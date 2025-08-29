To będzie najmocniejszy Golf w historii. Będzie miał pięć cylindrów i 400 KM

Volkswagen szykuje prawdziwą gratkę dla fanów Golfa R. W 2027 roku na rynek może trafić jubileuszowa wersja tego modelu, przygotowana na 25-lecie sportowego oddziału niemieckiej marki. Pod maskę ma trafić pięciocylindrowy silnik znany z Audi RS3. W rezultacie Golf R osiągnie 400 KM i będzie rozpędzał się od 0 do 100 km/h w 3,2 sekundy.

To będzie najmocniejszy Golf w historii. Dostanie silnik z Audi
To będzie najmocniejszy Golf w historii. Dostanie silnik z Audimateriały prasowe

W skrócie

  • Volkswagen planuje wypuścić jubileuszowego Golfa R z silnikiem pięciocylindrowym znanym z Audi RS3, osiągającym moc 400 KM i przyspieszenie 0-100 km/h w 3,2 sekundy.
  • Nowa wersja Golfa R ma przejąć wiele rozwiązań konstrukcyjnych i stylistycznych z Audi RS3, w tym usztywnioną oś przednią, kubełkowe fotele oraz nowy pakiet aerodynamiczny.
  • Prawdopodobnie będzie to ostatni Golf R napędzany silnikiem spalinowym, zanim marka przejdzie do hybryd i wersji elektrycznych.
Koncepcja Golfa R napędzanego pięciocylindrową jednostką z Audi RS3 nie jest nowa. Volkswagen rozważał taki projekt już w 2020 roku, opierając go na 2,5-litrowym silniku TFSI. Ostatecznie jednak plany pokrzyżowało samo Audi, które z dużą rezerwą podchodziło do wizji konkurencyjnego Golfa.

Volkswagen Golf R z silnikiem z Audi RS3

Od tamtej pory minęło jednak kilka lat, a jednostka EA855 z Ingolstadt trafiła m.in. do Cupry Formentor VZ5. To sprawiło, że Volkswagen ponownie podjął próbę realizacji swojego pomysłu i tym razem wygląda na to, że zakończy się ona sukcesem. Jak donoszą brytyjskie media, najbardziej radykalny Golf w dziejach ma szansę zadebiutować w salonach w 2027 roku, dokładnie w 25. rocznicę powstania sportowego oddziału Volkswagena.

Według informacji podanych przez Autocar, nowy Golf R dzięki silnikowi z RS3 ma szansę stać się najszybszym Golfem w historii. Dla porównania - Audi RS3 osiąga 100 km/h w 3,8 sekundy, podczas gdy dotychczas produkowany Golf R potrzebuje na to 4,6 sekundy. Wprowadzenie mocniejszej jednostki pociągnie jednak za sobą modyfikacje w konstrukcji nadwozia oraz układu hamulcowego. RS3 wykorzystuje także sztywniejszą oś przednią ze specjalnie zaprojektowanymi łożyskami obrotowymi, które poprawiają stabilność i przyczepność w zakrętach. Podobne rozwiązanie mogłoby zostać zastosowane w Golfie R.

Wloty na masce, większa "lotka" i kubełkowe fotele

Według ustaleń brytyjskich dziennikarzy, topowa wersja Golfa R ma otrzymać zmodernizowaną siedmiobiegową skrzynię DSG Volkswagena ze zmienionymi przełożeniami i nową funkcją launch control. Równolegle ujawnione fotografie prototypów wskazują na liczne zmiany stylistyczne obejmujące m.in. dodatkowe wloty w masce, nowy spojler dachowy, większy dyfuzor i duże cztery końcówki wydechu. W kabinie miałyby się rzekomo znaleźć sportowe fotele kubełkowe wzorowane na rozwiązaniach zastosowanych w Golfie GTI Edition 50.

    To powolny koniec epoki spalinowego Golfa?

    Niewykluczone, że nowy, pięciocylindrowy Golf będzie ostatnim wariantem popularnego hatchbacka wyposażonym w klasyczną jednostkę spalinową. Równolegle marka zamierza wprowadzić na rynek pierwszego hybrydowego Golfa, opartego na układzie który trafi też do nowej generacji T-Roca. Kolejne kroki to rozwinięcie wariantów plug-in, takich jak GTE, a następnie długo wyczekiwany elektryczny Golf, którego premiera przewidziana jest na koniec dekady.

