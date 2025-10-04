Tajemnicza niebieska kontrolka. Mechanik się ucieszy, gdy zrobisz jedną rzecz
Kilkadziesiąt kontrolek w różnych kolorach i z różnymi symbolami, jedne zapalają się tylko na chwilę, inne, gdy kierowca włączy na przykład światła czy ogrzewanie szyby. Część kontrolek znamy dobrze, inne nieco mniej - jedną z rzadziej występujących jest niebieska kontrolka silnika z symbolem temperatury. Gdy się pali, powinniśmy dbać o to, by nie szarżować i korzystać z pełnego zakresu obrotów.
Spis treści:
- Niebieska kontrolka po uruchomieniu silnika
- Dlaczego niebieska kontrolka świeci się podczas jazdy?
- Czy można jechać z czerwoną kontrolką silnika?
Dawniej kierowcy mogli obserwować wskazówkę na tradycyjnym wskaźniku temperatury, dziś producenci coraz częściej rezygnują z tego rozwiązania na rzecz prostszej i tańszej kontrolki. Co więcej, są takie marki, jak BMW na przykład, które stosują w niektórych modelach bardziej zaawansowane rozwiązanie w postaci ogranicznika obrotów, gdy silnik jest zimny. Wraz ze wzrostem temperatury cieczy i oleju zakres możliwych do osiągnięcia obrotów rośnie, aż do maksymalnych.
Niebieska kontrolka po uruchomieniu silnika
Zazwyczaj niebieskie światło zapala się tuż po włączeniu silnika i gaśnie po kilku minutach jazdy, gdy płyn chłodniczy osiągnie odpowiednią temperaturę. W tym czasie kierowca powinien zachować szczególną ostrożność - unikać gwałtownego przyspieszania i korzystania z pełnej mocy silnika. Jednostka napędowa pracuje wtedy w niekorzystnych warunkach, a nadmierne obciążenie może przyspieszyć zużycie elementów lub doprowadzić do poważniejszych uszkodzeń.
Chodzi zwyczajnie o to, by olej miał szansę dotrzeć do wszystkich elementów układu napędowego, a chociażby w zimie, gdy jest gęsty, trwa to dłużej niż przy wyższych temperaturach.
Regularne "piłowanie" silnika, gdy jest zimny doprowadzi w efekcie do kosztownych awarii - mogą to być problemy z turbosprężarką, rozrządem, panewkami, korbowodami czy filtrem cząstek stałych.
Dlaczego niebieska kontrolka świeci się podczas jazdy?
Jeżeli niebieska kontrolka nie gaśnie mimo dłuższej jazdy, oznacza to problem z układem chłodzenia. Najczęściej winny jest zablokowany w pozycji otwartej termostat, który sprawia, że płyn chłodzący krąży w dużym obiegu i silnik nie ma szans się nagrzać. Inną przyczyną może być niski poziom płynu, nieszczelność w układzie lub niesprawna pompa wody.
W takiej sytuacji konieczna będzie wizyta u mechanika, ponieważ niedogrzany silnik zwiększa zużycie paliwa, przyspiesza zużycie oleju i może prowadzić do uszkodzeń innych podzespołów.
Czy można jechać z czerwoną kontrolką silnika?
Podczas gdy niebieska kontrolka to jedynie sygnał ostrzegawczy i informacyjny, czerwona ikona temperatury silnika oznacza poważny problem. Jeśli zapali się w trakcie jazdy, silnik najprawdopodobniej jest przegrzany. W takiej sytuacji należy natychmiast zatrzymać pojazd, wyłączyć jednostkę napędową i poczekać, aż ostygnie.
Kontynuowanie jazdy z czerwoną kontrolką silnika doprowadzi do zagotowania płynu chłodniczego, a w efekcie do wydobywającej się spod maski pary, a potem nawet dymu. Ekstremalne temperatury pracującego bez chłodzenia silnika mogą spowodować jego pożar, a co najmniej nieodwracalne zniszczenia.