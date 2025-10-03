To jeden z najważniejszych debiutów końcówki roku. Jaecoo 5 ma wejść w segment, w którym dominują dziś Hyundai Tucson, Kia Sportage czy Nissan Qashqai. Atutami nowego modelu są atrakcyjna cena, bogate wyposażenie już w standardzie oraz alternatywa w postaci napędu elektrycznego.

Jaecoo 5 i Jaecoo 7 - czym się różnią?

Marka Jaecoo pojawiła się w Polsce wraz z modelem Jaecoo 7, pozycjonowanym jako SUV klasy średniej. Teraz gamę uzupełnia Jaecoo 5, czyli samochód krótszy o kilkanaście centymetrów i mierzący 4,38 m długości przy rozstawie osi 2620 mm. Dla porównania - Jaecoo 7 ma 4,5 m długości i oferuje więcej przestrzeni.

Jaecoo 5 ma rywalizować z kompaktowymi SUV-ami takimi jak Nissan Qashqai, Kia Niro czy Toyota Corolla Cross. Większy Jaecoo 7 plasuje się natomiast w segmencie Tucson czy Sportage.

Model 5 jest krótszy od Jaecoo 7 o 12 cm materiały prasowe

Silniki i osiągi - benzyna i elektryk, hybryda w drodze

Polscy klienci od razu dostają wybór dwóch wersji napędowych:

Jaecoo 5 1.6 TGDi - benzynowa jednostka o mocy 147 KM i momencie obrotowym 275 Nm, połączona z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 10,3 s, a prędkość maksymalna to 180 km/h.

Jaecoo E5 - wersja elektryczna z silnikiem 211 KM, momentem obrotowym 288 Nm i akumulatorem LFP 61 kWh, który zapewnia zasięg do 402 km wg WLTP. Sprint do "setki" to 7,7 s, a ładowanie od 30 do 80 proc. można przeprowadzić w niespełna pół godziny dzięki ładowarce DC 130 kW.

Na początku 2026 roku do oferty dołączy także Jaecoo 5 Hybrid - z napędem opartym na rozwiązaniach wykorzystanych w debiutującej również dziś Omodzie 5 Hybrid.

Wnętrze i wyposażenie Jaecoo 5

W kabinie uwagę zwracają cyfrowe zegary 8,88 cala i centralny ekran multimedialny o przekątnej 13,2 cala. Obsługa aplikacji mobilnych, w tym Android Auto™ i Apple CarPlay™, jest intuicyjna, a o klimat wnętrza dba oświetlenie ambientowe.

Największym wyróżnikiem jest jednak panoramiczny dach o powierzchni 1,45 m², największy w segmencie, który rozjaśnia kabinę i zwiększa poczucie przestronności.

Już w standardzie (wersja Comfort) Jaecoo 5 oferuje m.in.: 7 poduszek powietrznych, reflektory i tylne światła LED, adaptacyjny tempomat z asystentem pasa ruchu, kamerę cofania i czujniki parkowania z przodu i z tyłu, system multimedialny z ekranem 13,2 cala, oraz dostęp i uruchamianie bez kluczyka.

Wnętrze zaprojektowano tak jak w Jaecoo 7 - dominuje ogromny ekran materiały prasowe

Wersja Premium dodaje dwustrefową klimatyzację automatyczną, podgrzewane i wentylowane fotele z elektryczną regulacją, system audio Sony z 8 głośnikami, kamerę 540 stopni, dach panoramiczny, elektryczną klapę bagażnika, podgrzewanie kierownicy i tapicerkę ze skóry ekologicznej.

Outdoor i "pet-friendly" - unikalne akcenty Jaecoo 5

Producent podkreśla, że Jaecoo 5 zostało zaprojektowane także z myślą o codziennym użytkowaniu i aktywnym stylu życia. Na pokładzie znalazły się m.in. gniazda zasilania w bagażniku, uchwyty na siatki i wielofunkcyjne oświetlenie biwakowe, co ma pozwalać na przekształcenie samochodu w mobilną bazę podczas weekendowych wypadów za miasto.

Model wyróżnia się też jako jeden z pierwszych SUV-ów w Europie z certyfikatem TÜV SÜD potwierdzającym "pet-friendly". Oznacza to, że auto wyposażono w "inteligentną klimatyzację", która dba o komfort przewożonych zwierząt, wydajny system filtracji powietrza oraz łatwe w czyszczeniu materiały w tylnej części kabiny. W elektrycznym E5 dodatkowym atutem jest frunk o pojemności 35 l, który sprawdzi się np. na akcesoria dla zwierzaka.

Ceny Jaecoo 5 w Polsce

Na start sprzedaży importer przygotował promocyjną ofertę:

Jaecoo 5 Comfort - 109 900 zł

Jaecoo 5 Premium - 124 900 zł

Jaecoo E5 Comfort - 139 900 zł

Jaecoo E5 Premium - 153 900 zł

Po zakończeniu akcji premierowej ceny wzrosną - do 115 000-129 500 zł w wersji spalinowej i 145 500-159 500 zł w elektrycznej.

Gwarancja i finansowanie

Nowe modele objęto ochroną gwarancyjną przez 3 lata bez limitu kilometrów, 7 lat lub 150 tys. km oraz 8 lat lub 160 tys. km na baterię i silnik trakcyjny. Na start klienci mogą liczyć także na promocyjne finansowanie i pakiety ubezpieczeń za symboliczną złotówkę.

Jaecoo stawia na mocny debiut

Jaecoo 5 pokazuje, że chińskie marki coraz lepiej rozumieją europejskich klientów. Atrakcyjna cena, bogate wyposażenie, praktyczne rozwiązania i alternatywa w postaci napędu elektrycznego sprawiają, że nowy model może stać się ciekawą opcją w segmencie kompaktowych SUV-ów.

