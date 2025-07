Bez tego dokumentu jazda jest nielegalna. Nie ma znaczenia, czy to przejażdżka po osiedlu czy dojazd do szkoły. Jeśli młodociany kierujący porusza się drogą publiczną, musi mieć odpowiednie dokumenty

Policja nie może wystawić mandatu dziecku poniżej 17 lat. Sprawa trafi więc do sądu rodzinnego, a sędzia może nałożyć grzywnę do 1,5 tys. złotych na rodziców lub opiekunów. To maksymalna stawka, ale sądy coraz częściej sięgają po wysokie kary, by zdyscyplinować rodziców.