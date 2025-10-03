W skrócie We wrześniu 2025 roku zarejestrowano rekordową liczbę nowych samochodów osobowych w Polsce, notując wzrost o ponad 20 proc. względem poprzedniego roku.

Toyota utrzymała pozycję lidera rynku, choć Skoda i Volkswagen odnotowały znaczące wzrosty rejestracji.

Polscy klienci indywidualni najczęściej wybierają Kię Sportage, jednak coraz większą popularność zdobywają także modele chińskich producentów.

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że wrzesień 2025 roku zamknął się liczbą 49 857 rejestracji nowych samochodów osobowych. Jak zauważa IBRM Samar - to aż o 20,2 proc. (+8 391 pojazdów) więcej niż przed rokiem i o 17,4 proc. (7 377 proc.) więcej niż w sierpniu bieżącego roku.

Liderem polskiego rynku pozostaje Toyota z wynikiem 68 655 rejestracji (o 7,5 proc. mniej niż w ubiegłym roku). Sama japońska marka odpowiada za ponad 16 proc. sprzedaży nowych aut w Polsce.

Na drugim miejscu plasuje się Skoda z wynikiem 45 522 rejestracji (+5,8 proc. r./r.). Najniższy stopień podium zajmuje Volkswagen. 30 792 sprzedane w tym roku w Polsce samochody to rezultat aż o 15,9 proc. lepszy niż przed rokiem.

W pierwszej piątce najczęściej wybieranych marek w naszym kraju znajdziemy jeszcze Kię (23 360 rejestracji, minus 5,3 proc. r./r.) i BMW (22 543 rejestracje, +12,9 proc. r./r.). Warto też dodać, że w samej pierwszej dziesiątce znajdziemy też 7. Audi (21,4 tys. rejestracji) i 8. Mercedesa (21,2 tys. rejestracji).

Najczęściej kupowane nowe auta w Polsce. Wolisz Corollę czy Octavię?

Wysokie pozycje producentów premium świadczą o bezwzględnej dominacji na polskim rynku klientów biznesowych, którzy z reguły decydują się na samochody gwarantujące niską utratę wartości. We wrześniu udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł skromne 29,18 proc, a udział firm osiągnął rekordowe 70,82 proc. Oznacza to, że obecnie marki z czołówki rejestracji nie walczą o nabywcę wyłącznie cennikami. Na wyniki ogromny wpływ ma też aktualna oferta finansowania i dostępność pojazdów.

Świadczą o tym chociażby wyniki rejestracji najczęściej kupowanych we wrześniu nowych aut. Pozycję lidera utrzymała Toyota Corolla (2198 rejestracji, +12 proc.), mocno atakowana przez Skodę Octavię. Czeska marka dostarczyła nabywcom aż 2097 nowych Octavii, co w porównaniu do września ubiegłego roku stanowi wzrost o rekordowe 78,5 proc!

W pierwszej piątce wrześniowych znajdziemy też kolejno:

Kię Sportage (1281 rejestracji),

Toyotę C-HR (1059 rejestracji),

Toyotę Yaris Cross (1028 rejestracji).

Jakie nowe samochody kupują Polacy. Lista bestsellerów wybieranych przez Kowalskich

Nieco inaczej prezentuje się lista modeli wybieranych najczęściej przez klientów indywidualnych. W skali całego roku najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Kia Sportage (5 967 sztuk, +4,32 proc.). Kolejne dwa miejsca okupują bestsellery Toyoty - Toyota C-HR (5 337 sztuk, +20,4 proc,) i Toyota Yaris Cross (4 977 sztuk, -24,7 proc.). W pierwszej piątce znajdziemy też objętego właśnie promocjami (zmiana generacji) Volkswagena T-Roca (4 610 sztuk; +40,8 proc.) i a Dacię Duster (3 522 sztuk, -2,49 proc.).

Dane wskazują też na dużą otwartość polskich klientów na nowych graczy z Chin. Szóstym najczęściej kupowanym przez nabywców indywidualnych modelem w Polsce jest obecnie MG HS (3094 rejestracji, +119,7 proc.), który w samym tylko wrześniu trafił do 451 polskich nabywców.

Toyota ma receptę na Chińczyków? Corolla Cross bestsellerem w Polsce

Z drugiej strony widać też, że wielu nabywców podchodzi od chińskich marek z dystansem i z uwagą analizuje cenniki konkurencji. Widać to chociażby po rekordowej liczbie rejestracji Toyoty Corolli Cross. 500 egzemplarzy sprzedanych we wrześniu nabywcom indywidualnym oznacza, że odświeżony właśnie model z miejsca stał się drugim (po Kii Sportage) - ax aequo z Toyotą C-HR - najchętniej kupowanym we wrześniu przez "Kowalskich" nowym autem w Polsce. Toyota Corolla Cross zdecydowanie zdeklasowała pod względem rejestracji np. takie chińskie modele, jak MG ZS (219 rejestracji) czy Omoda 5 (199 rejestracji).

Podobna sytuacja dotyczy też przecenionego obecnie (zmiana generacji) Volkswagena T-Roc, na którego we wrześniu zdecydowało się w Polsce aż 463 klientów indywidualnych (3. miejsce na wrześniowej liście bestsellerów ax aequo z Renault Captur).

