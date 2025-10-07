W skrócie Stellantis ogłasza inwestycję o wartości 10 miliardów dolarów w USA i planuje ponowne skupienie na tym rynku.

Decyzja jest odpowiedzią na słabe wyniki w Europie, wzrost konkurencji z Chin oraz nadwyżkę mocy produkcyjnych.

Koncern zamierza rozwijać marki amerykańskie, wprowadzić nowe modele z silnikiem V8 i ożywić markę Chrysler.

Stellantis, globalny gigant branży motoryzacyjnej, skupiający w swoim portfolio marki takie jak Chrysler, Fiat, Jeep, Opel czy Peugeot, znalazł się w trudnym położeniu finansowym. W pierwszym kwartale 2025 roku koncern zanotował stratę w wysokości 2,3 miliarda euro.

Stellantis inwestuje w USA. To dla koncernu kluczowy rynek

Istotnym czynnikiem kryzysu Stellantisa jest słabszy niż oczekiwano popyt na niektóre modele samochodów w Europie oraz rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów. W połączeniu z problemem nadwyżki mocy produkcyjnych w Europie, który dotyczy obecnie większości producentów, sytuacja koncernu w regionie staje się coraz bardziej skomplikowana. Trudności te są tak poważne, że firma postanowiła skierować swoje działania na rynek amerykański, który jeszcze do niedawna miał kluczowe znaczenie dla jej przychodów.

Jak podaje serwis Automotive News, powołując się na anonimowych informatorów, koncern Stellantis planuje przeznaczyć około 10 miliardów dolarów na inwestycje w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że oprócz kwoty zainwestowanej wcześniej w tym roku, firma planuje dodatkowe finansowanie w wysokości około 5 miliardów dolarów. Środki te mają być rozłożone na kilka lat i mogą trafić do zakładów w Illinois i Michigan, obejmując ponowne otwarcie fabryk, zwiększenie zatrudnienia oraz wprowadzenie nowych modeli samochodów.

Stellantis stawia na silniki spalinowe. Dodge powróci do V8

Źródła wskazują, że Stellantis stawia na odbudowę dawnej świetności marki Jeep i planuje nowe inwestycje w Dodge, które mogłyby zaowocować wprowadzeniem nowego muscle cara wyposażonego w benzynową jednostkę V8. Informacje te potwierdzają wcześniejsze spekulacje o tym, że koncern koncentruje się obecnie na rozwoju samochodów spalinowych. Ponadto w kuluarach branżowych pojawiają się pogłoski o możliwym ożywieniu nieco zapomnianej marki Chrysler. Niegdyś jedna z największych marek na amerykańskim rynku od dłuższego czasu ma w swojej ofercie zaledwie dwa modele - Pacifica i Voyager.

Firmy wybierają USA. Tak działa polityka Donalda Trumpa

Eksperci zwracają uwagę, że działania koncernu Stellantis można postrzegać jako część szerszego trendu wśród firm z różnych branż, które ogłaszają nowe inwestycje w Stanach Zjednoczonych. Wśród powodów takich działań wymienia się m.in. chęć zyskania przychylności prezydenta Donalda Trumpa oraz złagodzenie skutków ceł.

W sierpniu południowokoreański Hyundai Motor Group zapowiedział zwiększenie swoich inwestycji w Stanach Zjednoczonych o 5 miliardów dolarów, osiągając łącznie kwotę 26 miliardów dolarów do 2028 roku. W podobnym tonie kilka dużych europejskich koncernów farmaceutycznych również ogłosiło miliardowe plany wydatków w USA.

