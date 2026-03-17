W skrócie Popularność SUV-ów i pickupów w Europie utrudnia funkcjonowanie miast, prowadząc do trudności z parkowaniem, większych korków i ograniczenia przestrzeni dla pieszych.

W niektórych europejskich miastach wprowadzono opłaty i ograniczenia dla większych samochodów, a Parlament Europejski deklaruje działania na rzecz ograniczenia liczby SUV-ów na drogach.

W Polsce nie obowiązują obecnie ograniczenia dotyczące masy lub wymiarów samochodów w centrach miast, ale problemy zauważane w innych krajach mogą się pojawić także nad Wisłą.

Europejscy kierowcy coraz chętniej wybierają SUV-y i pickupy - samochody, które jeszcze niedawno kojarzono głównie z rynkiem amerykańskim. Modele takie jak Ford Ranger czy BMW X7 przyciągają nabywców przestronnymi wnętrzami, wysokim komfortem podróżowania oraz imponującymi rozmiarami, zapewniającymi większe poczucie bezpieczeństwa za kierownicą.

Coraz większe auta, coraz większe wyzwania dla miast

Dobrym przykładem zachodzących zmian jest Londyn, gdzie w ciągu dwóch dekad liczba SUV-ów wzrosła dziesięciokrotnie - z około 80 tys. do ponad 800 tys. pojazdów. Eksperci ds. bezpieczeństwa alarmują jednak, że tak dynamiczny przyrost dużych samochodów wyraźnie wpływa na codzienne funkcjonowanie miasta. Prowadzi on do trudności z parkowaniem, nasilenia korków oraz ograniczenia przestrzeni dostępnej dla pieszych.

Potwierdzają to również analizy europejskiego rynku motoryzacyjnego. Niedawny raport organizacji Transport & Environment wskazuje, że samochody sprzedawane w Europie z roku na rok stają się coraz szersze. Od początku XXI wieku średnia szerokość nowych pojazdów zwiększyła się o ponad 11 centymetrów, przy czym największy wzrost odnotowano właśnie w segmencie SUV-ów i pickupów. W efekcie wiele z tych aut przekracza standardowe wymiary miejsc parkingowych, co utrudnia ich codzienne użytkowanie w przestrzeni miejskiej.

Eksperci podkreślają przy tym, że problem wykracza poza samą wygodę kierowców. Rozmiar pojazdu ma również istotny wpływ na bezpieczeństwo pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego, szczególnie w gęsto zabudowanych i zatłoczonych częściach miast.

Podwyżki opłat za parkowanie dla kierowców SUV-ów? W wielu krajach już tak jest.

Europejskie miasta wprowadzają nowe ograniczenia

Już dziś część europejskich metropolii wprowadza konkretne ograniczenia dotyczące dużych samochodów. Cardiff w Wielkiej Brytanii jako pierwsze zatwierdziło system opłat parkingowych uzależnionych od masy pojazdu. Podobne rozwiązania analizuje także Londyn, gdzie rozważany jest model uwzględniający zarówno emisję spalin, jak i rozmiary oraz wagę aut.

Jeszcze bardziej zdecydowane kroki podjął Paryż - mieszkańcy poparli tam wprowadzenie wysokich opłat za parkowanie ciężkich pojazdów w centrum miasta. Obecnie za godzinę postoju SUV-a ważącego ponad 1600 kg trzeba zapłacić 18 euro.

Podobne dyskusje toczą się w wielu krajach Europy. Holandia i Belgia rozważają wprowadzenie dodatkowych opłat dla cięższych pojazdów, a w Amsterdamie SUV-y nie mają już wstępu do ścisłego centrum miasta. Jednocześnie coraz więcej samorządów decyduje się na tworzenie stref ograniczonego ruchu dla dużych aut.

Niedawno na alarmujące wnioski ekspertów zareagował sam Parlament Europejski, deklarując wdrożenie działań mających na celu ograniczenie obecności SUV-ów na drogach całej Unii Europejskiej. Chodzi zarówno o kwestie bezpieczeństwa pieszych, jak i rosnące problemy z mobilnością w miastach spowodowane nadmiernymi rozmiarami tych pojazdów.

Polska na razie bez ograniczeń, ale problem może nadejść

A jak sytuacja wygląda w Polsce? Na razie nad Wisłą nie obowiązują ograniczenia odnoszące się bezpośrednio do masy czy wymiarów samochodów w centrach miast. System opłat parkingowych traktuje jednakowo zarówno niewielkie auta miejskie, jak i duże SUV-y. Problemy obserwowane w europejskich metropoliach mogą jednak z czasem wpłynąć także na polskie realia - zwłaszcza w kontekście większego obciążenia nawierzchni, utrudnień dla służb miejskich oraz ograniczonej liczby miejsc parkingowych.

