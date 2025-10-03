W skrócie Sąd w Częstochowie pozostawił bez rozpoznania zażalenie pełnomocnika rodzin ofiar w sprawie umorzenia wątku policjantów po tragicznym wypadku na A1.

Prokuratura umorzyła dwa postępowania dotyczące działań funkcjonariuszy oraz prokuratorów związanych z obsługą miejsca wypadku, nie znajdując podstaw do postawienia zarzutów.

Sebastian M., oskarżony o spowodowanie wypadku, przebywa w areszcie, a jego proces ruszy w październiku; grozi mu do 8 lat więzienia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Sąd w Częstochowie pozostawił bez rozpatrzenia zażalenie pełnomocnika rodzin ofiar, dotyczące umorzenia tzw. wątku policjantów w sprawie wypadku na autostradzie A1, w którym we wrześniu 2023 roku zginęła trzyosobowa rodzina. Polska Agencja Prasowa podała, że sąd uznał, iż zażalenie zostało złożone przez osobę nieuprawnioną.

Sąd pozostawił zażalenie bez rozpoznania

Zażalenie dotyczące umorzenia wspomnianego wątku śledztwa, wniesione przez pełnomocnika rodzin ofiar, mec. Łukasza Kowalskiego, początkowo trafiło do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Decyzją Sądu Najwyższego sprawa została przekazana do rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie. Jak czytamy w oświadczeniu rzecznika Sądu Okręgowego w Częstochowie:

Sąd pozostawił zażalenie bez rozpoznania, uznając że osoba, która je zaskarżyła nie jest do tego uprawniona. Sąd uznał, że w tym wątku rodzina zmarłych pokrzywdzonych nie może zaskarżyć postanowienia.

Prokuratura umorzyła już dwa postępowania

Jak podkreśla Polska Agencja Prasowa, w kwietniu bieżącego roku katowicka prokuratura poinformowała o umorzeniu dwóch postępowań związanych z tą sprawą. Pierwsze z nich, którego decyzję o umorzeniu zaskarżył mec. Łukasz Kowalski, dotyczyło działań policjantów oraz prokuratora rejonowego z Piotrkowa Trybunalskiego, którzy stawili się na miejscu zdarzenia i prowadzili czynności w dniach bezpośrednio po wypadku. Śledztwo w sprawie funkcjonariuszy zabezpieczających miejsce wypadku zostało natomiast wcześniej umorzone w sierpniu 2024 roku przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Druga część postępowania koncentrowała się na czynnościach prokuratora okręgowego, który sprawował nadzór nad śledztwem prowadzonym przez jednostkę rejonową. Prokuratura Okręgowa w Katowicach wyjaśniła, że oba postępowania były prowadzone niezależnie przez różnych prokuratorów i zakończyły się umorzeniem, gdyż nie stwierdzono znamion czynu zabronionego. Decyzja ta jest już prawomocna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Z informacji przekazanych przez mec. Łukasza Kowalskiego wynika, że prokuratura nadal prowadzi śledztwo w sprawie możliwego ułatwienia Sebastianowi M. ucieczki i udzielania mu wsparcia po opuszczeniu kraju.

Sebastianowi M. grozi do ośmiu lat więzienia

Przypomnijmy. Sebastian M. jest oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1 we wrześniu 2023 roku, w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Jadące BMW M850i uderzyło w tył Kii Proceed, która po zderzeniu wpadła na bariery energochłonne i stanęła w płomieniach. W zdarzeniu zginęła trzyosobowa rodzina - rodzice i pięcioletnie dziecko.

Po zdarzeniu Sebastian M. uciekł za granicę, a do Polski został sprowadzony dopiero 26 maja 2025 roku ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Następnie trafił do aresztu tymczasowego. Ze względu na wniosek o mediację sędzia zdecydowała, by nie rozpoczynać przewodu sądowego i skierować sprawę do mediacji. Proces ma rozpocząć się w październiku, a oskarżonemu grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Nissan Micra powraca. Teraz jest bardziej francuski niż japoński motoryzacja INTERIA.PL