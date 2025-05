Hulajnogi elektryczne są coraz częstszym widokiem na polskich chodnikach. Korzystają z nich zarówno osoby dojeżdżające do pracy - bo to wygodny, szybki i bezwysiłkowy środek transportu - jak i ci, dla których jazda takim pojazdem to sposób na rekreację i spędzanie wolnego czasu. Zalet hulajnóg jest wiele - oprócz możliwości szybkiego dotarcia na miejsce (w wielu przypadkach prędzej niż samochodem czy komunikacją miejską) to m.in. łatwość przenoszenia sprzętu (można go zabrać ze sobą do biura czy do domu i tam bezpiecznie przechować), relatywnie korzystne ceny i po prostu przyjemność z jazdy.

Użytkując hulajnogę należy jednak pamiętać o przepisach. Warto się z nimi zapoznać także w przypadku, w którym rozważamy zakup tego typu sprzętu dla swojego dziecka. Obecnie w związku ze zbliżającym się „sezonem komunijnym”, to często rozważany prezent.

Czy dzieci mogą jeździć na hulajnodze elektrycznej?

Po drogach publicznych mogą legalnie poruszać się e-hulajnogami osoby, które mają co najmniej 10 lat. Oznacza to, że wiele dzieci, które otrzymają hulajnogę w ramach komunijnego prezentu, nie może wjechać nimi na drogi czy chodniki. To pewnego rodzaju „pułapka wieku”. Warto jednak pamiętać, że młodsze dzieci mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych wyłącznie na terenach prywatnych, zamkniętych lub w specjalnie wyznaczonych strefach do jazdy na tego typu sprzęcie - ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Jakie uprawnienia muszą mieć osoby w wieku od 10 do 18 lat? Aby legalnie poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, muszą dysponować kartą rowerową lub prawem jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Zasady dotyczące kierowania przez dzieci i młodzież do lat 18 rowerami i hulajnogami elektrycznymi zostały określone w ustawie "Prawo o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami".

Jak zdobyć kartę rowerową?

Może ją wydać dyrektor szkoły, w przypadku gdy dziecko jest uczniem szkoły podstawowej i ma zgodę rodzica lub opiekuna. Takie wydanie karty jest nieodpłatne. Uprawnienia do wydania karty rowerowej ma także dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (WORD). Aby ją otrzymać, należy wziąć udział w szkoleniach - części teoretycznej (wiedza o ruchu drogowym, pierwsza pomoc, przepisy) oraz praktycznej (sprawdzenie wiedzy technicznej i jazda na specjalnie przygotowanym placu manewrowym). Po ukończeniu szkolenia, należy przystąpić do egzaminu składającego się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu z części teoretycznej wiąże się z dopuszczeniem do egzaminu praktycznego. Uzyskanie pozytywnego wyniku z obu egzaminów pozwala na otrzymanie karty rowerowej - a więc dokumentu, z którym niepełnoletni może poruszać się na hulajnodze elektrycznej.

Masz 18 lat, ale nie masz prawa jazdy. Czy możesz jeździć hulajnogą elektryczną?

Tak - dorośli mogą jeździć hulajnogami elektrycznymi bez dodatkowych dokumentów. Nie muszą mieć prawa jazdy.

Hulajnoga elektryczna i przepisy drogowe. O czym trzeba pamiętać?

Jadąc takim sprzętem, należy pamiętać, że maksymalna prędkość na drogach rowerowych to 20 km/h, a na chodnikach - 6 km/h. Za przekroczenie szybkości grozi mandat.

Gdzie można legalnie jeździć e-hulajnogą? Przede wszystkim po drogach dla rowerów. Jeśli takich w danym miejscu nie ma, można jechać po jezdni, ale tylko wtedy, gdy obowiązuje na niej ograniczenie prędkości nie wyższe niż 30 km/h. Jeśli jest inaczej, należy korzystać z chodnika, pamiętając o maksymalnej, dozwolonej szybkości (6 km/h), zachowując ostrożność i respektując pieszych. Zasady jazdy po chodniku są następujące: obowiązkowa jest jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Poza tym, jadąc na hulajnodze elektrycznej nie można korzystać z telefonu komórkowego, zarówno jeśli chodzi o rozmowę ze słuchawką przy uchu, jak i obsługę ekranu. Zabronione są także inne urządzenia elektroniczne, które mogą rozpraszać uwagę. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi mandat.

Hulajnogą elektryczną nie można jeździć w parach ani w więcej osób. Może na niej przebywać tylko kierujący. Nie ma za to wymogu noszenia kasku (choć ze względu na dużą szanse na odniesienie poważnych obrażeń podczas wypadku na hulajnodze, warto wyposażyć się w taki element). Kierujący hulajnogą elektryczną ponosi odpowiedzialność (także finansową) za ewentualne wyrządzone przez siebie szkody np. na samochodach czy elementach infrastruktury drogowej. Za nieprzestrzeganie przepisów może zostać na niego nałożona grzywna w wysokości nawet 5000 zł.

