Nowa Dacia do wzięcia za 17 tys. zł. Wystarczy spełnić trzy warunki

Spis treści: Rekordowo wysoka dopłata do samochodów elektrycznych Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dopłatę do elektryka? Ile kosztuje najtańszy samochód elektryczny w Polsce?

Rekordowo wysoka dopłata do samochodów elektrycznych

Program o którym mowa został uruchomiony przez włoski rząd i pozwala on na uzyskanie dopłaty w wysokości 11 tys. euro (niecałe 47 tys. zł) do nowego samochodu elektrycznego. Co ważne, cena samego pojazdu nie ma tutaj znaczenia.

Z oczywistych względów taka propozycja wypada najbardziej korzystnie w przypadku najtańszych aut. Szczególnie wyróżniają się tu Dacia Spring oraz Leapmotor T03, ponieważ obie firmy postanowiły dorzucić kolejne 3 tys. euro dla osób korzystających z rządowego wsparcia.

Oznacza to, że kosztującego we Włoszech 18,9 tys. euro Leapmotora T03 można mieć za jedynie 4,9 tys. euro, czyli za niecałe 21 tys. zł. Jeszcze taniej wychodzi Dacia Spring, standardowo wyceniona na 17,9 tys. euro, a po dopłatach kosztująca tylko 3,9 tys. zł (niecałe 17 tys. zł).

Dacia Spring to obecnie najtańszy samochód elektryczny w Polsce Dacia materiały prasowe

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dopłatę do elektryka?

Głównym celem inicjatywy włoskiego rządu jest wycofanie z ruchu samochodów o wysokiej emisji spalin, które mają co najmniej 10 lat.Aby skorzystać z dopłaty w wysokości 11 tys. euro trzeba spełnić trzy warunki:

zezłomować auto spełniające normę Euro 5 lub starszą

mieszkać w mieście mającym powyżej 50 tys. mieszkańców

roczny dochód rodziny nie może przekraczać 30 tys. euro

Możliwe jest jedynie przekroczenie kryterium dochodowego - rodziny mające między 30 a 40 tys. euro rocznie mogą otrzymać dopłatę w wysokości 9 tys. euro.

Program warty 597 mln euro ruszy w październiku i potrwa do czerwca przyszłego roku. Szacuje się, że może przełożyć się nawet na około 60 tys. nowych rejestracji aut elektrycznych.

Leapmotor T03 kosztuje obecnie w Polce 75 tys. zł Leapmotor materiały prasowe

Ile kosztuje najtańszy samochód elektryczny w Polsce?

Obecnie w Polsce najtańszym elektrykiem jest Dacia Spring. Auto nie jest aktualnie dostępne w bazowej wersji z 45-konnym silnikiem i wyposażeniem Essential, ale na mocniejszą odmianę obowiązują wysokie rabaty. Za Springa o mocy 65 KM i z wyposażeniem Expression zapłacimy obecnie 72 tys. zł.

Podobnie wyceniony jest Leapmotor T03, który występuje tylko z silnikiem o mocy 95 KM i w jednej tylko wersji wyposażenia. W aktualnej promocji kosztuje 75 tys. zł.

Coraz częściej na polskich drogach można spotkać też miejskiego BYD Dolphin Surf, który również aspiruje do miana elektryka na każdą kieszeń. Niestety obecnie bazowa wersja Active za 82,7 tys. zł została wyprzedana. Droższa Boost może pochwalić się zasięgiem aż 507 km, ale kosztuje już 97,7 tys. zł.

Milion kilometrów gwarancji. Cztery nowe Toyoty wstrząsną rynkiem interia INTERIA.PL