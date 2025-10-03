W przyszłości droga ekspresowa S74 będzie częścią szlaku przebiegającego przez Tarnobrzeg do drogi ekspresowej S19, łączącej Lublin i Rzeszów. Po jej ukończeniu S74 umożliwi połączenie trzech województw: łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Start trasy zaplanowano od skrzyżowania z S12 w Kozeninie, pomiędzy Sulejowem a Opocznem, skąd będzie można wjechać na autostradę A1 i drogę ekspresową S8.

S74 Opatów - Nisko. Wydano ważną decyzję

Jednym z kluczowych odcinków nowej trasy jest fragment między miejscowościami Opatów i Nisko, który docelowo będzie miał około 73 km długości. Przebiegać będzie przez tereny województw świętokrzyskiego i podkarpackiego. To właśnie w związku z tym fragmentem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał niedawno decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Decyzja, w której powstaje m.in. raport oceniający wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi, roślinność, zwierzęta i krajobraz, zatwierdza planowany przebieg drogi oraz wprowadza rozwiązania ograniczające jej negatywny wpływ na otoczenie. W dokumencie określono lokalizację i parametry ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, a także zakres nadzoru przyrodniczego i archeologicznego. Bez tej decyzji kolejne etapy budowy drogi nie mogą się rozpocząć. Uzyskanie DŚU pozwala przystąpić do opracowania Koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym.

Nowa droga zapewni szybki i bezpieczny przejazd

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie, każda po dwa pasy ruchu, a dostęp do niej zapewniony będzie poprzez węzły komunikacyjne. Nowa droga ekspresowa pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z miast, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 9 i 77, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz odciążenia miejskiego układu komunikacyjnego. Ponadto projektowana trasa ma zapewnić komfortowy i szybki przejazd wszystkim użytkownikom.

Budowa drogi S74. Co z innymi odcinkami?

Równolegle prowadzone są prace nad drogą S74 w województwie świętokrzyskim. W budowie znajduje się odcinek Mniów - Kielce (węzeł Kielce Zachód) o długości około 16,4 km, na którym rozpoczęto zarówno prace przygotowawcze, jak i budowlane. Ponadto w systemie "projektuj i buduj" realizowane są cztery odcinki drogi od granicy województwa łódzkiego do Opatowa. W przypadku kolejnych fragmentów w kierunku Opatowa złożono już wnioski o wydanie decyzji środowiskowych.

