Rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów mobilizuje tradycyjne marki działające w Europie do działania i walki o klientów. Firmy te wprowadzają do swoich ofert atrakcyjne cenowo, mniejsze samochody, ale podejmują też inne kroki.

Polskie przedstawicielstwo Volkswagena podjęło decyzję o obniżeniu cen wszystkich samochodów z elektrycznej gamy ID. W efekcie wszystkie modele zasilane prądem, i to we wszystkich wariantach napędowych, są teraz w niższych cenach bazowych możliwych do połączenia z rabatami.

Ile kosztuje Volkswagen ID.3? Elektryk w cenie Golfa

Volkswagen ID.3, pierwszy przedstawiciel nowej linii modelowej, miał być rewolucją taką jak Golf ponad 50 lat temu. Zasilany prądem samochód miał spopularyzować elektromobilność między innymi dzięki cenie porównywalnej do kosztu zakupu Golfa z silnikiem Diesla. I teraz ceny udało się zrównać.

Obecnie ceny podstawowej specyfikacji (170 KM, akumulator 52 kWh, zasięg w cyklu mieszanym wg WLPT do 388 km; realnie 250 km) zostały obniżone ze 159 690 zł do 137 690 zł. Uwzględniając również rabat wynoszący 18 tys. zł, standardową wersję napędową ID.3 można teraz nabyć za 119 690 zł.

Dla porównania koszt zakupu Golfa z silnikiem wysokoprężnym startują katalogowo od 126 990 zł. Obecnie jednak również ten model można nabyć z rabatem - sprawia on, że cena obniża się do 112 990 zł. A wciąż przecież można skorzystać z dopłat z programu NaszEauto, które obniża cenę o kolejne, zwykle 30 tys. zł.

Volkswagen ID.3 jest obecnie do kupienia w cenie porównywalnej z Golfem wariancie wysokoprężnym. Michał Domański INTERIA.PL

Elektryczny Volkswagen ID.4 tańszy od Tiguana

W przypadku modelu ID.4 za podstawową specyfikację, również o mocy 170 KM oraz z akumulatorem o pojemności 52 kWh, cenę katalogową obniżono ze 173 390 zł do 148 390 zł. Dzięki rabatowi w wysokości 25 tys. koszt zakupu tego modelu może być jeszcze niższy - 123 390 zł. W tym wypadku również możemy liczyć na dopłatę z programu NaszEauto.

Mający podobną długość Volkswagen Tiguan z silnikiem wysokoprężnym jest dziś zauważalnie droższy. Katalogowo kosztuje on 183 190 zł, a w ramach promocji można go dziś kupić za 168 190 zł. Mało tego ID.4 jest teraz tańszy od najtańszej odmiany napędowej Tiguana, czyli 131-konnej miękkiej hybrydy. W ramach ceny promocyjnej trzeba za nią obecnie zapłacić 148 590 zł.

Volkswagen ID.4 jest dziś tańszy od Tiguana w podstawowej specyfikacji. materiały prasowe

Jeśli chodzi o Volkswagena ID.5 za podstawową odmianę napędową (170 KM, akumulator o pojemności 52 kWh) zamiast 189 090 w ramach ceny katalogowej trzeba zapłacić 164 090 zł. Po obniżeniu o 35 tys. zł auto można kupić w cenie promocyjnej 129 090 zł. Przy skorzystaniu z rządowej dopłaty auto będzie więc kosztować około 100 tys. zł.

Ile kosztuje Volkswagen ID.7? Do Passata w dieslu mu jeszcze brakuje

Cena katalogowa Volkswagena ID.7 w podstawowej specyfikacji (286 KM, akumulator o pojemności 77 kWh, zasięg WLTP do 619 km, realny do 400 km) została obniżona z 267 690 zł do 222 690 zł. Po rabacie w wysokości 40 tys. zł koszt zakupu tego samochodu wynosi 182 690 zł.

Odmiana kombi, czyli ID.7 Tourer (specyfikacja podstawowa 286 KM, akumulator 77 kWh) w ramach ceny katalogowej potaniała z 271 690 zł do 226 690 zł. Dzięki rabatowi wynoszącemu 40 tys. zł za ID.7 Tourer można teraz zapłacić tylko 186 690 zł. Volkswagen Passat, czyli porównywalny pod kątem rozmiarów spalinowy model w gamie niemieckiej marki, z silnikiem Diesla i po rabacie kosztuje dziś 168 990 zł.

Nowy cennik elektrycznych modeli Volkswagena prezentuje się następująco:

Ceny elektrycznych modeli Volkswagena po obniżkach. materiały prasowe

Co więcej polski oddział Volkswagena podkreśla, że dzięki niższym cenom wszystkie modele z rodziny ID., wraz z odmianami GTX, kwalifikują się dopłat z programu NaszEauto. Limit ceny wynosi bowiem 225 000 zł netto (czyli 276 750 zł brutto)

