SCT w Krakowie jeszcze nie obowiązuje, a już ma szansę na pierwszą nagrodę
Strefa Czystego Transportu w Krakowie nie zaczęła jeszcze obowiązywać, a już ma szansę otrzymać pierwszą nagrodę. Chociaż jej wprowadzenie budzi sporo protesty wśród kierowców, a zdaniem wojewody małopolskiego może naruszać konstytucyjną zasadę równego traktowania obywateli, SCT została zgłoszona do nagrody Urban Innovator.
W skrócie
- Strefa Czystego Transportu w Krakowie jeszcze nie obowiązuje, ale została nominowana do nagrody Urban Innovator, mimo dużego sprzeciwu mieszkańców i władz sąsiednich gmin.
- Wojewoda małopolski zaskarżył uchwałę dotyczącą SCT do sądu administracyjnego, podnosząc argument o naruszeniu konstytucyjnej zasady równego traktowania.
- Od 2026 roku do Krakowa wjadą tylko samochody spełniające wyśrubowane normy emisji, co według władz miasta ma poprawić jakość powietrza, ale wzbudza kontrowersje.
W czerwcu bieżącego roku - mimo sprzeciwu znacznej części mieszkańców oraz wzmożonych apeli gmin sąsiadujących z Krakowem - Rada Miasta przyjęła uchwałę o utworzeniu Strefy Czystego Transportu. Chociaż względem pierwotnej wersji odrzuconej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wprowadzono wiele zmian dotyczących chociażby terminu wejścia strefy w życie, zasięgu czy złagodzonych przepisów dla mieszkańców stolicy Małopolski, to nadal wiele osób nie kryje swojego niezadowolenia z uchwalenia SCT.
Krakowska SCT zacznie obowiązywać od stycznia przyszłego roku, jednakże już ma szansę otrzymać pierwszą nagrodę, ponieważ została nominowana do nagrody Urban Innovator w konkursie towarzyszącym Kongresowi Nowej Mobilności odbywającemu się w Katowicach. Internetowe głosowanie trwa do 17 września.
Strefa Czystego Transportu w stolicy Małopolski nominowana jest w kategorii "Zdrowie miasta", a jej wyznaczenie uzasadnione jest konsekwentnym działaniem miasta w kierunku ograniczenia ruchu starych pojazdów, co ma przełożyć się na poprawę jakości powietrza oraz ochronę mieszkańców przed szkodliwymi emisjami. "To przykład odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji, które realnie podnoszą komfort życia w mieście" - czytamy w uzasadnieniu.
Wojewoda zaskarżył uchwałę. SCT w Krakowie narusza konstytucję
Zgodnie z obowiązującą procedurą, uchwała Rady Miasta została przekazana wojewodzie małopolskiemu, który - w przypadku jakichkolwiek wątpliwości - miał prawo ją unieważnić lub zaskarżyć do sądu administracyjnego. Krzysztof Jan Klęczar zdecydował się na drugą opcję i skierował skargę w sprawie niektórych zapisów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podważając zgodność uchwały z zasadą równego traktowania obywateli. Klęczar przekonuje, że unieważnienie uchwały oznaczałoby wejście w życie jej znacznie bardziej radykalnej wersji.
Mamy pewną niejasność dotyczącą tego, co stałoby się, gdybym stwierdził nieważność tej uchwały. W naszej opinii mogłoby dojść do sytuacji, w której weszłaby w życie uchwała z 2022 roku
Wojewoda małopolski podkreślił, że ważne są dla niego głosy władz powiatów oraz gmin sąsiednich, a także Małopolskiej Izby Rolniczej. Wszyscy wspólnie podkreślali, że proponowane przez władze Krakowa zasady funkcjonowania SCT są zbyt rygorystyczne, a jej powierzchnia - obejmująca 61 proc. powierzchni miasta - dotyczy obszaru najbardziej zurbanizowanego, na którym znajdują się miejsca pracy, szkoły czy instytucje kultury.
SCT w Krakowie. Jakie samochody nie wjadą do miasta od 2026 r.?
SCT w Krakowie zacznie obowiązywać w styczniu 2026 r., a jej obszar będzie obejmował granice IV obwodnicy Krakowa: autostradę A4 od południa i zachodu, drogę S52 od północy oraz S7 od wschodu. Do miasta wjadą samochody z silnikami benzynowymi spełniającymi normę co najmniej Euro 4 lub wyprodukowane od 2005 r. Znacznie wyższe wymagania dotyczą pojazdów z silnikiem Diesla - w ich przypadku niezbędne będzie spełnienie normy Euro 6 lub rok produkcji nie wcześniejszy niż 2014 (w przypadku ciężarówek oraz autobusów od 2012 r.). Dla porównania w Warszawie SCT wymaga Euro 5 w przypadku diesli (auta od 2010 r., choć w przypadku niektórych modeli wymóg spełniają już auta z 2009 roku).