W skrócie Volkswagen planuje wypuścić jubileuszowego Golfa R z silnikiem pięciocylindrowym znanym z Audi RS3, osiągającym moc 400 KM i przyspieszenie 0-100 km/h w 3,2 sekundy.

Nowa wersja Golfa R ma przejąć wiele rozwiązań konstrukcyjnych i stylistycznych z Audi RS3, w tym usztywnioną oś przednią, kubełkowe fotele oraz nowy pakiet aerodynamiczny.

Prawdopodobnie będzie to ostatni Golf R napędzany silnikiem spalinowym, zanim marka przejdzie do hybryd i wersji elektrycznych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Koncepcja Golfa R napędzanego pięciocylindrową jednostką z Audi RS3 nie jest nowa. Volkswagen rozważał taki projekt już w 2020 roku, opierając go na 2,5-litrowym silniku TFSI. Ostatecznie jednak plany pokrzyżowało samo Audi, które z dużą rezerwą podchodziło do wizji konkurencyjnego Golfa.

Volkswagen Golf R z silnikiem z Audi RS3

Od tamtej pory minęło jednak kilka lat, a jednostka EA855 z Ingolstadt trafiła m.in. do Cupry Formentor VZ5. To sprawiło, że Volkswagen ponownie podjął próbę realizacji swojego pomysłu i tym razem wygląda na to, że zakończy się ona sukcesem. Jak donoszą brytyjskie media, najbardziej radykalny Golf w dziejach ma szansę zadebiutować w salonach w 2027 roku, dokładnie w 25. rocznicę powstania sportowego oddziału Volkswagena.

Według informacji podanych przez Autocar, nowy Golf R dzięki silnikowi z RS3 ma szansę stać się najszybszym Golfem w historii. Dla porównania - Audi RS3 osiąga 100 km/h w 3,8 sekundy, podczas gdy dotychczas produkowany Golf R potrzebuje na to 4,6 sekundy. Wprowadzenie mocniejszej jednostki pociągnie jednak za sobą modyfikacje w konstrukcji nadwozia oraz układu hamulcowego. RS3 wykorzystuje także sztywniejszą oś przednią ze specjalnie zaprojektowanymi łożyskami obrotowymi, które poprawiają stabilność i przyczepność w zakrętach. Podobne rozwiązanie mogłoby zostać zastosowane w Golfie R.

Rozwiń

Wloty na masce, większa "lotka" i kubełkowe fotele

Według ustaleń brytyjskich dziennikarzy, topowa wersja Golfa R ma otrzymać zmodernizowaną siedmiobiegową skrzynię DSG Volkswagena ze zmienionymi przełożeniami i nową funkcją launch control. Równolegle ujawnione fotografie prototypów wskazują na liczne zmiany stylistyczne obejmujące m.in. dodatkowe wloty w masce, nowy spojler dachowy, większy dyfuzor i duże cztery końcówki wydechu. W kabinie miałyby się rzekomo znaleźć sportowe fotele kubełkowe wzorowane na rozwiązaniach zastosowanych w Golfie GTI Edition 50.

To powolny koniec epoki spalinowego Golfa?

Niewykluczone, że nowy, pięciocylindrowy Golf będzie ostatnim wariantem popularnego hatchbacka wyposażonym w klasyczną jednostkę spalinową. Równolegle marka zamierza wprowadzić na rynek pierwszego hybrydowego Golfa, opartego na układzie który trafi też do nowej generacji T-Roca. Kolejne kroki to rozwinięcie wariantów plug-in, takich jak GTE, a następnie długo wyczekiwany elektryczny Golf, którego premiera przewidziana jest na koniec dekady.

Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakło Maciej Olesiuk INTERIA.PL