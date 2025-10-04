W skrócie Tesla straciła pozycję lidera na rynku aut elektrycznych na rzecz chińskiego BYD.

Sprzedaż Tesli spada na wielu rynkach, podczas gdy BYD dynamicznie rośnie.

Zmiany w systemie dopłat na rynku amerykańskim i rosnąca popularność chińskich producentów pogłębiają trudną sytuację Tesli.

Tesla stale traci, sprzedaż na wielu rynkach szura po dnie, a polityczny angaż Elona Muska przyniósł efekt odwrotny do zamierzonego. Dodatkowo nieustające premiery producentów z Chin sprawiają, że klienci coraz śmielej wybierają się do salonów marek z Państwa Środka, a pozostali muszą diametralnie zmienić swoją filozofię, aby utrzymać się na rynku. Z danych zebranych przez blogera motoryzacyjnego Tongkuai Shuchang wynika, że Tesla straciła miano największego producenta aut elektrycznych na świecie.

Chiński producent samochodów rozdaje karty. Tesla traci miano największego producenta aut elektrycznych

Nowym królem rynku aut elektrycznych zostaje BYD, który do końca trzeciego kwartału 2025 r. sprzedał łącznie 1,6059 mln samochodów. Dla porównania Tesla w tym samym czasie sprzedała 1,2179 mln aut, a to oznacza, że chiński producent ma aż 388 tys. pojazdów przewagi nad amerykańskim rywalem.

Tylko w trzecim kwartale BYD dostarczył 582,5 tys. samochodów elektrycznych. Co prawda oznacza to spadek o 4 proc. względem poprzedniego kwartału, ale jednocześnie aż 31,4-proc. wzrost rok do roku. Tesla w tym samym okresie dostarczyła 497,1 tys. pojazdów, co przełożyło się na wzrost o 29,4 proc. kwartał do kwartału i 7,4 proc. rok do roku. Wynik był lepszy od oczekiwań rynku, ale nadal nie pozwolił na zbliżenie się do BYD.

BYD nowym liderem na rynku samochodów elektrycznych. Tesla traci tytuł

Według prognoz firmy badawczej Counterpoint Research BYD zakończy 2025 r. jako lider globalnego rynku aut elektrycznych z udziałem na poziomie 15,7 proc., umacniając swoją dominację w błyskawicznie rozwijającej się branży EV.

Dziś śmiało można powiedzieć, że BYD jest niekwestionowanym królem aut elektrycznych i wszystko wskazuje na to, że przewaga będzie rosła. Warto zaznaczyć, że w USA zakończono program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych, a to właśnie on napędził wyniki Tesli w trzecim kwartale, ponieważ wielu Amerykanów złożyło zamówienia przed 30 września, aby skorzystać z ulgi w wysokości 7,5 tys. dol.

Elon Musk śmiał się z samochodów BYD. Dziś Tesla traci swoich zwolenników

Kontrowersyjny miliarder i właściciel marki Tesla w ubiegłym roku żartował sobie z chińskiego konkurenta podkreślając, że na terenie Unii Europejskiej sprzedaje jedną czwartą tej liczby aut co producent z Austin. Sytuacja diametralnie się zmieniła, a BYD drugi miesiąc z rzędu wyprzedza Teslę pod względem liczby sprzedanych aut na unijnym rynku.

Co więcej, udział samochodów elektrycznych stale rośnie - w 2024 r. wynosił 12,6 proc., natomiast po ośmiu miesiącach bieżącego roku ich udział wzrósł do 15,8 proc. Zdecydowanie najszybciej do samochodów napędzanych prądem przekonują się Niemcy (+39,2 proc.), Belgowie (+14,4 proc.) oraz Holendrzy (+5,1 proc.).

Mimo tego akcje Tesli w ostatnim czasie mocno podrożały, dzięki czemu majątek Elona Muska pierwszy raz w historii przekroczył wartość 0,5 bln dolarów.

