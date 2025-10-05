Kiedy najlepiej zmienić opony? Ekspert mówi wprost: "Decyduje jedna rzecz"

W skrócie Zmiana opon letnich na zimowe powinna zależeć przede wszystkim od temperatury, a nie od daty czy pogody.

Stan opon znacząco wpływa na bezpieczeństwo na drodze, a nawet jedna trzecia wypadków jest z tym związana.

Jazda na oponach zimowych lub całorocznych z zimową homologacją przy niskich temperaturach istotnie zmniejsza ryzyko wypadku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Opona to kluczowy element bezpieczeństwa na drodze

Na temat bezpieczeństwa drogowego w okresie jesienno-zimowym, a szczególnie kwestii sezonowej zmiany opon, wypowiedział się ocenił rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński. Przy pomniał między innymi, jak bardzo opony wpływają na nasze bezpieczeństwo:

Wystarczy cienka warstwa wody, mokre liście, by auto nagle straciło przyczepność. W takich scenariuszach drogowych opony stają się najważniejszym elementem decydującym o tym, czy zatrzymamy samochód na czas, tym bardziej że powierzchnia styku ogumienia z podłożem nie przekracza powierzchni kartki pocztowej

Dodał, że właśnie dlatego dobór ogumienia do pory roku jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Testy w ośrodkach badawczych pokazują, że w takich warunkach różnice w drodze hamowania między poszczególnymi rodzajami opon sięgają nawet kilkunastu metrów.

Zgubna może być także przesadna wiara w nowoczesne systemy dbające o bezpieczeństwo czynne. Potrafią one bardzo pomóc, szczególnie niedoświadczonemu kierowcy, ale granicę ich możliwości zawsze wyznacza granica przyczepności opon.

Kiedy najlepiej zmienić opony na zimowe?

Wśród kierowców krąży wiele teorii na temat tego, kiedy jest odpowiedni moment zmiany opon letnich na zimowe. Jedni oczekują na zapowiedzi pierwszych opadów śniegu, inni trzymają się konkretnych dat - popularny jest 1 listopada, ponieważ kiedyś istniał projekt przepisów, zgodnie z którymi korzystanie z opon zimowych byłoby obowiązkowe od tego dnia. Projekt nie wszedł jednak w życie.

Jak wyjaśnia Krupiński, czasami trudno jest określić najlepszy moment zmiany opon na zimowe, ponieważ pogoda potrafi być bardzo zmienna, szczególnie jesienią. Kierowcy powinni więc kierować się jednym, prostym czynnikiem:

Zimą nikt nie ma wątpliwości, że trzeba założyć opony zimowe, a latem – letnie. Problem pojawia się w porach przejściowych. Wiosną czy jesienią kierowcy jeżdżą często na granicy, gdzie temperatura powietrza balansuje wokół 7 st. C, czyli wartości, przy której opony letnie zaczynają tracić swoje właściwości

Jedna trzecia wypadków na polskich drogach ma związek ze stanem opon

Z raportu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego "Wpływ opon na bezpieczeństwo drogowe" wynika, że stan opon jest kluczowy dla bezpieczeństwa kierowców, a ponad jedna trzecia wypadków ma związek ze stanem ogumienia.

W publikacji wskazano również, że tylko dwie trzecie kierowców jeździ w sezonie jesienno-zimowym na oponach zimowych lub całorocznych z homologacją zimową. Jednocześnie podkreślono, że jazda na oponach zimowych lub całorocznych z zimową homologacją w warunkach zimowych obniża ryzyko zaistnienia wypadku o połowę, a istotnie poprawia bezpieczeństwo już przy temperaturze 7 st. C.

Przywołano również raport z 2016 r. dla Komisji Europejskiej, z którego wynika, że jeżdżąc przy temperaturze poniżej 0 st. C na suchej nawierzchni na oponach zimowych, można ograniczyć ryzyko uczestniczenia w wypadku o 45,8 proc.

Milion kilometrów gwarancji. Cztery nowe Toyoty wstrząsną rynkiem interia INTERIA.PL