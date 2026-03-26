Spis treści: Dopłaty do paliwa w Bułgarii - kto może liczyć na wsparcie? Ile kosztuje paliwo w Bułgarii? Czy będą dopłaty do paliwa dla firm? Ceny rosną przez atak Izraela i USA na Iran

Nowe przepisy mają pomóc osobom o niższych dochodach, dla których codzienne tankowanie zaczyna być poważnym obciążeniem domowego budżetu.

Dopłaty do paliwa w Bułgarii - kto może liczyć na wsparcie?

Nowe rozwiązanie obejmuje właścicieli samochodów, których miesięczne dochody - deklarowane za 2025 rok - nie przekraczają 652 euro. To właśnie ta grupa otrzyma dodatkowe wsparcie w wysokości 20 euro miesięcznie.

Za wypłatę środków odpowiada Agencja Pomocy Socjalnej. Pierwsze pieniądze mają trafić do kierowców już w kwietniu.

Ile kosztuje paliwo w Bułgarii?

Bezpośrednim powodem wprowadzenia dopłat są rosnące ceny paliw. W ostatnich dniach litr benzyny w Bułgarii kosztował co najmniej 1,6 euro.

Wzrost cen paliw odczuwają nie tylko kierowcy indywidualni, ale także przedsiębiorcy i firmy transportowe. Koszty eksploatacji pojazdów rosną, co przekłada się na ceny usług i produktów.

Czy będą dopłaty do paliwa dla firm?

Na razie szczegóły dotyczące wsparcia dla biznesu nie zostały ujawnione. Tymczasowy premier Andrej Giurow zapowiedział jednak, że decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższych dniach.

Można się spodziewać, że ewentualne dopłaty dla firm będą miały inny charakter niż wsparcie dla osób prywatnych. W grę mogą wchodzić ulgi, rekompensaty lub inne mechanizmy ograniczające wpływ rosnących cen paliw na gospodarkę.

Na ten moment przedsiębiorcy muszą jednak poczekać na konkretne rozwiązania.

Ceny rosną przez atak Izraela i USA na Iran

Podwyżki cen paliw w Bułgarii nie są zjawiskiem lokalnym. Kluczowym czynnikiem była operacja wojskowa rozpoczęta 28 lutego przez siły USA i Izraela przeciwko Iranowi. W odpowiedzi Teheran podjął działania odwetowe, które doprowadziły do poważnych zakłóceń w dostawach ropy i gazu.

Szczególnie istotne było zablokowanie cieśniny Ormuz, jednego z najważniejszych szlaków transportu surowców energetycznych na świecie. To miejsce, przez które przepływa znaczna część globalnych dostaw ropy.

Zakłócenia w tym regionie natychmiast przełożyły się na wzrost cen surowców, a w konsekwencji także paliw na stacjach. Dodatkowo pojawiły się obawy o dostępność ropy i gazu, co jeszcze bardziej podbiło ceny.

Toyota C-HR+ to znana nazwa i zupełnie nowy napęd. Zaskakuje przestrzenią i oszczędnością Maciej Olesiuk INTERIA.PL