W skrócie Warszawscy policjanci intensyfikują kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych i nakładają liczne mandaty za wykroczenia.

Najczęściej odnotowywane przewinienia to łamanie przepisów dotyczących pierwszeństwa, prędkości i nieprzestrzeganie sygnałów świetlnych.

Obowiązujące w Polsce przepisy precyzują zasady korzystania z hulajnóg przez różne grupy wiekowe i określają wymogi dotyczące miejsc oraz prędkości jazdy.

Tylko w środę i czwartek policjanci skontrolowali 438 hulajnóg, wylegitymowali 481 osób oraz nałożyli 113 mandatów na kwotę ponad 12 tysięcy złotych. To jednak tylko część podjętych działań.

Jakie przepisy użytkownicy hulajnóg łamią najczęściej?

Kierujący hulajnogami najczęściej otrzymywali mandat za nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi, niestosowanie się do sygnałów świetlnych. Nie ustępowali też pierwszeństwa pieszym i utrudniali im ruch na chodniku oraz na drodze dla pieszych, przekraczali dozwoloną prędkość, nieprawidłowo zmieniali pas ruchu czy nieprawidłowo wyprzedzali.

Cztery osoby nieletnie jechały się na hulajnogach elektrycznych bez uprawnień. Pięciu kierujących znajdowało się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Policjanci skierowali też sześć wniosków o ukaranie do sądu.

Prędkość maksymalna hulajnogi musi być ograniczona do 20 km/h Policja

Jakie przepisy obowiązują użytkowników hulajnóg w Polsce?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami maksymalna dozwolona prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km/h. Osoby poniżej 10. roku życia mogą jeździć hulajnogą elektryczną tylko w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Natomiast osoby w wieku 10-18 lat do jazdy elektryczną hulajnogą potrzebują karty rowerowej lub prawa jazdy (kategoria AM, A1, B1, T).

Hulajnogą elektryczną należy jeździć drogą dla rowerów. Jeśli takiej nie ma - należy skorzystać z chodnika, ale tam można można jeździć z prędkością pieszego, zawsze ustępując pierwszeństwa pieszym i nie utrudniając im ruchu.

Wymagane jest również przeprowadzenie hulajnogi przez przejście dla pieszych.

Ulicą można jechać tylko wtedy, gdy nie ma drogi rowerowej i chodnika, a prędkość jest na niej ograniczona do 30 km/h.

Od początku tego roku warszawscy policjanci skontrolowali i wylegitymowali 1232 użytkowników hulajnóg. W tym czasie nałożyli 337 mandatów karnych oraz skierowali do sądu 129 wniosków. Funkcjonariusza zapowiadają dalsze kontrole.

Zero tolerancji dla użytkowników hulajnóg stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym Policja