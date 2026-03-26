20 euro miesięcznie dopłaty do paliwa. Zaskakujące wsparcie rządu
Dopłaty do paliwa w Bułgarii stały się faktem. Tymczasowy rząd zdecydował się na wprowadzenie wsparcia dla kierowców, którzy najbardziej odczuwają skutki rosnących cen na stacjach.
Nowe przepisy mają pomóc osobom o niższych dochodach, dla których codzienne tankowanie zaczyna być poważnym obciążeniem domowego budżetu.
Dopłaty do paliwa w Bułgarii - kto może liczyć na wsparcie?
Nowe rozwiązanie obejmuje właścicieli samochodów, których miesięczne dochody - deklarowane za 2025 rok - nie przekraczają 652 euro. To właśnie ta grupa otrzyma dodatkowe wsparcie w wysokości 20 euro miesięcznie.
Za wypłatę środków odpowiada Agencja Pomocy Socjalnej. Pierwsze pieniądze mają trafić do kierowców już w kwietniu.
Ile kosztuje paliwo w Bułgarii?
Bezpośrednim powodem wprowadzenia dopłat są rosnące ceny paliw. W ostatnich dniach litr benzyny w Bułgarii kosztował co najmniej 1,6 euro.
Wzrost cen paliw odczuwają nie tylko kierowcy indywidualni, ale także przedsiębiorcy i firmy transportowe. Koszty eksploatacji pojazdów rosną, co przekłada się na ceny usług i produktów.
Czy będą dopłaty do paliwa dla firm?
Na razie szczegóły dotyczące wsparcia dla biznesu nie zostały ujawnione. Tymczasowy premier Andrej Giurow zapowiedział jednak, że decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższych dniach.
Można się spodziewać, że ewentualne dopłaty dla firm będą miały inny charakter niż wsparcie dla osób prywatnych. W grę mogą wchodzić ulgi, rekompensaty lub inne mechanizmy ograniczające wpływ rosnących cen paliw na gospodarkę.
Na ten moment przedsiębiorcy muszą jednak poczekać na konkretne rozwiązania.
Ceny rosną przez atak Izraela i USA na Iran
Podwyżki cen paliw w Bułgarii nie są zjawiskiem lokalnym. Kluczowym czynnikiem była operacja wojskowa rozpoczęta 28 lutego przez siły USA i Izraela przeciwko Iranowi. W odpowiedzi Teheran podjął działania odwetowe, które doprowadziły do poważnych zakłóceń w dostawach ropy i gazu.
Szczególnie istotne było zablokowanie cieśniny Ormuz, jednego z najważniejszych szlaków transportu surowców energetycznych na świecie. To miejsce, przez które przepływa znaczna część globalnych dostaw ropy.
Zakłócenia w tym regionie natychmiast przełożyły się na wzrost cen surowców, a w konsekwencji także paliw na stacjach. Dodatkowo pojawiły się obawy o dostępność ropy i gazu, co jeszcze bardziej podbiło ceny.