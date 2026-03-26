Spis treści: Skoda wycofuje się z Chin. Gwałtowny spadek sprzedaży Elektryczna rewolucja w Chinach zmienia zasady gry Jakie modele Skody były dostępne w Chinach? Do kiedy Skoda będzie obecna w Chinach Nowa strategia Skody: Indie i Azja Południowo-Wschodnia Problemy całej Grupy Volkswagen w Chinach

Jeszcze w latach 2016 - 2018 Chiny były dla Skody najważniejszym rynkiem na świecie. W najlepszych momentach sprzedaż przekraczała tam 300 tysięcy samochodów rocznie. To był okres, w którym europejskie marki cieszyły się dużym zainteresowaniem, a oferta Skody dobrze wpisywała się w potrzeby lokalnych klientów.

Skoda wycofuje się z Chin. Gwałtowny spadek sprzedaży

Dziś te liczby wyglądają zupełnie inaczej. W ubiegłym roku sprzedaż spadła do zaledwie około 15 tysięcy aut. To ogromna różnica, która pokazuje, jak bardzo zmienił się rynek w Chinach w ostatnich latach.

Załamanie nie nastąpiło z dnia na dzień. To efekt kilku nakładających się czynników, które stopniowo wypychały zagranicznych producentów z rynku. Kluczową rolę odegrała rosnąca konkurencja ze strony lokalnych marek.

Elektryczna rewolucja w Chinach zmienia zasady gry

Jednym z najważniejszych powodów decyzji o wycofaniu jest szybkie przejście Chin na samochody elektryczne. Rynek rozwija się tam w tempie, które dla wielu europejskich producentów okazało się trudne do nadrobienia.

Lokalni producenci, tacy jak BYD czy Geely, bardzo szybko zbudowali silną pozycję w segmencie aut elektrycznych. Oferują nowoczesne technologie, konkurencyjne ceny i modele dopasowane do oczekiwań chińskich klientów.

Tymczasem tradycyjne marki, w tym Skoda, przez długi czas opierały swoją ofertę głównie na samochodach spalinowych. W efekcie przegapiły moment, w którym rynek zaczął się gwałtownie zmieniać.

Jakie modele Skody były dostępne w Chinach?

Oferta Skody w Chinach obejmowała m.in. dobrze znane w Europie modele, takie jak Octavia i Superb, a także SUV-y: Kamiq, Karoq i Kodiaq.

Na Starym Kontynencie te modele wciąż radzą sobie dobrze, ale na dynamicznie zmieniającym się chińskim rynku nie były w stanie konkurować z wprowadzanymi co dwa lata nowymi modelami lokalnych marek.

Do kiedy Skoda będzie obecna w Chinach

Producent nie wycofa się z dnia na dzień. Zgodnie z oficjalnym komunikatem sprzedaż samochodów będzie kontynuowana do połowy 2026 roku.

Jednocześnie firma podkreśla, że klienci nie zostaną pozostawieni sami sobie. Serwis i obsługa posprzedażowa będą dostępne także po zakończeniu sprzedaży nowych samochodów.

Nowa strategia Skody: Indie i Azja Południowo-Wschodnia

Wycofanie z Chin nie oznacza ograniczenia globalnych ambicji czeskiej marki. Skoda chce skupić się na rynkach, na których konkurencja nie jest aż tak intensywna jak w Chinach.

Na celowniku znalazły się przede wszystkim Indie oraz kraje Azji Południowo-Wschodniej. Tam marka planuje w najbliższych latach rozwijać swoją obecność i zwiększać sprzedaż.

Problemy całej Grupy Volkswagen w Chinach

Decyzja Skody wpisuje się w szerszy problem, z którym od kilku lat mierzy się cały koncern Volkswagen. Niemiecki gigant stracił dominującą pozycję na chińskim rynku, a lokalni producenci przejęli znaczną część sprzedaży.

Marki takie jak BYD i Geely nie tylko wyprzedziły Volkswagena pod względem liczby sprzedanych aut, ale też narzuciły tempo rozwoju technologii, zwłaszcza w obszarze elektromobilności.

Niemcy nie składają jednak broni. Volkswagen i Audi planują odzyskać udziały w rynku dzięki nowym modelom, które w najbliższym czasie trafią na chiński rynek.

