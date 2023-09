3 tys. zł mandatu za jazdę na hulajnodze. Policja nie ma litości

Spis treści: 01 Idealny przykład, jak nie jeździć hulajnogą

02 Hulajnoga elektryczna - o tych zasadach trzeba pamiętać

03 Hulajnogi elektryczne. Czego zabraniają przepisy

04 Jak prawidłowo zaparkować elektryczną hulajnogę?

05 Jaki mandaty grożą użytkownikom hulajnóg?

Nagły wzrost popularności elektrycznych hulajnóg pociągnął za sobą zmiany przepisów, które uregulowały zasady ruchu tymi pojazdami. W maju 2021 roku weszły w życie regulacje prawne, które powinien znać każdy użytkownik zarówno elektrycznych hulajnóg, jak urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz urządzeń wspomagających ruch (jak klasyczne hulajnogi bez napędu).

O tym, że jest to niezwykle istotne miał okazję przekonać się pewien 27-latek. Mężczyzna złamał prawdopodobnie wszelkie przepisy dotyczące poruszania się takim sprzętem, w efekcie nie tylko powodował duże zagrożenie dla kierowców samochodów, ale także ryzykował życie pieszych.

Jak się szybko przekonał 27-latek, kara za łamanie przepisów hulajnogą może być równie sroga, jak za łamanie przepisów samochodem.

Idealny przykład, jak nie jeździć hulajnogą

Jak możemy wyczytać z komunikatu opublikowanego przez funkcjonariuszy z KMP W Lesznie, policjanci pełniący patrol na jednej z dróg wielkopolskiego miasta w pewnym momencie przyuważyli mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną. Początkowo kierowca jednośladu jechał z dużą prędkością środkiem jednej z ulic. Następnie równie dynamicznie wjechał na chodnik nie zważając na poprzeczne drogi, na których poruszali się piesi oraz rowerzyści.

W pewnym momencie mężczyzna zdecydował się gwałtownie skręcić w jednokierunkową ulicę i ruszył "pod prąd" powodując tym samym spore zamieszanie wśród kierowców samochodów.

Zdjęcie Leszczyńscy policjanci zatrzymali do kontroli 27-letniego użytkownika hulajnogi elektrycznej / Policja

Nie czekając na rozwój wydarzeń policjanci postanowili zatrzymać nieodpowiedzialnego mężczyznę. 27-leni mieszkaniec powiatu górowskiego przyznał się do zarzucanych mu czynów i został ukarany mandatem karnym w wysokości... 3 tys. zł. Mężczyzna mandat przyjął i od razu na miejscu opłacił go kartą.

Hulajnoga elektryczna - o tych zasadach trzeba pamiętać

Poniżej przypominamy najważniejsze przepisy dotyczące użytkowników hulajnóg elektrycznych:

hulajnogą elektryczną nie może się poruszać dziecko do 10 roku życia. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, gdzie dziecko do 10 roku życia może poruszać się na hulajnodze elektrycznej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

kierujący hulajnogami elektrycznymi mają obowiązek poruszać się po drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów, jezdnią (obowiązkowo, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością nie większą niż 30km/h oraz brakuje drogi dla rowerów) oraz chodnikiem (gdy ruch pojazdów odbywa się po jedni z dozwoloną prędkością większą niż 30km/h oraz brakuje drogi dla rowerów)

na chodniku oraz drodze dla pieszych kierujący hulajnogą ma obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu

dozwolona prędkość hulajnogi elektrycznej to 20km/h, jednak na chodniku i drodze dla pieszych to prędkość zbliżona do prędkości pieszego.

Warto pamiętać, że do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Hulajnogi elektryczne. Czego zabraniają przepisy

kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,

ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów,

Jak prawidłowo zaparkować elektryczną hulajnogę?

Ustawa z 2021 roku wprowadziła obowiązek pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,

szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Jaki mandaty grożą użytkownikom hulajnóg?

W taryfikatorze zapisano szereg wykroczeń, za które policja może ukarać mandatami użytkowników hulajnóg.

Za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat 200 zł.

Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł. Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł.

Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 100 zł.

Ponadto użytkownika hulajnogi można ukarać za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, a tutaj w skrajnych przypadkach policjant może odstąpić od wystawiania mandatu i skierować sprawę do sądu.