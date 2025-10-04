Kupujesz opony całoroczne? Musisz znać kod 3PMSF
Coraz więcej kierowców w Polsce decyduje się na zakup opon całorocznych. To wygodne rozwiązanie, bo pozwala uniknąć sezonowej wymiany ogumienia i dodatkowych kosztów przechowywania. Jednak nie każda opona z napisem "all season" czy oznaczeniem M+S zapewni odpowiednie bezpieczeństwo w trudnych warunkach zimowych, a tym bardziej nie każda zostanie uznana za legalną w krajach, gdzie zimą obowiązuje jazda na oponach zimowych.
Spis treści:
- Czym różnią się opony zimowe od letnich?
- Oznaczenie M+S a zimowe warunki - różnica, o której mało kto wie
- Kupujesz opony całoroczne? Zwróć uwagę na 3PMSF
- Gdzie opony zimowe są obowiązkowe?
Dlatego przy wyborze ogumienia wielosezonowego trzeba wiedzieć, czym różni się symbol M+S od oznaczenia 3PMSF i dlaczego to drugie jest kluczowe. Nie mając tej wiedzy narażamy się na mandat w krajach, gdzie opony zimowe wymagane są przepisami.
Czym różnią się opony zimowe od letnich?
Opony zimowe od letnich odróżnia nie tylko skład mieszanki gumowej, ale i konstrukcja bieżnika. W zimowych dodaje się więcej krzemionki, dzięki czemu guma nie twardnieje w niskich temperaturach, zachowuje elastyczność i przyczepność nawet przy mrozie. Do tego dochodzą głębsze rowki i liczne lamele, czyli nacięcia w bieżniku, które poprawiają trakcję na śniegu i lodzie oraz ułatwiają odprowadzanie wody i błota pośniegowego.
Letnie opony w takich warunkach szybko tracą właściwości, stając się twarde i mało skuteczne. Instruktorzy szkół jazdy podkreślają, że jazda zimą na oponach nieprzystosowanych do mrozu to ogromne ryzyko - droga hamowania wydłuża się, a przyczepność w zakrętach jest zdecydowanie gorsza.
Oznaczenie M+S a zimowe warunki - różnica, o której mało kto wie
Na wielu oponach - zarówno wielosezonowych, jak i niektórych całorocznych - można znaleźć oznaczenie M+S, które rozwija się jako Mud + Snow, czyli "błoto i śnieg". To informacja od producenta, że dany model sprawdzi się lepiej niż typowa opona letnia, bo ma bieżnik i mieszankę przystosowaną do mniej przyczepnych nawierzchni.
Problem w tym, że M+S to jedynie deklaracja - nie stoi za nią żaden obowiązkowy test ani certyfikacja. Dlatego samo oznaczenie M+S nie wystarcza, by opona została uznana za zimową w krajach, gdzie obowiązują odpowiednie przepisy.
Kupujesz opony całoroczne? Zwróć uwagę na 3PMSF
Prawdziwym potwierdzeniem, że opona sprawdzi się w zimowych warunkach, jest symbol 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake). To charakterystyczny znak przedstawiający płatek śniegu na tle trzech szczytów górskich. Aby producent mógł go umieścić na oponie, ogumienie musi przejść specjalne testy w warunkach zimowych, potwierdzające odpowiednią przyczepność i skuteczność hamowania na śniegu. To oznacza, że każda opona z tym symbolem spełnia określone normy i może być traktowana jako zimowa.
Co ważne - każda opona zimowa ma zarówno oznaczenie 3PMSF, jak i M+S. Jednak nie każda opona z oznaczeniem M+S jest zimowa. Dla kierowców planujących zagraniczne wyjazdy narciarskie czy podróże do krajów, w których zimą obowiązują przepisy o ogumieniu zimowym,
Gdzie opony zimowe są obowiązkowe?
W wielu państwach Europy, takich jak Niemcy, Austria, Czechy czy kraje bałtyckie, przepisy wymagają, by zimą samochód był wyposażony w odpowiednie ogumienie. Policja sprawdza wtedy, czy opony mają nie tylko odpowiednią głębokość bieżnika, ale przede wszystkim symbol 3PMSF. Jazda bez niego może skończyć się wysokim mandatem, a w razie wypadku - również problemami z ubezpieczeniem.