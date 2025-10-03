Hybrydowa Omoda 5 to naturalne uzupełnienie oferty, w której do tej pory klienci mogli wybierać między wersją spalinową i elektryczną. Nowy wariant plasuje się dokładnie pośrodku - daje oszczędność paliwa, mocny układ napędowy i atrakcyjną cenę, a jednocześnie pozwala lepiej rywalizować z takimi modelami jak Nissan Qashqai, Kia Niro czy Toyota Corolla Cross.

Omoda 5 Hybrid - polska premiera popularnego SUV-a

Omoda 5 globalnie to najlepiej rozpoznawalny model marki i jej sprzedażowy fundament. Znalazł już ponad 280 tysięcy nabywców na całym świecie, a w Polsce kupiono ponad 5400 egzemplarzy.

Teraz gama poszerza się o Omoda 5 Hybrid - najmocniejszą i najbardziej oszczędną wersję w ofercie. Debiut hybrydy to kolejny krok w stronę pełniejszej elektryfikacji, a jednocześnie odpowiedź na rosnące zainteresowanie klientów alternatywą dla klasycznych napędów spalinowych.

Auto przeszło drobny lifting - odświeżono grill i reflektory materiały prasowe

Silnik i osiągi Omody 5 Hybrid. Moc 224 KM i niskie spalanie

Nowa Omoda 5 Hybrid korzysta z układu opartego na silniku benzynowym 1.5 TGDi i dwóch jednostkach elektrycznych. Łączna moc systemowa wynosi 224 KM, a maksymalny moment obrotowy to 295 Nm.

Zastosowany akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) o pojemności 1,83 kWh pozwala na elastyczne wykorzystanie układu. Samochód może jeździć w trybie w pełni elektrycznym, w konfiguracji szeregowej - gdy silnik spalinowy ładuje baterię, albo w równoległej, gdy oba źródła mocy pracują razem.

Średnie zużycie paliwa wynosi 5,3 l/100 km, a na pełnym baku można przejechać nawet 1000 km. Dodatkowo jednostka spalinowa wyróżnia się wysoką sprawnością termiczną - 44,5 proc., co jest rzadkością w tym segmencie.

Czym Omoda 5 Hybrid różni się od wersji spalinowej?

Choć sylwetka Omoda 5 Hybrid pozostaje znajoma, hybrydowa odmiana wyróżnia się przodem. Pojawił się nowy grill o trójwymiarowym wzorze, zmieniono światła do jazdy dziennej i listwę z logo marki. Dzięki tym elementom auto wygląda bardziej futurystycznie i lepiej wpisuje się w filozofię stylistyczną Art in Motion.

Klienci mają do wyboru sześć kolorów nadwozia, m.in. Aviation Silver, Khaki White czy Volcano Black. Część wersji można połączyć z kontrastowym czarnym dachem.

Z tyłu hybrydowa Omoda nie różni się od spalinowej odpowiedniczki materiały prasowe

Wnętrze Omody 5 Hybrid - ekrany, multimedia i technologie

Kabina hybrydowej Omoda 5 została zaprojektowana z myślą o cyfrowym stylu i nowoczesnym komforcie. Najważniejszym elementem jest zintegrowany panel z dwoma ekranami o przekątnej 12,3 cala, które pełnią rolę zegarów i centrum multimedialnego.

System obsługuje Android Auto i Apple CarPlay bezprzewodowo, a dodatkowo oferuje szybką ładowarkę indukcyjną dla smartfonów. Na liście wyposażenia znajduje się także system audio z trybami dźwięku przestrzennego.

Hybrydowa Omoda 5 ma palić średnio 5,3 l/100 km materiały prasowe

Producent zwraca uwagę również na bardzo dobre wyciszenie - w danych technicznych podaje, że przy prędkości 120 km/h poziom hałasu na tylnej kanapie wynosi tylko 63,4 dB.

Systemy bezpieczeństwa i ADAS w Omodzie 5 Hybrid

Hybrydowa wersja SUV-a wyposażona jest w aż 20 systemów wspierających kierowcę. Oprócz adaptacyjnego tempomatu znajdziemy tu asystenta utrzymywania pasa ruchu, system monitorowania martwego pola czy układ automatycznego hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów.

System multimedialny Omody pozwala na bezprzewodowe połączenie z Apple CarPlay i Android Auto materiały prasowe

Cena Omody 5 Hybrid w Polsce

Omoda 5 Hybrid oferowana jest w dwóch poziomach wyposażenia: Comfort (119 500 zł) i Premium (136 500 zł).

Dla porównania, w ramach trwającej promocji wersja spalinowa kosztuje 109 900 zł w odmianie Comfort i 123 900 zł w wersji Premium. Dopłata za hybrydę wynosi więc 9600 zł w przypadku Comfort i 12 600 zł dla Premium. Chińskie silniki spalinowe nie słyną z oszczędności, więc wybór hybrydy może opłacić się szczególnie użytkownikom, którzy przez większość czasu korzystają ze swoich aut w ruchu miejskim.

Hybrydowa Omoda 5 ma palić średnio 5,3 l/100 km materiały prasowe

Konkurenci Omody 5 Hybrid - z kim rywalizuje nowy SUV?

Omoda 5 Hybrid wchodzi do jednego z najbardziej konkurencyjnych segmentów rynku. Samochód ma 4400 mm długości, co stawia go w klasie takich modeli jak Nissan Qashqai (4425 mm), Kia Niro (4420 mm) czy Toyota Corolla Cross (4460 mm).

Na tle tej konkurencji Omoda wyróżnia się mocą układu hybrydowego (224 KM), długą gwarancją oraz stosunkowo niewielką dopłatą względem wersji spalinowej. To sprawia, że nowy wariant ma szansę przyciągnąć kierowców szukających świeżej alternatywy dla japońskich i europejskich bestsellerów.

To najlepsze chińskie auto w Polsce. Kosztuje od 115 500 zł INTERIA.PL