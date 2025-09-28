Jak skasować check engine bez komputera? Prosty sposób rodem z TikToka

Spis treści: Co sygnalizuje kontrolka check engine? Sposób z TikToka na skasowanie kontrolki check engine Czy odłączenie akumulatora rozwiązuje problem z check engine? Jaka aplikacja do skasowania check engine?

Co sygnalizuje kontrolka check engine?

Kontrolka check engine, zwykle oznaczona kolorem żółtym lub pomarańczowym, wskazuje na jakiś problem z silnikiem lub jego osprzętem. Może oznaczać mnóstwo potencjalnych usterek - od błędów czujników przez wilgoć czy zaśniedziałe styki, aż po poważniejsze problemy na przykład z turbosprężarką, zaworem EGR czy sondą lambda lub katalizatorem.

W niektórych przypadkach może się ona świecić stale lub przez dłuższą chwilę po uruchomieniu silnika. Nie dowiemy się na jej podstawie w czym leży problem, więc po pojawieniu się kontrolki, najlepiej udać się do mechanika, aby mógł odczytać kod błędu i namierzyć przyczynę problemu.

Sposób z TikToka na skasowanie kontrolki check engine

Osoby które chciałyby jednak same rozwiązać problem, mogą znaleźć w internecie różne poradniki, jak samodzielnie pozbyć się check engine. Również takie jak ten z poniższego filmiku zamieszczonego na TikToku.

Rozwiń

Autorka materiału od samego początku nazywa mechaników oszustami, którzy wykorzystują kontrolkę check engine, do naciągania klientów. Twierdzi ona, że standardowa procedura obejmuje wymianę oleju silnikowego, wymianę świec i przewodów zapłonowych, wyczyszczenie układu smarowania w silniku oraz układu dolotowego. Wszystko to kosztuje niemałe pieniądze, ale nie rozwiązuje problemu.

Zamiast tego autorka zamieszczonego tiktoka poleca odłączyć minus od akumulatora na 10 sekund i podłączyć klemę z powrotem. Na dowód, że sposób zadziałał, pokazuje, że na zestawie wskaźników kontrolka check engine już się nie pojawia. Czy ten problem faktycznie działa?

Czy odłączenie akumulatora rozwiązuje problem z check engine?

Zacznijmy może od wyjaśnienia, że autorka filmiku wcale nie udowodniła, że problem w jej aucie zniknął. W pierwszym ujęciu silnik jest wyłączony, więc check engine się świeci cały czas, podobnie jak kilka innych kontrolek. Później zaś uruchamia silnik, a kontrolka gaśnie, ale to nie dowodzi niczego. Widzimy natomiast, że jej Volkswagen ma problem z układem wspomagania oraz ESP lub kontrolą trakcji.

Wracając jednak do samego pomysłu odłączenia akumulatora. Założenie jest takie, że istnieje możliwość, iż check engine świeci się nie ze względu na pojawienie się faktycznej usterki, lecz pojedynczy błąd jakiegoś czujnika. Problem może być jednorazowy i już nie występować, ale nadal być zapisany w sterowniku. Pozbawienie go zasilania może wyczyścić jego pamięć i jeśli faktycznie chodziło o jednostkowy błąd, kontrolka już się nie zaświeci.

Rzecz w tym, że działa to tylko w przypadku starszych samochodów, które nie zapisują trwale informacji o błędach. Samo odłączenie akumulatora powinno też trwać dłużej - przynajmniej kilkanaście minut, a nie kilka sekund. W nowszych modelach check engine tak czy inaczej się zaświeci.

Jaka aplikacja do skasowania check engine?

Sposobem, który naprawdę działa, również w nowszych samochodach, jest skorzystanie ze specjalnego interfejsu diagnostycznego i odpowiedniej aplikacji (na przykład Piston, SDProg lub Smart Control Free). Proste skanery OBD-II nie kosztują majątku i zapłacimy za nie od kilkudziesięciu do około 150 zł.

Urządzenie podpinamy do złącza OBD-II w samochodzie i możemy w ten sposób odczytać kody błędów, które zwykle łatwo rozszyfrujemy wpisując je w wyszukiwarkę internetową. Pozwoli nam to na zorientowanie się czego dotyczy problem, a także na usunięcie informacji o błędach ze sterownika. Jeśli po niedługim czasie kontrolka check engine znów się zapali, będzie to jasny sygnał, że nie był to jednostkowo wygenerowany błąd i konieczna jest wizyta u mechanika, który dokładnie zdiagnozuje problem.

