Zapaliła się ta kontrola? Masz jakieś 20 km, zanim auto stanie.

Spis treści: Ile można przejechać z rozładowanym akumulatorem? Dlaczego kontrolka akumulatora w aucie świeci się i nie gaśnie? Co zrobić, gdy pali się kontrolka akumulatora? Jak dbać o alternator w aucie?

Pośród kontrolek, które wyświetlają się na tablicy przyrządów ta jest często przez kierowców mylona. Ikonka akumulatora, najczęściej w kolorze czerwonym lub pomarańczowym, informuje przeważnie nie o problemie z samym akumulatorem, lecz wskazuje na to, że nie jest on prawidłowo ładowany.

Ile można przejechać z rozładowanym akumulatorem?

W typowych warunkach da się dojechać około 30-60 minut, co w zależności od prędkości oznacza zwykle 15-50 km, ale gdy akumulator 12 V jest osłabiony, realny dystans potrafi skurczyć się do zaledwie około 20 km - i właśnie dlatego szybka reakcja w przypadku zapalenia się kontrolki akumulatora ma znaczenie. Oczywiście, najwięcej zależy od tego, jak dużo energii jest w stanie zgromadzić dany akumulator i w jakim aucie pracuje.

Najczęściej winowajcą nie jest sam akumulator, lecz alternator, który przestaje doładowywać instalację; to on, napędzany paskiem osprzętu z koła pasowego wału, zamienia energię mechaniczną w prąd zmienny, zmieniany następnie przez wbudowany układ w prąd stały zasilający elektronikę auta i ładujący baterię pomocniczą.

Jeżeli alternator nie działa jak należy (z powodu przegrzania, zużycia łożysk, uszkodzenia regulatora napięcia czy zalania wodą), cały samochód jedzie już tylko "na akumulatorze", a więc na ograniczonym zasobie energii, którego wystarczy na naprawdę krótko, szczególnie nocą lub w deszczu, gdy zapotrzebowanie na prąd rośnie przez światła, wycieraczki czy dmuchawę.

Dlaczego kontrolka akumulatora w aucie świeci się i nie gaśnie?

Kontrolka ładowania, która pojawia się na moment podczas rozruchu i gaśnie, nie jest powodem do paniki; niepokój powinno budzić zapalenie się jej i świecenie także po tym, gdy wszystkie kontrolki zgasną.

Wraz z nią mogą wystąpić inne objawy osłabionego alternatora: przygasające reflektory, migający zestaw wskaźników, "kapryśne szyby", fotele i klimatyzacja, trudniejsze uruchamianie silnika, wysokie, piszczące lub chroboczące dźwięki spod maski, a nawet zapach palonej gumy lub izolacji - ten ostatni sygnalizuje często kłopot z paskiem wielorowkowym (np. ślizganie, nieprawidłowe napięcie, przestawienie na rolce), który nie jest w stanie skutecznie obracać koła alternatora.

Ponieważ typowy alternator składa się z kilku kluczowych elementów (wirnik, stojan, koło pasowe, prostownik i regulator napięcia), awaria jednego z nich potrafi uruchomić lawinę błędów i ostatecznie spowodować zapalić kontrolkę akumulatora; niestety, wymiana całej jednostki bywa kosztowna i nierzadko oznacza wydatek rzędu kilkuset dolarów, co na naszym rynku przekłada się zwykle na kilka tysięcy złotych, zależnie od modelu samochodu i dostępności części.

Co zrobić, gdy pali się kontrolka akumulatora?

Po pierwsze, trzeba zminimalizować obciążenie elektryczne: należy wyłączyć wszystko, co nie jest niezbędne do bezpiecznej jazdy, czyli ogrzewanie szyb, podgrzewane fotele, audio i - jeśli warunki na to pozwalają - klimatyzację. Warto ograniczyć również korzystanie z szyb elektrycznych i ładowarek, ponieważ każdy wat pobierany z instalacji skraca dystans możliwy do przejechania.

Po drugie, nie należy gasić silnika do momentu dotarcia do bezpiecznego miejsca lub warsztatu, ponieważ akumulator, który już nie jest doładowywany, może nie pozwolić na ponowne uruchomienie.

Po trzecie, trzeba przyjąć, że samochód może zacząć słabnąć (wyłączy się wspomaganie kierownicy, przygasną światła, pojawią się komunikaty błędów), dlatego najlepiej wybrać trasę o mniejszym natężeniu ruchu i, jeśli objawy się nasilają, bez zwłoki zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i wezwać pomoc drogową.

Jak dbać o alternator w aucie?

Zaleca się unikanie głębokich kałuż i mycia komory silnika pod dużym ciśnieniem (woda i brud skracają żywotność łożysk i elektroniki), okresowe oględziny paska oraz rolek (pisk przy starcie i jazda "na mokro" często zapowiadają wymianę), a także wsłuchiwanie się w dźwięki z okolic alternatora - chrobotanie lub wyraźne wycie najczęściej świadczą o zużyciu łożysk, z kolei nieregularne "bzyczenie" bywa efektem zużytego regulatora lub prostownika.

Po naprawie układu ładowania warto poprosić o test i ewentualne doładowanie albo wymianę samego akumulatora 12 V, który po dłuższej jeździe bez ładowania mógł ulec głębokiemu rozładowaniu i nie odzyska już pełnej sprawności.

