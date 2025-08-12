11-latek zginął na hulajnodze elektrycznej. Wjechał prosto pod ciężarówkę

W piątkowe popołudnie na drodze w Olszynach doszło do tragicznego wypadku, w którym 11-latek na hulajnodze zginął po zderzeniu z ciężarówką.

11-latek na hulajnodze zginął po zderzeniu z ciężarówką.

  • 11-letni chłopiec zginął w wypadku na hulajnodze elektrycznej po zderzeniu z ciężarówką.
  • Miejsce wypadku charakteryzowało się trudnymi warunkami, wąską drogą bez chodnika i ograniczoną widocznością.
  • Policja apeluje o respektowanie przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych i zwiększenie ostrożności.
Jak doszło do wypadku dziecka na hulajnodze elektrycznej?

Do tragicznego wypadku doszło na drodze o stromym spadku terenu, bez chodnika i utwardzonego pobocza, w miejscowości Olszyny (gmina Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski).

Według wstępnych ustaleń policji 11-latek poruszał się hulajnogą elektryczną Kukirin G2 Max. To pojazd o potężnej mocy, wyposażony w dwa silniki po 1000 W każdy. Maksymalny moment obrotowy hulajnogi wynosi 25 Nm.

Fabrycznie pojazd jest wyposażona w mechaniczne hamulce tarczowe, które mają ograniczoną skuteczność względem rozwiązań opartych na hydraulice.

Na łuku drogi, z nieustalonych przyczyn, 11-latek zjechał na przeciwległy pas ruchu, wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy, którym kierował 38-letni mężczyzna. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Droga w miejscu zdarzenia jest wąska i o ograniczonej widoczności.

Akcja ratunkowa i działania służb

Na miejsce zdarzenia jako pierwsi dotarli świadkowie, którzy rozpoczęli akcję ratunkową. Następnie reanimację przejęli ratownicy medyczni i lekarze. Pomimo długotrwałych działań życia chłopca nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon na miejscu.

Droga po wypadku była zablokowana. Pod nadzorem prokuratora rejonowego w Tarnowie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz technik kryminalistyki wykonywali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczali ślady i dokumentowali przebieg wypadku. Pojazd ciężarowy został zabezpieczony do dalszych badań.

Hulajnoga elektryczna a przepisy

Na drogach publicznych obowiązują następujące zasady dotyczące wieku i uprawnień:

  • dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną, nawet pod opieką osoby dorosłej,
  • osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 albo T,
  • osoby powyżej 18 lat nie potrzebują żadnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia, jednak zobowiązane są do przestrzegania wszystkich obowiązujących zasad ruchu drogowego.

Warto także wiedzieć, że:

  • maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej nie może przekraczać 20 km/h,
  • obowiązuje zakaz przewożenia pasażerów,
  • zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy,
  • zakaz używania słuchawek w trakcie prowadzenia pojazdu,
  • istotny jest obowiązek prowadzenia hulajnogi przez przejścia dla pieszych - przejazd jest zabroniony.

W pierwszym półroczu 2025 roku na polskich drogach odnotowano wyraźny wzrost liczby wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że miało miejsce 557 takich zdarzeń, w których zginęły 4 osoby, a 512 zostało rannych. To niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku, kiedy odnotowano 299 wypadków, 3 ofiary śmiertelne i 257 rannych.

