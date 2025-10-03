W skrócie Cupra od 2019 roku współpracuje z FC Barceloną, zapewniając piłkarzom i sztabowi samochody.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski wybrali model Terramar VZ eHYBRID, jednak Szczęsny jeździ również chińskim Jaecoo.

Szczęsny jest ambasadorem marki Jaecoo.

W czerwcu na Ciutat Esportiva Joan Gamper, czyli w kompleksie treningowym FC Barcelony, piłkarze odebrali samochody. Kluczyki wręczyła im grupa kibiców i jednocześnie właścicieli aut marki Cupra, którzy zostali wylosowani na jednym z meczów. By wziąć udział w losowaniu szczęśliwcy musieli do specjalnej kamery pokazał kluczyki do własnej Cupry. Dla kibiców była to więc niezwykła okazja do spotkania się ze swoimi idolami.

Wydarzenie było nie tylko uroczystym przekazaniem pojazdów, ale przede wszystkim podziękowaniem za sezon, w którym Blaugrana sięgnęła po tytuł mistrza La Liga i Puchar Króla.

Szczęsny i Lewandowski wybrali model Terramar o mocy 272 KM

Dwóch polskich piłkarzy FC Barcelony - Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski - wybrało model Terramar VZ eHYBRID, z układem napędowym o mocy 272 KM. Ten kompaktowy SUV mierzy 4519 mm długości, 1869 mm szerokości, 1584 mm wysokości i w trybie elektrycznym może przejechać do 120 km.

Wojciech Szczęsny przyłapany za kierownicą Jaecoo

Jednak Wojciech Szczęsny od kwietnia jest ambasadorem chińskiej marki Jaecoo, a jego żona - Marina Łuczenko-Szczęsna - Omody. Obie marki należą do koncernu Chery Holding Group.

Bramkarz Barcelowny ma w swoim garażu jeszcze szereg innych samochodów, ma m.in. Rolls-Royce'a Wraith, Bentleya Bentaygę, Mercedesa G63 AMG, Porsche 911, Audi R8 Spider czy Porsche Cayenne. Wybór samochodów jest więc szeroki. Pewnym zaskoczeniem może być jednak fakt, że Szczęsny wyjeżdżając z centrum treningowego Barcelony poruszał się zarejestrowanym w Polsce Jaecoo 7 Super Hybrid, a nie Cuprą. Internet podbija film, na którym widać polskiego bramkarza za kierownicą chińskiego auta.

Piłkarz FC Barcelony twarzą chińskiej marki samochodów

Współpraca Wojciecha Szczęsnego z marką Jaecoo obejmuje wykorzystanie wizerunku w kanałach telewizyjnych, internecie, mediach społecznościowych oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej. Wydawać by się mogło, że w podczas zajęć "służbowych", czyli treningów Szczęsny powinien korzystać z Cupry. Najwyraźniej jednak takiego wymogu nie ma.

W sierpniu w Polsce sprzedano 3771 nowych samochodów chińskich producentów, a na drugiej pozycji w tym rankingu uplasowała się marka Jaecoo z wynikiem 568 egzemplarzy.

Sprzedaż może niebawem wzrosnąć, ponieważ dziś w gamie producenta zza Wielkiego Muru pojawił się kompaktowy SUV Jaecoo 5, który będzie konkurował w rozchwytywanym segmencie, w którym rywalizują m.in. Toyota C-HR, Kia XCeed, Hyundai Kona czy Mazda CX-30. Nowość na polskim rynku dostępna będzie z trzema wariantami napędu: spalinowym, hybrydowym i elektrycznym.

