Ibrahimovic kupił nowe auto. To Ferrari za 15 mln zł, którego nie ma na rynku

Zlatan Ibrahimovic kupił kolejne Ferrari na urodziny

To już prawdziwa tradycja - co roku Zlatan Ibrahimovic kupuje sobie na urodziny kolejne Ferrari, informując o tym na swoich mediach społecznościowych zawsze w ten sam sposób - zamieszczając zdjęcie auta z dopiskiem "Happy birthday to Zlatan". Najczęściej nie są to "zwykłe" modele, lecz wersje specjalne, kosztujące milion euro lub więcej.

W tym roku wybór padł na Ferrari naprawdę wyjątkowe, choć przy tym trochę kontrowersyjne. Mowa o modelu F80, czyli następcy LaFerrari, mającym stanowić kolejny kamień milowy w historii marki. Tak jak Zlatan co roku kupuje sobie Ferrari na urodziny, tak firma z Maranello świętuje każdą swoją kolejną dekadę, tworząc jubileuszowy model. Nie wszystkie potem stają się tak kultowe jak F40 czy Enzo, ale wszystkie są limitowane, niezwykle drogie, a kupić je mogą tylko wybrańcy - najbardziej oddani fani marki, których Ferrari wybiera samo.

Jakie osiągi ma Ferrari F80?

A dlaczego F80 wzbudza pewne kontrowersje? Po pierwsze z uwagi na stylistykę - Ferrari ponownie zmieniło swój język stylistyczny i tym razem postawiło na nawiązania do klasycznych supersamochodów z lat 70. i 80. Widać to w ostrych, kanciastych kształtach nadwozia oraz prostokątnych reflektorach, optycznie zlewających się z czarnym pasem biegnącym między nimi. Według tych założeń zaprojektowano już modele 12Cilindri oraz 849 Testarossa.

Druga kontrowersja to napęd - jubileuszowe Ferrari zawsze napędzane były 12-cylindrowymi silnikami. Również LaFerrari, które z uwagi na coraz ostrzejsze normy, otrzymało napęd hybrydowy. Do F80 natomiast trafił natomiast jednostkę zaledwie 6-cylindrową o pojemności 3 litrów. Dzięki podwójnemu doładowaniu rozwija ona jednak aż 900 KM, a cały układ, na który składają się jeszcze trzy silniki elektryczne, generuje 1200 KM.

To pozwala F80 na przyspieszenie do 100 km/h w zaledwie 2,15 s, a 200 km/h zobaczymy już po 5,75 s. Prędkość maksymalna to natomiast 350 km/h.

Ile kosztuje Ferrari F80?

Żadne Ferrari F80 jeszcze nie wyjechało na drogi - pierwsze egzemplarze zaczną trafiać do klientów pod koniec bieżącego roku. Auto wycenione jest na 3,6 mln euro, co w przeliczeniu daje około 15,3 mln zł. To oczywiście cena bazowa, więc egzemplarz jaki kupił sobie Zlatan Ibrahimovic, może być wyraźnie droższy, jeśli podczas zamawiania miał jakieś specjalne życzenia.

Wygląda więc na to, że F80 będzie najdroższym elementem jego kolekcji. W poprzednich latach kupił sobie na urodziny SF90 XX Spider, Daytonę SP3 (po milion euro każde) oraz 812 Competizione (za 600 tys. euro). W swoim garażu ma także między innymi takie legendarne modele Ferrari jak Enzo, LaFerrari oraz Monza SP2. Oprócz tego posiada także Porsche 918 Spyder, Maserati GranTurismo MC Stradale oraz Lamborghini Urusa.

