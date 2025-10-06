W skrócie Czesi rozpoczęli budowę brakującego odcinka autostrady D52 z Brna do granicy z Austrią, co znacząco ułatwi podróż samochodem nad Adriatyk dla Polaków.

Nowa trasa skróci czas przejazdu do Chorwacji, eliminując wąskie gardła i lokalne objazdy, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży.

Inwestycja, obejmująca nasyp nad zbiornikiem Nove Mlyny, ma kluczowe znaczenie dla tranzytu w Europie Środkowej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Autostrada D52 skróci czas przejazdu do Chorwacji

Trasa Brno-Wiedeń liczy 44,4 km i od lat stanowiła tzw. wąskie gardło dla kierowców jadących na południe Europy. To właśnie tędy przejeżdża wielu polskich turystów wybierających samochodową podróż do Chorwacji przez Czechy, Austrię i Słowenię. Obecnie funkcjonuje jedynie odcinek Brno-Pohorelice, a dalszy brak autostrady zmusza do jazdy drogami lokalnymi, co zwiększa ryzyko korków i kolizji.

Premier Czech Petr Fiala poinformował, że kluczowy fragment autostrady zostanie ukończony jeszcze w tym roku. Kolejne części będą oddawane sukcesywnie w latach 2027-2032, aż do pełnego połączenia z austriacką autostradą A5. Według informacji portalu moto.pl, wszystkie ustalenia z władzami Austrii są już sfinalizowane, co umożliwia rozpoczęcie budowy.

Inwestycja w autostradę przez zbiornik Nove Mlyny

Najtrudniejszym elementem projektu jest odcinek przebiegający przez zbiornik wodny Nove Mlyny. Powstanie tam nowoczesny nasyp, który pozwoli poprowadzić ruch samochodowy bez szkody dla lokalnego ekosystemu. Projektanci zakładają rozwiązania minimalizujące ingerencję w środowisko i zabezpieczające obszary wodne.

Koszt inwestycji liczony jest w miliardach koron czeskich, co odpowiada kilku miliardom zł. Rząd w Pradze traktuje projekt priorytetowo, ponieważ chodzi o jedną z najważniejszych tras tranzytowych w Europie Środkowej.

Polska-Chorwacja samochodem. Szybciej i bezpieczniej

Dla polskich kierowców oznacza to realną poprawę komfortu jazdy. Likwidacja lokalnych objazdów i zwężeń skróci czas podróży nawet o kilkadziesiąt minut na trasie z południa Polski do Chorwacji. Autostrada D52 w połączeniu z austriacką A5 stanie się pełnoprawnym korytarzem komunikacyjnym na południe Europy, odciążając przy tym inne drogi i przejścia graniczne.

Według danych Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w 2023 r. ponad 1 mln turystów z Polski odwiedziło Chorwację, z czego znaczna część dotarła samochodami. Nowa inwestycja ma więc znaczenie nie tylko lokalne, lecz także regionalne.

Nissan Micra powraca. Teraz jest bardziej francuski niż japoński motoryzacja INTERIA.PL