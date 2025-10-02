W skrócie Brak wymaganych okularów lub soczewek podczas jazdy to wykroczenie traktowane jako prowadzenie bez uprawnień i skutkuje mandatem 1500 zł.

Rubryka 12 prawa jazdy zawiera ważne kody dotyczące obowiązku korekcji wzroku, słuchu czy przystosowania pojazdu.

Zmiana kodu w prawie jazdy wymaga wizyty u lekarza i wymiany dokumentu.

W każdym prawie jazdy znajduje się rubryka z kodami i subkodami, które określają ograniczenia oraz dodatkowe informacje dotyczące uprawnień kierowcy. Niestety, wielu posiadaczy dokumentu nie zwraca na nie uwagi, co może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Tajemniczy kody w prawie jazdy. O co w nich chodzi?

Tajemnicze kody, o których mowa, znajdują się w ostatniej rubryce prawa jazdy, oznaczonej numerem 12. Jest ich bardzo wiele, ale najważniejsze dotyczą korekcji wzroku:

01.01 oznacza konieczność noszenia okularów,

01.02 - obowiązek stosowania soczewek kontaktowych,

01.06 pozwala kierowcy wybrać między okularami a soczewkami.

Inne kody obejmują m.in. 02 - wymagania dotyczące korekcji słuchu lub wspomagania komunikacji, 03 - protezy lub szyny ortopedyczne, a kolejne kilkadziesiąt kodów wskazuje niezbędne przystosowania pojazdu do potrzeb kierowcy.

Co grozi za jazdę samochodem bez okularów?

To właśnie kody dotyczące wady wzroku najczęściej stają się przedmiotem kontroli drogowej. Jeśli funkcjonariusz zauważy, że kierowca prowadzi pojazd bez okularów, mimo że prawo jazdy wskazuje taki obowiązek, może nałożyć mandat w wysokości 1500 zł. Dodatkowo, jazda bez wymaganych okularów często jest traktowana jak prowadzenie pojazdu bez uprawnień.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

Soczewki i okulary to nie to samo. Przepisy mówią jasno

Co ciekawe - kierowcy, których prawo jazdy zawiera kod nakazujący jazdę w okularach, nie mogą samodzielnie zastąpić ich soczewkami kontaktowymi. Choć taka zmiana mogłaby wydawać się praktyczna, na przykład w okresie zimowym przy problemie parujących szkieł, jest niezgodna z przepisami. Funkcjonariusze podczas kontroli traktują to jako prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień.

Rubryka 12 prawa jazdy zawiera kody rozróżniające konieczność stosowania okularów (01.01) oraz soczewek kontaktowych (01.02). Możliwość stosowania obu rozwiązań wymiennie przysługuje wyłącznie kierowcom oznaczonym kodem 01.06, definiującym "okulary lub soczewki kontaktowe".

Jak zmienić kod w rubryce 12 prawa jazdy?

Dlatego warto dokładnie przyjrzeć się rubryce 12 w swoim prawie jazdy. Jeśli znajdują się tam kody, a stan zdrowia kierowcy uległ zmianie - na przykład poprawił się wzrok - zaleca się jak najszybszą wizytę u lekarza uprawnionego do badań kierowców. Koszt badania wynosi około 200 zł, a wymiana dokumentu w wydziale komunikacji to dodatkowe 100 zł.

