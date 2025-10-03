W skrócie Niebieski kwadratowy znak z liczbą oznacza prędkość zalecaną, a nie obowiązkową.

Przekroczenie sugerowanej prędkości nie kończy się mandatem, ale w razie wypadku może mieć wpływ na ocenę winy.

Takie znaki spotykane są w wielu krajach Europy, m.in. w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech.

Co oznacza kwadratowy znak z liczbą na niebieskim tle?

Liczba widoczna na niebieskim, kwadratowym tle to faktycznie prędkość, ale należy ją rozumieć zupełnie inaczej niż w przypadku tradycyjnego ograniczenia. Podczas gdy czerwone koło z białym środkiem nakazuje bezwzględne przestrzeganie określonej wartości, kwadratowa tablica jedynie sugeruje tempo jazdy. Jest to tak zwana prędkość zalecana, czyli optymalna dla danego odcinka - pozwalająca kierowcy poruszać się bezpiecznie, płynnie i komfortowo.

Weźmy przykład ostrego zakrętu. Zamiast wprowadzać obowiązkowy limit prędkości, drogowcy ustawiają tam często kwadratowy znak z liczbą - powiedzmy "50". To sugestia: właśnie z taką prędkością najłatwiej i najbezpieczniej pokonać dany fragment trasy. Jeśli kierowca jedzie sportowym, dobrze trzymającym się drogi autem i czuje się pewnie, może pojechać szybciej, o ile nie narusza przepisów. Kto jednak prowadzi duży, ciężki samochód lub mniej zwrotny pojazd, dzięki temu znakowi dostaje czytelną wskazówkę, że 50 km/h to wartość najbardziej bezpieczna.

Niebieski znak z liczbą. Czy można dostać mandat?

W praktyce oznacza to, że samo przekroczenie prędkości widniejącej na niebieskim znaku nie kończy się mandatem. To jedynie wskazówka, która pozwala kierowcy określić, z jakim tempem jazdy będzie poruszał się najbezpieczniej.

Warto jednak mieć świadomość, że zalecana prędkość nie jest pustym sygnałem. W państwach, gdzie stosuje się takie oznaczenia, kierowca, który spowoduje kolizję czy wypadek, a jednocześnie przekraczał wartość podaną na znaku, może zostać uznany za współwinnego i ponieść część odpowiedzialności.

Gdzie występują znaki "prędkość zalecana?"

Kto jeździł po Niemczech, ten z pewnością widział charakterystyczne niebieskie tablice na autostradach, najczęściej z liczbą "130". To znak, że właśnie taka prędkość jest tam zalecana, choć oczywiście nie obowiązuje jako sztywne ograniczenie. Podobne oznaczenia pojawiają się również w innych sytuacjach - na przykład na drogach zwężonych z powodu remontu albo z przyczyn technicznych. Co ciekawe, z takich tablic korzystają nie tylko Niemcy, lecz także Hiszpanie i Włosi.

Wygląd i forma znaków prędkości zalecanej mogą różnić się w zależności od kraju. W zdecydowanej większości państw europejskich kierowcy zobaczą niebieski kwadrat z białą liczbą, jednak istnieją także lokalne odmiany tego oznaczenia. W Norwegii stosuje się tablice w formie białego kwadratu z czarnymi cyframi, natomiast w Wielkiej Brytanii od kilku lat używane są zielone znaki informujące o sugerowanej prędkości.

