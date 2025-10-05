6 października rewolucja na budowie S7 w Krakowie. Kluczowe skrzyżowanie do zmiany

Michał Domański

Już dzisiejszej nocy z niedzieli na poniedziałek drogowcy zmienią organizację ruchu na węźle Grębałów przy budowanym odcinku S7 w Krakowie. Kierowcy znowu będą musieli uczyć się organizacji ruchu na powstającym wciąż rondzie.

Od 6 października zmieni się organizacja ruchu na budowanym wciąż węźle Grębałów przy drodze S7 w Krakowie
GDDKiA

W skrócie

  • Od poniedziałku w nocy zmienia się organizacja ruchu na węźle Grębałów w Krakowie, kierowcy będą musieli przyzwyczaić się do nowego układu jazdy przez rondo.
  • Ulica Kocmyrzowska zostanie przełożona na nowy docelowy ślad, a ruch w obu kierunkach będzie odbywać się jednym pasem przez nowo wybudowane rondo nad trasą S7.
  • Zakończenie budowy całego ringu IV obwodnicy Krakowa planowane jest na drugą połowę 2026 roku, a koszt inwestycji to blisko 1,7 mld zł z dużym wsparciem funduszy europejskich.
Nowa organizacja ruchu na budowie węzła Grębałów w Krakowie

Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że prace związane z wprowadzeniem nowego oznakowania i dostosowaniem układu drogowego węzła Grębałów potrwają od północy do 6 rano w poniedziałek 6 października

Po zmianie samochody poruszające się ul. Kocmyrzowską pojadą jednym pasem w obu kierunkach przez rondo zbudowane nad trasą S7. Tym samym ul. Kocmyrzowska zostanie przełożona na jej nowy, docelowy ślad. Na odcinku między węzłem Grębałów a budowaną pętlą tramwajową Wzgórza Krzesławickie, kierowcy nadal będą jeździć nową jezdnią (od strony Cmentarza Grębałów) po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, jak to ma miejsce obecnie.

Plac budowy dużego węzła drogowego z wieloma rozwidleniami i maszynami budowlanymi, pojazdami oraz rozkopanym terenem, otoczony zielenią i drogami dojazdowymi, widoczne prace ziemne i inżynieryjne.
Poziomo biegnie ulica Kocmyrzowska, a pionowo Łowińskiego oraz budowany odcinek S7. W tle widać nowohucki KombinatGDDKiA

Dojazd z ul. Łowińskiego z obu stron (tj. od strony ul. Okulickiego i ul. Ujastek) będzie poprowadzony jak dotychczas, wjazdami na węzeł. Na ul. Łowińskiego (poniżej ul. Kocmyrzowskiej) pozostawione będzie tymczasowe rondo ze względu na ruch sprzętu budowlanego, wyjeżdżającego z placu budowy i pobliskiego zaplecza budowy.

Kiedy zakończy się budowa obwodnicy Krakowa?

W grudniu 2024 r. GDDKiA oddała do użytkowania 13,3 km odcinek trasy S7 od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice. W budowie jest 5-kilometrowy odcinek od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta. Na tym odcinku powstanie 29 obiektów - mostów, wiaduktów i estakad.

Rozległa budowa nowoczesnego węzła drogowego z licznymi pasami ruchu, pojazdami budowlanymi oraz otaczającą infrastrukturą kolejową i zielenią, w tle widoczne budynki mieszkalne i przemysłowe.
Widoczna pośrodku dwupasmowa droga to docelowy ślad ulicy KocmyrzowskiejGDDKiA

Według zapowiedzi zarządcy dróg z końcem tego roku udostępniony będzie 2-kilometrowy odcinek między węzłami Grębałów i Nowa Huta, a w drugiej połowie 2026 roku planowane jest otwarcie węzła Mistrzejowice i tym samym zamknięcie pełnego ringu IV obwodnicy Krakowa.

Koszt inwestycji to prawie 1,7 mld zł, z czego blisko 956 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich.

