Jak doszło do wypadku dziecka na hulajnodze elektrycznej?

Do tragicznego wypadku doszło na drodze o stromym spadku terenu, bez chodnika i utwardzonego pobocza, w miejscowości Olszyny (gmina Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski).

Według wstępnych ustaleń policji 11-latek poruszał się hulajnogą elektryczną Kukirin G2 Max. To pojazd o potężnej mocy, wyposażony w dwa silniki po 1000 W każdy. Maksymalny moment obrotowy hulajnogi wynosi 25 Nm.

Fabrycznie pojazd jest wyposażona w mechaniczne hamulce tarczowe, które mają ograniczoną skuteczność względem rozwiązań opartych na hydraulice.

Na łuku drogi, z nieustalonych przyczyn, 11-latek zjechał na przeciwległy pas ruchu, wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy, którym kierował 38-letni mężczyzna. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Droga w miejscu zdarzenia jest wąska i o ograniczonej widoczności.

Akcja ratunkowa i działania służb

Na miejsce zdarzenia jako pierwsi dotarli świadkowie, którzy rozpoczęli akcję ratunkową. Następnie reanimację przejęli ratownicy medyczni i lekarze. Pomimo długotrwałych działań życia chłopca nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon na miejscu.

Droga po wypadku była zablokowana. Pod nadzorem prokuratora rejonowego w Tarnowie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz technik kryminalistyki wykonywali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczali ślady i dokumentowali przebieg wypadku. Pojazd ciężarowy został zabezpieczony do dalszych badań.

Hulajnoga elektryczna a przepisy

Na drogach publicznych obowiązują następujące zasady dotyczące wieku i uprawnień:

dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną, nawet pod opieką osoby dorosłej,

osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 albo T,

osoby powyżej 18 lat nie potrzebują żadnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia, jednak zobowiązane są do przestrzegania wszystkich obowiązujących zasad ruchu drogowego.

Warto także wiedzieć, że:

maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej nie może przekraczać 20 km/h,

obowiązuje zakaz przewożenia pasażerów,

zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy,

zakaz używania słuchawek w trakcie prowadzenia pojazdu,

istotny jest obowiązek prowadzenia hulajnogi przez przejścia dla pieszych - przejazd jest zabroniony.

W pierwszym półroczu 2025 roku na polskich drogach odnotowano wyraźny wzrost liczby wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że miało miejsce 557 takich zdarzeń, w których zginęły 4 osoby, a 512 zostało rannych. To niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku, kiedy odnotowano 299 wypadków, 3 ofiary śmiertelne i 257 rannych.

