Skoda wywiesiła białą flagę. W połowie 2026 roku wycofa się z Chin
Skoda wycofuje się z Chin - to decyzja, która jeszcze kilka lat temu wydawała się abstrakcją. Marka należąca do koncernu Volkswagen przez długi czas notowała świetne wyniki sprzedaży, ale dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Czeski producent oficjalnie potwierdził, że zakończy działalność na tym rynku do połowy 2026 roku.
Spis treści:
- Skoda wycofuje się z Chin. Gwałtowny spadek sprzedaży
- Elektryczna rewolucja w Chinach zmienia zasady gry
- Jakie modele Skody były dostępne w Chinach?
- Do kiedy Skoda będzie obecna w Chinach
- Nowa strategia Skody: Indie i Azja Południowo-Wschodnia
- Problemy całej Grupy Volkswagen w Chinach
Jeszcze w latach 2016 - 2018 Chiny były dla Skody najważniejszym rynkiem na świecie. W najlepszych momentach sprzedaż przekraczała tam 300 tysięcy samochodów rocznie. To był okres, w którym europejskie marki cieszyły się dużym zainteresowaniem, a oferta Skody dobrze wpisywała się w potrzeby lokalnych klientów.
Skoda wycofuje się z Chin. Gwałtowny spadek sprzedaży
Dziś te liczby wyglądają zupełnie inaczej. W ubiegłym roku sprzedaż spadła do zaledwie około 15 tysięcy aut. To ogromna różnica, która pokazuje, jak bardzo zmienił się rynek w Chinach w ostatnich latach.
Załamanie nie nastąpiło z dnia na dzień. To efekt kilku nakładających się czynników, które stopniowo wypychały zagranicznych producentów z rynku. Kluczową rolę odegrała rosnąca konkurencja ze strony lokalnych marek.
Elektryczna rewolucja w Chinach zmienia zasady gry
Jednym z najważniejszych powodów decyzji o wycofaniu jest szybkie przejście Chin na samochody elektryczne. Rynek rozwija się tam w tempie, które dla wielu europejskich producentów okazało się trudne do nadrobienia.
Lokalni producenci, tacy jak BYD czy Geely, bardzo szybko zbudowali silną pozycję w segmencie aut elektrycznych. Oferują nowoczesne technologie, konkurencyjne ceny i modele dopasowane do oczekiwań chińskich klientów.
Tymczasem tradycyjne marki, w tym Skoda, przez długi czas opierały swoją ofertę głównie na samochodach spalinowych. W efekcie przegapiły moment, w którym rynek zaczął się gwałtownie zmieniać.
Jakie modele Skody były dostępne w Chinach?
Oferta Skody w Chinach obejmowała m.in. dobrze znane w Europie modele, takie jak Octavia i Superb, a także SUV-y: Kamiq, Karoq i Kodiaq.
Na Starym Kontynencie te modele wciąż radzą sobie dobrze, ale na dynamicznie zmieniającym się chińskim rynku nie były w stanie konkurować z wprowadzanymi co dwa lata nowymi modelami lokalnych marek.
Do kiedy Skoda będzie obecna w Chinach
Producent nie wycofa się z dnia na dzień. Zgodnie z oficjalnym komunikatem sprzedaż samochodów będzie kontynuowana do połowy 2026 roku.
Jednocześnie firma podkreśla, że klienci nie zostaną pozostawieni sami sobie. Serwis i obsługa posprzedażowa będą dostępne także po zakończeniu sprzedaży nowych samochodów.
Nowa strategia Skody: Indie i Azja Południowo-Wschodnia
Wycofanie z Chin nie oznacza ograniczenia globalnych ambicji czeskiej marki. Skoda chce skupić się na rynkach, na których konkurencja nie jest aż tak intensywna jak w Chinach.
Na celowniku znalazły się przede wszystkim Indie oraz kraje Azji Południowo-Wschodniej. Tam marka planuje w najbliższych latach rozwijać swoją obecność i zwiększać sprzedaż.
Problemy całej Grupy Volkswagen w Chinach
Decyzja Skody wpisuje się w szerszy problem, z którym od kilku lat mierzy się cały koncern Volkswagen. Niemiecki gigant stracił dominującą pozycję na chińskim rynku, a lokalni producenci przejęli znaczną część sprzedaży.
Marki takie jak BYD i Geely nie tylko wyprzedziły Volkswagena pod względem liczby sprzedanych aut, ale też narzuciły tempo rozwoju technologii, zwłaszcza w obszarze elektromobilności.
Niemcy nie składają jednak broni. Volkswagen i Audi planują odzyskać udziały w rynku dzięki nowym modelom, które w najbliższym czasie trafią na chiński rynek.