Jak obejść odcinkowy pomiar prędkości? Prosty sposób i mandat nie przyjdzie

Spis treści: Nowe lokalizacje odcinkowego pomiaru prędkości w 2025 roku Odcinkowy pomiar prędkości - zasada działania Jak uniknąć mandatu na odcinkowym pomiarze prędkości? Ile wynosi margines błędu na odcinkowym pomiarze prędkości? Ile wynosi mandat za odcinkowy pomiar prędkości?

Nowe lokalizacje odcinkowego pomiaru prędkości w 2025 roku

Odcinkowy pomiar prędkości ceniony jest przez służby za swoją skuteczność w wyłapywaniu piratów drogowych. Tylko w 2024 r. 71 działających wówczas urządzeń zarejestrowało ponad 371 tys. wykroczeń. Efektywność tego systemu sprawia, że jest on systematycznie rozwijany. Od początku 2025 r. odcinkowy pomiar prędkości objął swoim działaniem następujące trasy:

DK9 w Nowej Dębie: 1,8 km, ograniczenie prędkości 50 km/h dla samochodów osobowych i ciężarowych

DW801 Matygi - Gołąb: 5,6 km, dozwolona prędkość 70 km/h dla osobówek i ciężarówek

A2 węzeł Konin Wschód - MOP Kuny: 11,2 km, ograniczenie prędkości: 140 km/h dla samochodów osobowych, 80 km/h dla ciężarówek

DK20 Borcz - Babi Dół: 2,7 km, dozwolona prędkość: 90 km/h dla aut osobowych, 70 km/h dla pojazdów ciężarowych

S14 Petrykozy - Dobroń: długość odcinka 5,4 km, prędkość w kierunku Wrocławia: 110 km/h dla aut osobowych, 80 km/h dla samochodów ciężarówek, w kierunku Łodzi: 120 km/h dla osobówek i 80 km/h dla ciężarówek

Odcinkowy pomiar prędkości - zasada działania

Wielu kierowców zdaje sobie pytanie, czy można uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości, jeśli zapomnimy, że nadal jedziemy po drodze objętej odcinkowym pomiarem. Aby odpowiedzieć na to pytanie, wyjaśnijmy najpierw zasadę działania OPP.

Odcinkowy pomiar prędkości opiera się na kamerach ustawionych na początku oraz na końcu wybranego fragmentu drogi. Wykorzystuje również czujniki radarowe lub ultradźwiękowe, dzięki czemu system jest w stanie zidentyfikować pojazdy oraz zarejestrować czas ich przejazdu. Średnia prędkość jest obliczana właśnie na podstawie czasu, w jakim dany pojazd przejeżdża odcinek objęty pomiarem.

Jak uniknąć mandatu na odcinkowym pomiarze prędkości?

Największa zaleta OPP, czyli monitorowanie dłuższego fragmentu drogi, jest także jego słabym punktem, który można wykorzystać do uniknięcia mandatu za zbyt szybką jazdę. Otóż kara jest nakładana dopiero wtedy, gdy zbyt wysoka będzie nasza średnia prędkość na danym odcinku.

Innymi słowy, jeśli w pewnym momencie przesadziliśmy z prędkością, możemy odpowiednio zwolnić, aby wydłużyć czas przejazdu przez OPP, a więc i naszą średnią prędkość. Trzeba jednak zachować przy tym rozsądek - nie możemy gwałtownie hamować (szczególnie na autostradach i drogach ekspresowych), ani utrudniać innym ruchu. Niedopuszczalne jest tym bardziej zatrzymywanie się na pasie awaryjnym przy drogach szybkiego ruchu. Takie zachowania są niebezpieczne i również grożą mandatem.

Ile wynosi margines błędu na odcinkowym pomiarze prędkości?

Legalnym sposobem, i to będącym w pewnym sensie wyciągnięciem ręki przez twórców systemu w stronę kierowców, którzy np. na moment się rozkojarzyli, jest "bufor", w ramach którego urządzenia nie wyłapują samochodów jadących szybciej niż dopuszczają to ograniczenia. Nie są rejestrowane pojazdy przekraczające prędkość do 10 km/h, podobnie jak ma to miejsce w przypadki fotoradarów. Pamiętajmy również, że nadal mowa o średniej prędkości na całym odcinku, a do tego nie zapominajmy, że prędkościomierze co do zasady nieco zawyżają prędkość z jaką się poruszamy (o kilka kilometrów na godzinę).

Jeśli więc wjechaliśmy na OPP na drodze ekspresowej i rozpędziliśmy się do 130 km/h, to mandat raczej nam nie grozi. Najlepiej oczywiście po zauważeni błędu zwolnić do przepisowych 120 km/h - wtedy bez wątpienia zmieścimy się w marginesie dopuszczalnego błędu i unikniemy mandatu.

Ile wynosi mandat za odcinkowy pomiar prędkości?

Jeżeli przekroczymy prędkość na obszarze objętym działaniem odcinkowego pomiaru prędkości, możemy spodziewać się dokładnie takiego mandatu, jak w przypadku przekroczenia zmierzonego w inny sposób. Ci zmotoryzowani, którzy dopuścili się podobnego wykroczenia po raz kolejny w ciągu dwóch lat, muszą liczyć się z ryzykiem otrzymania dwa razy wyższego mandatu, zgodnie z zasadą recydywy.

Kary za przekroczenie prędkości prezentują się następująco:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - mandat 800 zł (w ramach recydywy 1,6 tys. zł) i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 1 tys. zł (recydywa 2 tys. zł) i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł (recydywa 3 tys. zł) i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 2 tys. zł (recydywa 4 tys. zł) i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych

