W skrócie Najczęściej popełnianym błędem podczas kontroli drogowej jest wysiadanie z auta bez wyraźnej zgody funkcjonariusza, co grozi mandatem do 500 zł.

Do zatrzymywania pojazdów uprawnieni są nie tylko policjanci, ale też strażnicy graniczni i inspektorzy ITD – obowiązują przy tym różne zasady w zależności od miejsca i umundurowania.

Podczas kontroli kierowca musi postępować zgodnie z poleceniami, a brak odpowiedniego wyposażenia lub nieprawidłowe zachowanie także mogą skutkować mandatem.

Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że już w pierwszych sekundach po zatrzymaniu można popełnić błąd, który według taryfikatora kosztuje aż 500 zł. Warto wiedzieć, co wolno, a czego absolutnie nie należy robić podczas kontroli drogowej.

Kiedy grozi 500 zł mandatu już na początku kontroli?

Mandat może zostać wystawiony jeszcze zanim kontrola na dobre się rozpocznie. Najczęstszy powód to wysiadanie z samochodu bez wyraźnego polecenia policjanta - takie zachowanie przepisy kwalifikują jako wykroczenie i grozi za nie kara w wysokości do 500 zł.

Kierowca powinien więc zawsze pozostać w pojeździe, opuścić szybę, trzymać ręce na kierownicy i czekać na instrukcje funkcjonariusza, który dopiero wówczas może poprosić o dokumenty, nakazać wyłączenie silnika czy polecić opuszczenie pojazdu.

Kto może zatrzymać pojazd do kontroli drogowej?

Uprawnienia do zatrzymywania samochodów mają nie tylko policjanci drogówki w oznakowanych radiowozach, ale także strażnicy graniczni czy inspektorzy ITD. Policjant w mundurze może zatrzymać pojazd zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim, używając tarczy, ręki, sygnałów świetlnych czy - po zmroku - latarki z czerwonym światłem.

Funkcjonariusze nieumundurowani w nieoznakowanych pojazdach mogą to zrobić tylko w terenie zabudowanym i muszą natychmiast okazać legitymację. Jeśli poza miastem próbuje nas zatrzymać ktoś po cywilnemu, mamy prawo nie stawać i jechać do najbliższego bezpiecznego miejsca, powiadamiając policję.

Po zatrzymaniu należy pozostać w aucie z rękami na kierownicy, a wszelkie czynności wykonywać dopiero na wyraźne polecenie.

Jakie są prawa i obowiązki kierowcy i policjanta podczas kontroli?

Policjant powinien przedstawić się, podać stopień, imię i nazwisko oraz jednostkę, a w przypadku kontroli przez funkcjonariusza po cywilnemu - dodatkowo okazać legitymację w sposób umożliwiający odczytanie numeru.

Kierowca natomiast ma obowiązek podać dokumenty dopiero na polecenie, poddać się badaniu trzeźwości (odmowa skończy się wizytą w szpitalu w celu pobrania krwi) czy wskazać obowiązkowe wyposażenie auta. Warto pamiętać, że samo posiadanie gaśnicy i trójkąta nie wystarczy - muszą być zamocowane w sposób bezpieczny. Brak tych elementów, a nawet ich nieprawidłowe umiejscowienie, także może zakończyć się mandatem.

