3 tys. zł mandatu za jeden manewr na hulajnodze. Policja sięga po ten przepis

Nierespektowanie tych zasad skutkuje mandatem lub karą nagany, ale w przypadku szczególnie rażących naruszeń policjanci mogą sięgnąć po wspomniany artykuł 97, który przewiduje karę do 3 tys. zł. To oznacza, że jeden nieprawidłowy manewr może kosztować więcej niż nowa hulajnoga elektryczna.

Dzieci do 10 roku życia nie mogą samodzielnie poruszać się hulajnogą elektryczną, z wyjątkiem strefy zamieszkania, gdzie muszą pozostawać pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby w wieku powyżej 18 lat nie muszą mieć żadnego dokumentu, aby legalnie poruszać się legalnie hulajnogą, co nie zwalnia ich z obowiązku stosowania się do wszystkich przepisów prawa.