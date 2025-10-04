Spis treści: Kiedy sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów? Czy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów można skrócić? Co grozi za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów?

Kiedy sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny stosowany wobec osób, które popełniają przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu. Podstawę prawną znajdziemy w art. 42 Kodeksu karnego. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów (czasem wszystkich, a czasem tylko mechanicznych) dotyczy przede wszystkim osób, które w sposób rażący naruszyły przepisy - te dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków (recydywa), spowodowania wypadku śmiertelnego, z udziałem osób ciężko rannych czy ucieczki z miejsca wypadku.

Jeżeli sprawca był nietrzeźwy, pod wpływem narkotyków albo uciekł z miejsca wypadku, sąd musi nałożyć zakaz prowadzenia - i to na okres co najmniej 3 lat. Najostrzejsze przepisy przewidują jednak sankcję bezterminową: "Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 (czyli jazdy pod wpływem) chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami"

Do niedawna w przypadku recydywistów, którzy ponownie prowadzili pojazd w stanie nietrzeźwości, sąd miał obowiązek orzec dożywotni zakaz prowadzenia. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że taki automatyzm narusza konstytucję. W swoim orzeczeniu stwierdził, że sąd powinien mieć możliwość oceny okoliczności sprawy i indywidualnego rozstrzygnięcia. To oznacza, że skazani, wobec których taki zakaz został już orzeczony, mogą wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania.

Czy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów można skrócić?

Wydany zakaz prowadzenia pojazdów, nawet jeśli ma charakter dożywotni, może zostać skrócony. Skazany musi jednak spełnić określone warunki i złożyć wniosek do sądu. Możliwość taka pojawia się dopiero po 15 latach od skazania. W przypadku innych zakazów (czasowych) złagodzenie jest możliwe po odbyciu połowy kary, natomiast przy zakazie dożywotnim po minimum 10 latach można starać się o zmianę sposobu wykonywania środka karnego.

Nawet jeśli sąd zgodzi się skrócić zakaz, droga do odzyskania prawa jazdy nie kończy się w tym momencie. Kierowca musi oczywiście zdać pełen egzamin - zarówno teoretyczny, jak i praktyczny - na który kieruje starosta. Dodatkowo do dokumentu zostanie wpisane ograniczenie w postaci kodu 69, co oznacza obowiązek prowadzenia pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.

Co grozi za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów?

Jazda mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów jest traktowana niezwykle poważnie. W przypadku zakazu wynikającego z Kodeksu karnego kierowca, który go złamie, popełnia przestępstwo z art. 244 k.k. i naraża się na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Do tego dochodzi wpis do Krajowego Rejestru Karnego oraz możliwość orzeczenia ponownie zakazu dożywotniego.

Jeśli natomiast zakaz wynika z Kodeksu wykroczeń, jego złamanie grozi grzywną, karą ograniczenia wolności albo przedłużeniem zakazu.

Milion kilometrów gwarancji. Cztery nowe Toyoty wstrząsną rynkiem interia INTERIA.PL