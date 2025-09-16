W skrócie Chińskie samochody wchodzą do Europy, powodując presję na ceny u europejskich producentów.

Skoda, Toyota i Volkswagen oferują duże promocje i obniżki cen na polskim rynku.

Rosnąca konkurencja prowadzi do wojny cenowej, która przynosi korzyści klientom.

Europejska motoryzacja, przyzwyczajona do stabilnych cen i umiarkowanych promocji, nagle stanęła w obliczu silnej konkurencji ze strony Chin. Coraz częściej pojawiające się na rynku modele z Państwa Środka przyciągają klientów nie tylko niską ceną, ale i atrakcyjnymi opcjami finansowania. Po latach biernego obserwowania zagranicznych rywali europejskie marki w końcu podejmują działania, oferując obniżki cen oraz wyjątkowe promocje.

Obniżki w polskich Salonach. Skoda Octavia za 500 zł miesięcznie

Przykładem może być Skoda, która z okazji jubileuszu 130-lecia przygotowała atrakcyjne promocje na dwa najchętniej wybierane w Polsce modele - Octavię oraz Kodiaq. Oba auta są dostępne w leasingu skierowanym do firm.

Octavia w wersji liftback Edition 130 z silnikiem 1.5 TSI i skrzynią DSG w ramach promocji dostępna jest w leasingu z ratą 462 zł netto miesięcznie, przy cenie 118 983,74 zł netto. Skoda Kodiaq z tym samym silnikiem i skrzynią DSG w wersji Edition 130 oferowana jest z ratą od 982 zł netto, przy cenie 138 739,84 zł netto. Dla wielu przedsiębiorców jest to realna oszczędność - przed promocją rata Octavii wynosiła 1 168,36 zł netto, a Kodiaqa 1 585,02 zł netto.

Toyota reaguje na chińską konkurencję. Aygo X taniej o 8 tys. zł

Na chińską konkurencję reaguje także Toyota, przygotowując na polskim rynku rabaty sięgające nawet 29 tys. zł. Przykładowo, na model Aygo X z automatyczną skrzynią biegów przewidziano zniżkę do 8 tys. zł.

Jesienna oferta Toyoty uwzględnia także Yarisa Cross z napędem na cztery koła AWD-i. Egzemplarze z silnikiem 1.5 Hybrid o mocy 116 KM kosztują od 130 900 zł, czyli o 10 tys. zł mniej niż wynosiła cena katalogowa. Promocja obejmuje także bestsellery z klasycznym nadwoziem, w tym Corollę z jednostką 1.8 Hybrid (140 KM), która teraz kosztuje 118 100 zł zamiast 121 400 zł. Z oferty mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy.

Volkswagen obniża cenę flagowego SUV-a i elektryków

Na promocje swoich największych konkurentów odpowiada również Volkswagen. Niemiecki producent niedawno przedstawił polskim klientom nowy cennik flagowego modelu Touareg. Ceny hybrydowego Touarega typu plug-in z silnikiem 3.0 TSI V6 o łącznej mocy 381 KM zaczynają się teraz od 305 990 zł. Jeszcze niedawno za ten sam wariant, trzeba było zapłacić ponad 412 tys. zł. Na szczycie gamy znajduje się model Touareg R - hybryda plug-in o łącznej mocy 462 KM, dostępna od 335 190 zł. Dotychczas jego najniższa cena wynosiła 453 590 zł.

Równocześnie polskie przedstawicielstwo Volkswagena zdecydowało o obniżeniu cen wszystkich samochodów z elektrycznej gamy ID. Niemiecki koncern wprowadził zniżki sięgające dziesiątek tysięcy złotych, dzięki czemu wszystkie modele z rodziny ID., w tym wersje GTX, kwalifikują się do dopłat w ramach programu NaszEauto. Limit ceny wynosi 225 000 zł netto, czyli 276 750 zł brutto.

Wojna cenowa wkracza do Polski. To dobra wiadomość dla klientów

Według ekspertów, europejskie koncerny muszą walczyć o klientów za wszelką cenę w obliczu rosnącej konkurencji ze strony chińskich producentów. Jeszcze niedawno ceny samochodów w Europie zwykle wzrastały, teraz jednak specjaliści ostrzegają, że Stary Kontynent, w tym Polska, może wkrótce wejść w etap intensywnej wojny cenowej.

Dla klientów oznacza to szansę na zakup auta w korzystniejszej cenie niż jeszcze kilka miesięcy temu. Dla producentów natomiast presja rosnącej konkurencji wymusza elastyczne podejście do polityki cenowej i marketingowej. Działania takich marek jak Volkswagen czy Skoda pokazują, że Europa wreszcie traktuje chińskich producentów poważnie, a promocje, które kiedyś były raczej incydentalne, teraz stają się regularnym elementem strategii sprzedażowej.

