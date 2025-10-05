Nowy znak P-35 dezorientuje kierowców. Co znaczą auta zajeżdżające sobie drogę?

Co oznacza znak P-35 "warkocz"?

Mowa o znaku ostrzegawczym P-35, który ma trójkątny kształt, czerwoną ramkę, a w środku dwa samochody, których droga krzyżuje się, po czym oba jadą prosto. To znak wskazujący tzw. pas przeplatany - ostrzega przed obszarami, w których następuje "przeplatanie się pojazdów". Dlatego znak ten opisuje słowo "trenzado" będące przymiotnikiem od słowa "splot" lub "warkocz".

To znak podpowiadający, że w danym miejscu jedna droga krzyżuje się z drugą i trzeba być gotowym na zwiększoną częstotliwość zmiany pasów ruchu przez różne pojazdy, a co za tym idzie - rosnące ryzyko wypadku. Chodzi nie o skrzyżowanie w klasycznej formie, ale przeplatanie się dróg szybkiego ruchu i autostrad.

Jak jechać za znakiem P-35?

Mijając taki znak trzeba mieć świadomość, że zbliżamy się do miejsca, w którym jedne samochody będą wjeżdżać na drogę, którą jedziemy i zapewne przyspieszać, a inne z kolei opuszczać ją i zwalniać zjeżdżając na pas zjazdowy. Hiszpańskie władze przypominają o konieczności zachowania bezpiecznych odstępów i prawidłowego sygnalizowania manewru za pomocą kierunkowskazów. Przy zmianie pasa trzeba pamiętać o konieczności ustąpienia pierwszeństwa pojazdom, które się na nim znajdują, co przy jednoczesnym wykonywaniu takiego manewru przez dwóch kierujących, może prowadzić do nieporozumień.

Wyjeżdżając na zagraniczny urlop warto mieć na uwadze, że w Europie nie obowiązuje zunifikowany system oznakowania. Oznacza to, że za granicą możemy spotkać wiele znaków, których nie zobaczymy w Polsce. Dlatego przed wyjazdem warto przejrzeć katalog znaków drogowych obowiązujących w kraju docelowym i krajach, przez które będziemy do niego dojeżdżać. Najważniejsze informacje dotyczące np. ograniczenia prędkości na drogach w danym kraju znajdziemy też zwykle na pierwszej tablicy informacyjnej, jaką miniemy po przekroczeniu granicy.

