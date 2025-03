Co to jest hulajnoga elektryczna według przepisów?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, hulajnoga elektryczna definiowana jest jako pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, wyposażony w kierownicę, bez siedzenia i pedałów. Co ważne, jest to pojazd przeznaczony wyłącznie dla jednej osoby. Ten ostatni element przepisów jest często ignorowany przez użytkowników, którzy decydują się na jazdę we dwójkę. Warto pamiętać, że taka praktyka jest nielegalna i może skutkować mandatem w wysokości 300 zł.

Kiedy można jeździć hulajnogą elektryczną po chodniku, a kiedy po ulicy?

Kolejnym istotnym elementem przepisów jest ograniczenie prędkości hulajnóg elektrycznych do maksymalnie 20 km/h. W przypadku wypożyczanych pojazdów ograniczenie to jest zazwyczaj zapewnione przez oprogramowanie. Dla początkujących użytkowników niektóre aplikacje oferują nawet tryb, w którym prędkość maksymalna wynosi jedynie 15 km/h.

Kto może korzystać z hulajnóg elektrycznych?

Przepisy różnicują uprawnienia w zależności od wieku. Osoby powyżej 18 roku życia mogą poruszać się hulajnogą bez dodatkowych dokumentów. Młodzież w wieku 10-18 lat musi posiadać kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Natomiast dzieci poniżej 10 roku życia mogą korzystać z hulajnóg wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

Przede wszystkim powinniśmy korzystać z dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów lub pasów ruchu dla rowerów. W przypadku braku tych opcji, hulajnogą można poruszać się po jezdni, ale tylko tam, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. W praktyce oznacza to głównie strefy zamieszkania i drogi wewnętrzne oraz strefy ograniczonej prędkości.

Czy hulajnogą można jechać po chodniku?

Jazda po chodniku jest dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach: gdy chodnik znajduje się wzdłuż jezdni z dozwoloną prędkością przekraczającą 30 km/h, gdy brakuje odpowiedniej infrastruktury rowerowej oraz gdy kierujący porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Podczas jazdy po chodniku należy zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu.

Jaki jest mandat za jazdę hulajnogą po alkoholu?

Podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej obowiązuje również zakaz jazdy pod wpływem alkoholu. Za jazdę po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) grozi mandat w wysokości co najmniej 1 tys. zł, a w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) - aż 2,5 tys. zł. Co istotne, w przeciwieństwie do jazdy samochodem, nie grozi nam utrata prawa jazdy.

Przepisy regulują także sposób parkowania hulajnóg, co ma zapobiec nagminnemu pozostawianiu ich w miejscach utrudniających ruch pieszych. Hulajnogę należy parkować w miejscach do tego przeznaczonych, a jeśli takich nie ma - równolegle do zewnętrznej krawędzi chodnika, pozostawiając co najmniej 1,5 metra dla pieszych. Za nieprawidłowe parkowanie straż miejska może odholować pojazd, co wiąże się z kosztami odholowania (maksymalnie 171 zł) oraz opłatą za każdą dobę przechowywania (do 33 zł).

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie hulajnogi elektrycznej?

Hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona w dwa niezależne hamulce, dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy, oświetlenie przednie (białe) i tylne (czerwone) oraz elementy odblaskowe z przodu i z tyłu.

Podczas jazdy hulajnogą elektryczną zabronione jest korzystanie z telefonu komórkowego, jazda jedną ręką, jazda po jezdni obok innego uczestnika ruchu (chyba że nie utrudnia to ruchu), czepianie się innych pojazdów, przewożenie ładunków oraz holowanie innych pojazdów. Podobnie jak rowerzyści, kierujący hulajnogą chcąc przekroczyć przejście dla pieszych, powinien z niej zejść i przeprowadzić ją przez jezdnię.

