. Przejście dla pieszych. Znak D-6 to informacja dla kierowców o występowaniu przejścia dla pieszych. Dla użytkowników drogi korzystających z siły własnych nóg jest to powiadomienie, że w danym, wyznaczonym miejscu mogą przejść przez drogę.

Znak informacyjny D-6a. Przejazd dla rowerzystów. To niebieski znak drogowy z białym symbolem roweru. Informuje on kierowców o miejscu, w którym rowerzyści przejeżdżają przez jezdnię, zazwyczaj w poprzek drogi.

Znak informacyjny D-6b. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. To niebieski znak drogowy, który przedstawia zarówno pieszego, jak i rowerzystę. Oznacza on miejsce, gdzie obok siebie znajdują się przejście dla pieszych (zebra) i przejazd dla rowerzystów.

Znak informacyjny D-7. Droga ekspresowa. Znak drogowy informacyjny D-7 uprzedza o tym, że kierujący znajduje się tuż przed drogą ekspresową, na jej początku lub kontynuacji. Dozwolona prędkość w takim obszarze to 120 km/h na drodze dwujezdniowej, do 100 km/h na drodze jednojezdniowej i do 80 km/h w obszarze zabudowanym. Koniec drogi ekspresowej wskazuje znak informacyjny D-8.

Znak informacyjny D-9. Autostrada. Znak drogowy informacyjny D-9 oznacza początek lub kontynuację autostrady. Umieszczone pod znakiem tabliczki mogą wskazywać odległość do początku autostrady albo informować i obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd. Koniec autostrady jest oznaczony niebieskim znakiem informacyjnym D-10.

Znak informacyjny D-40. Strefa zamieszkania. Znak D-40 to informacja o tym, że kierujący wjeżdża do strefy zamieszkania. Obowiązują tu specjalne przepisy ruchu drogowego. Jest to między innymi prędkość do 20 km/h, występujące progi zwalniające oraz pierwszeństwo pieszych przed pojazdami. Strefę zamieszkania odwołuje znak informacyjny D-41.

Znaki D-46 i D-47 informują o wjeździe i wyjeździe z drogi wewnętrznej. D-46 "Droga wewnętrzna" to niebieski znak z białym symbolem samochodu. Oznacza on wjazd na drogę wewnętrzną, czyli teren, który nie jest drogą publiczną, mimo że może być ogólnodostępny (np. parking przy supermarkecie, droga osiedlowa). D-47 "Koniec drogi wewnętrznej" wygląda tak samo jak D-46, ale ma przekreślony symbol samochodu. Sygnalizuje wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną.

Znak informacyjny D-51. Automatyczna kontrola prędkości. Niebieski znak z białym symbolem fotoradaru ostrzega kierowców o odcinku drogi, na którym ich prędkość jest monitorowana przez urządzenia automatyczne, takie jak fotoradary.

Znaki drogowe D-51a i D-51b informują o odcinkowym pomiarze prędkości. D-51a to niebieski znak z symbolem fotoradaru i miniaturowym znakiem ograniczenia prędkości. Oznacza on początek odcinka drogi, na którym Twoja średnia prędkość jest mierzona automatycznie. D-51b wygląda tak samo jak D-51a, ale ma przekreślony symbol fotoradaru. Informuje o końcu odcinka objętego pomiarem.

Znak informacyjny D-52. Strefa ruchu. Zawiadamia on kierowcę pojazdu o rozpoczęciu strefy ruchu. To obszar, na którym panują takie same zasady, jak w przypadku drogi publicznej. Koniec strefy ruchu oznacza znak D-53.

Znaki D-54 i D-55 to nowe znaki drogowe, które informują o strefach czystego transportu. D-54 "Strefa czystego transportu" to znak z zielonym symbolem samochodu. Oznacza on wjazd do strefy, w której obowiązują ograniczenia dla pojazdów o wysokiej emisji spalin. D-55 "Koniec strefy czystego transportu" wygląda tak samo jak D-54, ale symbol samochodu jest przekreślony. Informuje o wyjeździe ze strefy.

Znaki drogowe informacyjne - opis i znaczenie

Znaki drogowe informacyjne, rozpoznawalne w dużej ich części po niebieskim tle i białych symbolach, pełnią kluczową rolę w zapewnianiu płynnego i bezpiecznego ruchu na drogach.

