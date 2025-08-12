11-latek zginął na hulajnodze elektrycznej. Wjechał prosto pod ciężarówkę
W piątkowe popołudnie na drodze w Olszynach doszło do tragicznego wypadku, w którym 11-latek na hulajnodze zginął po zderzeniu z ciężarówką.
W skrócie
- 11-letni chłopiec zginął w wypadku na hulajnodze elektrycznej po zderzeniu z ciężarówką.
- Miejsce wypadku charakteryzowało się trudnymi warunkami, wąską drogą bez chodnika i ograniczoną widocznością.
- Policja apeluje o respektowanie przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych i zwiększenie ostrożności.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Jak doszło do wypadku dziecka na hulajnodze elektrycznej?
Do tragicznego wypadku doszło na drodze o stromym spadku terenu, bez chodnika i utwardzonego pobocza, w miejscowości Olszyny (gmina Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski).
Według wstępnych ustaleń policji 11-latek poruszał się hulajnogą elektryczną Kukirin G2 Max. To pojazd o potężnej mocy, wyposażony w dwa silniki po 1000 W każdy. Maksymalny moment obrotowy hulajnogi wynosi 25 Nm.
Fabrycznie pojazd jest wyposażona w mechaniczne hamulce tarczowe, które mają ograniczoną skuteczność względem rozwiązań opartych na hydraulice.
Na łuku drogi, z nieustalonych przyczyn, 11-latek zjechał na przeciwległy pas ruchu, wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy, którym kierował 38-letni mężczyzna. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Droga w miejscu zdarzenia jest wąska i o ograniczonej widoczności.
Akcja ratunkowa i działania służb
Na miejsce zdarzenia jako pierwsi dotarli świadkowie, którzy rozpoczęli akcję ratunkową. Następnie reanimację przejęli ratownicy medyczni i lekarze. Pomimo długotrwałych działań życia chłopca nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon na miejscu.
Droga po wypadku była zablokowana. Pod nadzorem prokuratora rejonowego w Tarnowie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz technik kryminalistyki wykonywali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczali ślady i dokumentowali przebieg wypadku. Pojazd ciężarowy został zabezpieczony do dalszych badań.
Hulajnoga elektryczna a przepisy
Na drogach publicznych obowiązują następujące zasady dotyczące wieku i uprawnień:
- dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną, nawet pod opieką osoby dorosłej,
- osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 albo T,
- osoby powyżej 18 lat nie potrzebują żadnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia, jednak zobowiązane są do przestrzegania wszystkich obowiązujących zasad ruchu drogowego.
Warto także wiedzieć, że:
- maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej nie może przekraczać 20 km/h,
- obowiązuje zakaz przewożenia pasażerów,
- zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy,
- zakaz używania słuchawek w trakcie prowadzenia pojazdu,
- istotny jest obowiązek prowadzenia hulajnogi przez przejścia dla pieszych - przejazd jest zabroniony.
W pierwszym półroczu 2025 roku na polskich drogach odnotowano wyraźny wzrost liczby wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że miało miejsce 557 takich zdarzeń, w których zginęły 4 osoby, a 512 zostało rannych. To niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku, kiedy odnotowano 299 wypadków, 3 ofiary śmiertelne i 257 rannych.